Белый дом запланировал санкции, направленные на российские танкеры, в том числе на те, которые занимаются перевозкой нефти выше установленного ценового порога. Эти меры, как сообщает Reuters, могут вступить в силу в ближайшее время и усилить давление на Россию в рамках глобальной стратегии ограничения ее доходов от энергетического экспорта.

Администрация Джо Байдена готовит масштабные санкции против российского танкерного флота, известного как «теневой флот». По информации Reuters, эти меры могут вступить в силу до завершения президентского срока Байдена.

Под санкции попадут танкеры, перевозящие российскую нефть по цене выше $60 за баррель. Как утверждают источники, речь идет о сотнях судов, которые участвуют в обходе существующих ограничений.

Не останутся в стороне и физические лица, замешанные в продаже нефти по ценам выше установленного порога. Такие действия должны ужесточить контроль над соблюдением санкционного режима.

Евросоюз уже нацелился на более чем 50 судов из третьих стран. Брюссель подозревает, что эти танкеры помогают обходить ценовые ограничения, поддерживать российскую энергетику или участвовать в вывозе зерна с контролируемых Россией территорий.

Британия тоже не осталась в стороне: она добавила в свой санкционный список 20 танкеров, ходящих под флагами Панамы, Габона, Вьетнама и других стран.

В декабре 2022 года страны G7 установили потолок на цену российской нефти — $60 за баррель, а на нефтепродукты — $100 за баррель. Это стало частью стратегии Запада, нацеленной на сокращение доходов России от экспорта энергоресурсов.

Россия ответила зеркально: Владимир Путин подписал указ, запрещающий поставки нефти и нефтепродуктов тем, кто использует механизмы ценового ограничения.

Аналитики предполагают, что ужесточение санкций связано с желанием США усилить давление на российскую экономику перед важными политическими событиями. Новый раунд ограничений, как надеются в Вашингтоне, должен усложнить доступ России к мировым рынкам и подорвать её экономическую устойчивость.