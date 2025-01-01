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dayX
У части карт Visa и Mastercard закончился срок действия сертификатов безопасности
У владельцев некоторых карт Visa и Mastercard могут возникнуть проблемы с оплатой в банкоматах и терминалах. Причина – истечение срока действия сертификатов безопасности, которые отвечают за шифрование данных. Хотя ситуация затронет лишь небольшое количество устройств, банки уже принимают меры, чтобы минимизировать риски для клиентов.

С начала 2025 года владельцы некоторых карт Visa и Mastercard могут столкнуться с трудностями при их использовании в банкоматах и POS-терминалах. Всё из-за того, что истекают сроки действия сертификатов безопасности. Именно они отвечают за шифрование данных во время операций. Хотя проблема затронет лишь небольшой процент терминалов, её уже обсуждают банки и регуляторы.

Сертификаты безопасности на картах имеют срок действия, который может отличаться от срока самого пластика. Конец 2024 года стал первым случаем, когда истекли сертификаты, выпущенные до ухода Visa и Mastercard из России в 2022 году. Раньше платежные системы автоматически продлевали их, а теперь этим занимаются сами банки.

Многие кредитные организации заранее обновили свои системы, чтобы избежать проблем. Например, НСПК дала рекомендации доработать настройки, и большинство банков их выполнили. Но всё же отдельные терминалы могут временно не принимать карты.

У Сбербанка, как у крупнейшего игрока на рынке, возможны сложности и в роли эмитента, и эквайера. Однако там утверждают, что для клиентов всё останется как есть. В ВТБ тоже заверяют, что карты с истекшими сертификатами продолжат работать благодаря заранее настроенным процессам.

У банка «Зенит» ситуация иная: там заранее предупредили клиентов и предложили перейти на карты платежной системы «Мир». Как говорят в банке, это позволяет избежать неудобств.

Интернет-платежи не должны пострадать. Большинство банков уверяют, что проблемы могут быть только с офлайн-терминалами. Это связано с тем, что сертификаты нужны для шифрования данных именно при офлайн-передаче, а онлайн-процессы работают иначе.

Если срок действия сертификата вашей карты подходит к концу, банк, скорее всего, предложит её перевыпуск. Например, МТС-Банк уже массово заменил карты на «Мир». А в ОТП Банке срок действия сертификатов продлён до 2029 года, так что спешить там не нужно.

#mastercard #visa #банкоматы #сертификатов безопасности
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