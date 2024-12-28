Причины трагедии остаются неясными: обсуждаются версии о внешнем воздействии, сбое техники и природных условиях.

Министр транспорта Азербайджана Рашад Набиев высказал предположение, что самолет мог подвергнуться внешнему воздействию. Представители авиакомпании AZAL поддержали эту версию, заявив о возможном "физическом и техническом вмешательстве". Интересно, что координатор Белого дома Джон Кирби тоже упоминал вероятность сбития лайнера российской системой ПВО.

Дмитрий Ядров, глава Росавиации, рассказал, что изначально самолет не смог приземлиться в Грозном из-за плотного тумана и введенного плана «Ковер», направленного на предотвращение террористических угроз. Впрочем, первоначальная версия от AZAL связывала трагедию с предполагаемым столкновением с птицами.

В Кремле призвали не торопиться с выводами. «Авиационные происшествия требуют тщательного расследования. Поспешные гипотезы только мешают делу», — заявили там.

На борту находились 67 человек, включая экипаж. Трагедия унесла жизни 38 пассажиров, но 29 удалось выжить. Среди них девять россиян, которых уже отправили на лечение в Москву. В то же время AZAL временно прекратила полеты в российские города, включая Владикавказ, Нижний Новгород и Грозный.