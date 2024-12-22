Nvidia и AMD готовятся к выпуску новых видеокарт, сворачивая производство текущих моделей. Radeon RX 7900 GRE постепенно исчезает с рынка, хотя её ещё можно найти по сниженной цене. Карта так и не стала популярной из-за невыгодного соотношения цены и производительности.

Nvidia приостановила производство почти всей линейки GeForce RTX 40, подготавливая почву для выхода нового поколения. AMD, похоже, движется в том же направлении, но делает это более осторожно.

На этой неделе начали появляться слухи о прекращении выпуска Radeon RX 7900 GRE. Карта постепенно исчезает с витрин, хотя ещё попадается в продаже. В Европе цены стартуют с 580 долларов, что делает её чуть доступнее RTX 4070 Super.

Изначально RX 7900 GRE предназначалась исключительно для китайского рынка. Но со временем её начали продавать и в других регионах. Однако большого ажиотажа она не вызвала. RX 7900 GRE дороже RX 7800 XT примерно на 20%, но по мощности выигрывает лишь на 10%.