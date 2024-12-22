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dayX
Иностранные осуждённые получили гражданство через Минобороны
ФСИН сообщила о вручении российских паспортов 20 иностранным заключённым в колонии Самарской области, но позже удалила публикацию. МВД объяснило, что паспорта выдали осуждённым, подписавшим контракты с Минобороны. Это стало исключением из общих правил получения гражданства.

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) сообщила, что в колонии № 26 Самарской области иностранным осужденным выдали 20 российских паспортов. Однако позже эту информацию удалили. МВД пояснило, что выдача паспортов связана с заключением контрактов с Минобороны, а это исключение из стандартных правил получения гражданства.

В МВД уточнили, что обычно пребывание в местах лишения свободы мешает получить российское гражданство. Но подписание контракта с Министерством обороны дает осужденным такую возможность. Это предусмотрено законодательством и применяется в отдельных случаях, например, для жителей новых территорий.

История с вручением паспортов вызвала шумиху. ФСИН убрала пост и извинилась за путаницу. Позже уточнили, что речь шла о соблюдении законных процедур, а не о нарушениях.

В региональном МВД рассказали, что иностранцы из колонии № 26 подписали контракты на службу в Вооруженных силах России. Это стало основанием для подачи на гражданство. Все прошло в рамках закона, заявили в ведомстве.

#минобороны #мвд #фсин
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