Техническая неисправность самолета авиакомпании AlMasria привела к задержке рейсов из Шарм-эш-Шейха и Москвы. Пострадавших разместили в гостиницах, а власти потребовали от авиакомпании соблюдения прав пассажиров.

Российские туристы, ожидавшие рейса из Шарм-эш-Шейха в Москву, столкнулись с задержкой, которая растянулась на сутки, т.к. самолет авиакомпании AlMasria сломался.

Артем Кореняко из Росавиации пояснил, что рейс должен был вылететь 22 декабря в 0:10 по московскому времени, но из-за неисправности перенесли не только этот рейс, но и обратный из Москвы, намеченный на 7:10.

Авиакомпания пообещала бесплатное размещение в отелях для всех пострадавших и компенсации. Говорят, что даже выдали номера в гостиницах Шарм-эш-Шейха и Москвы.

Росавиация и Минтранс России держат ситуацию на контроле. Они напомнили авиакомпании, что пассажиры должны получить все, что прописано в законе, — от еды до ночлега.

Задержки зацепили не только египетских туристов, но и пассажиров в Шереметьево. Еще 20 декабря рейс UJ 614 был отложен. Аэропорт сообщает, что из 220 пассажиров 125 просто уехали домой, а оставшихся 95 разместили в гостиницах и бизнес-залах.

Татьяна, туристка из России, рассказала, что ее группа застряла в Шарм-эш-Шейхе больше суток. "Самолет сломался, а мы ждем," — поделилась она.

А Вероника из Москвы, ожидающая вылета в Египет, пожаловалась на постоянные переносы времени вылета: "Отпуск уже уменьшается на глазах!"

Московская транспортная прокуратура сообщила, что на рейс в Египет зарегистрировались 218 человек. По расписанию они должны были улететь 21 декабря в 18:50, но вылет перенесли на 7:00 следующего дня. Причина всё та же — ждали резервный самолет .