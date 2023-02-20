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Ученые из Института питания и сельского хозяйства (IFPRI) и Всемирного банка разработали концепцию "климатически умной" сельской экономики, которая поможет обеспечить продовольственную безопасность и защиту окружающей среды.

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Концепция "климатически умной" сельской экономики объединяет в себе технологии, поддерживающие устойчивость и климатическую адаптацию сельского хозяйства, а также инновации, которые помогают сократить выбросы парниковых газов и уменьшить зависимость сельского хозяйства от нестабильных погодных условий.

Ключевыми элементами концепции являются использование устойчивых сельскохозяйственных методов, таких как севообороты и уменьшение механической обработки почвы, а также интенсивное использование технологий, таких как датчики искусственного интеллекта для управления урожаем и удобрениями.

Концепция "климатически умной" сельской экономики уже начинает применяться в некоторых странах, в том числе в Индии, где ученые совместно с правительством запустили программу по улучшению качества почв и воды, а также внедрению устойчивых сельскохозяйственных практик.

Эта концепция является ответом на вызовы, которые ставит перед сельским хозяйством изменение климата и необходимость обеспечения продовольственной безопасности населения. Ученые надеются, что применение "климатически умной" сельской экономики позволит сократить выбросы парниковых газов и увеличить устойчивость сельского хозяйства к изменению климата, что в свою очередь приведет к более эффективному использованию ресурсов и увеличению производительности.

Концепция "климатически умной" сельской экономики также направлена на устранение глубоких неравенств, связанных с доступом к ресурсам и продовольствию, которые существуют в разных странах. При правильном применении таких методов можно увеличить производительность на малых семейных фермах, что может привести к увеличению доходов и улучшению условий жизни для миллионов сельских жителей.

Эксперты отмечают, что концепция "климатически умной" сельской экономики также может стать важным инструментом для достижения целей устойчивого развития, определенных Организацией Объединенных Наций. В частности, она может помочь снизить уровень бедности и голода, сохранить биоразнообразие и уменьшить негативное влияние сельского хозяйства на климат.

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Разработка и внедрение концепции "климатически умной" сельской экономики требует широкого сотрудничества между научными и правительственными организациями, а также сельскохозяйственными сообществами. Однако эксперты считают, что это может привести к большим результатам и иметь долгосрочный положительный эффект на окружающую среду и жизнь людей в целом.