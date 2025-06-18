Основными причинами такого повышения станут рост цен на электроэнергию и газ, а также нехватка квалифицированных специалистов в высокотехнологичных отраслях

Цены на пиво в России продолжают расти. Увы, но это реальность, в которой всем любителям пенного придётся жить. На самом деле не всё так печально, ведь заработные платы становятся выше, но в целом тенденция такова, что удорожание станет всё более заметным, что может привести к снижению потребительского спроса. Или нет, аналитики пока не определились, о чём мы сегодня и поговорим.

Как бы там ни было, но пиво дорожает во всём мире. В Европе из массового и чрезвычайно доступного напитка оно постепенно превращается в премиальный продукт. Почему это происходит, понять несложно. Мы становимся свидетелями удорожания электроэнергии и ресурсов, необходимых для массового производства. Кроме того, аппетиты состоятельных людей постоянно растут, ну а это толкает цены вверх ещё быстрее, чем любой кризис. В конце концов, многие хотят свою собственную яхту, парк элитных машин и тому подобные радости жизни, за которые приходится платить рядовым любителям пенного. Но чтобы оценить картину трезво, давайте изучим глобальную статистику.

В Германии, которую принято называть родиной пивной культуры, за бутылку объёмом 0,5 литра покупатель заплатит в среднем около 1 евро. Важно учитывать, что речь идёт о продукции массового сегмента, которая лежит на полках обычных супермаркетов. В специализированных магазинах есть и более дорогие напитки, стоимость которых может стартовать с 5 евро и доходить до совсем неприличных сумм. Например, в пивных барах, где пенное разливают из бочек, цены в 3 раза выше, но фанатов пива и футбола подобные мелочи не останавливают.

В Чехии, ещё одном пивном рае, средняя цена бутылки равна 0,8 евро, тогда как в пабах за пол-литра пенного придётся заплатить 1,5 евро и дороже. Во Франции или Италии стоимость стартует от 1,5-2 евро, а в странах Скандинавии – от 3-5 евро за бутылку в рознице из-за высоких налогов на алкоголь. А вот абсолютный рекордсмен по дороговизне – это Исландия. Здесь бутылка пива обойдётся в 7-8 евро (более 700 рублей). Причина в особенностях налоговой политики, высоких акцизах и логистических вопросах, ведь пиво в страну приходится доставлять издалека. В США цена сильно зависит от штата, но в среднем 0,5 л стоит от 2 до 4 долларов (180–360 рублей). Для сравнения: в Аргентине или Вьетнаме такую же бутылку можно купить за 40-60 рублей, где всё ещё можно встретить народные цены на пенные напитки.

В мировом рейтинге потребления пива на душу населения лидируют Чехия, Германия и Австрия. В Чехии средний гражданин выпивает около 140 литров в год, в Германии немногим менее 100 литров, ну а Россия в списке находится примерно посредине. Оказывается, на душу населения потребляется примерно 60-70 литров, что намного меньше, чем в странах Восточной и Западной Европы. Сказываются финансовые и многие другие трудности, поскольку средний класс в той же Германии получает намного больше денег, чем в РФ.

Аналитики отмечают, что с точки зрения покупательской способности не всё так очевидно, но в целом многие сходятся во мнении, что пивные предпочтения россиян постепенно меняются. С одной стороны, потребление падает. По данным Росалкогольрегулирования, за последние 10 лет среднегодовое потребление пива снизилось почти на 20%. С другой – растёт интерес к крафтовому и импортному пиву, а также к безалкогольным сортам.

Сегодня в российских магазинах бутылка пива объёмом 0,5 литра отечественного производства стоит в среднем от 75 до 90 рублей. Импортное стартует со 120 рублей, ну а летом традиционно спрос на пенное в РФ увеличился. Если говорить о российских сортах, то речь идёт о 10%, тогда как крафтовые сорта прибавили 15%. Любители зарубежного пива стали покупать его на 20% чаще, но в целом указывается на сезонность такой тенденции, связанной с приходом жары.

Увы, но совсем скоро любителей пива в России ждут неприятные сюрпризы. Уже сейчас специалисты прогнозируют рост цен на 10-20% к весне 2026 года. Так, кандидат экономических наук Татьяна Фёдорова, начальник отдела научных исследований ИМЭС, перечислила основные причины происходящих на отечественном рынке изменений:

рост тарифов на электроэнергию и газ

дефицит кадров в высокотехнологичных отраслях

удорожание логистики и упаковки

повышение затрат на импортное сырье и хмель.

При этом импортное пиво может подорожать сильнее (на 18–20%), тогда как крафтовое прибавит от 15% до 20%. Всё это делает популярный напиток менее доступным для массового потребителя. Ну а поскольку рост цен неизбежен, то эксперты ожидают заметных изменений с точки зрения покупательского спроса.

Отмечается, что повышение стоимости может перераспределить потребителей. Так, часть из них уйдёт в сегмент крепкого алкоголя, где «цена за градус» оказывается выгоднее. Другие начнут уделять внимание поискам дешёвых брендов либо напиткам, состав которых делает их менее дорогостоящими. Аналитики пишут, что всё происходящее – это чёткий сигнал для производителей, которым придётся адаптировать ассортимент под меняющиеся предпочтения потребителей. Уже сейчас на рынке активно развиваются направления безалкогольного пива и напитков с пониженным содержанием алкоголя. Во многих регионах увеличивается производство пива из местного сырья (хмеля и солода), позволяя снизить зависимость от импорта.

Одновременно отмечается, что пиво – это самый настоящий индикатор экономической ситуации в том или ином государстве. В странах, где доходы населения снижаются, а инфляция ускоряется, потребление пива либо падает, либо уходит в «тень». Здесь растёт домашнее производство, появляется больше контрафакта, а рынок в целом уходит в серую зону.

По данным Euromonitor, в 2024 году мировой рынок пива вырос всего на 2,3%, тогда как ещё в начале 2010-х годов рост составлял 5-6% ежегодно. Замедление связано не только с экономическими факторами, но и с изменением потребительских предпочтений. Всё больше людей выбирают здоровый образ жизни, переходят на безалкогольные напитки или отдают предпочтение вину и коктейлям.

Похоже, в России пивной рынок находится в фазе активной трансформации. С одной стороны, падающее потребление массовых сортов, с другой — наблюдается растущий интерес к крафту и экзотике. Но доступность этого напитка с каждым годом становится всё ниже, особенно для молодёжи и жителей малых городов. Если раньше пиво можно было назвать «напитком для всех», то сейчас оно всё больше уходит в нишу премиального или хотя бы среднего сегмента. Эксперты не исключают, что если рост цен сохранится, а государственные акцизы не будут смягчены, то к 2030 году потребление пива в России может снизиться ещё на 15-20%, особенно в регионах с низкой покупательной способностью.