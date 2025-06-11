Самой быстрой в линейке стала GeForce GT 1030, продажи которой начались под брендом Dexp

Представьте себе, что вы заходите в обычный супермаркет, пытаясь выяснить, кто ответственен за выпуск обычного апельсинового сока. Кажется, что речь идёт о российской компании, которая и разливает напиток где-то под Москвой, но в реальности всё куда сложнее. Например, сам концентрат может заводиться из Китая, краситель закупаться в Европе, ну а автоматика для упаковки товаров и вовсе пришла из США. Есть и другие нюансы, но чем сложнее продукт, тем запутаннее становится определение страны-производителя.

Особенно сложно с электроникой, без которой сегодня не может обойтись ни один человек (почти). И вот здесь выясняется, что чипы выпускались на Тайване, редкоземельные элементы для них добывались в Китае, энергоносители пришли из России, а программное обеспечение писали в Индии. Разработчики технологического чуда разбросаны по миру, но та же NVIDIA упрямо называет видеокарту на прилавке американской.

Дискуссии на этот счёт длятся довольно давно, но пока спорящие стороны не могут прийти к общему знаменателю. Уже несколько лет власти РФ стимулируют российские компании к импортозамещению. Проблема кажется серьёзной, а достижение технологического суверенитета – это несбыточная мечта. Обойтись без зарубежных партнёров сложно или невозможно, ну а в итоге некоторые используют проверенный годами способ, позволяющий получать частичную независимость.

Крайне любопытными действиями отметилась российская сеть электроники DNS. Здесь уже несколько лет можно встретить самые различные товары под брендом Dexp. Как правило, речь идёт о бюджетном сегменте, где удерживать низкие цены удаётся за счёт прямых контактов с заводами в Китае. На этот раз в продажу поступили три видеокарты, которые решительно не интересны геймерам. Новинки рассчитаны на нетребовательных пользователей, для которых запуск современных игр не имеет никакого значения. Чаще всего такие видеокарты называют «затычками», а сами они служат для вывода информации на экран монитора.

Ну а поскольку разработка своего графического чипа доступна только нескольким компаниям на планете, то в DNS решили использовать старые и уже основательно устаревшие GPU NVIDIA. На старте доступны GeForce GT 210, GeForce GT 730 и GeForce GT 1030. Все они больше похожи на музейные экспонаты, которые получили новую жизнь и могут быть востребованы в госсекторе или в процессе автоматизации производства.

В качестве флагмана значится GeForce GT 1030, за которую просят 6800 рублей. Она комплектуется 2 Гб памяти GDDR5 и даже может запускать старые игры, не предъявляющие высоких требований к железу. Видеокарта идеальна для офиса, хотя цена её откровенно кусается, ведь в переводе на американскую валюту стоит она больше 85 долларов. GeForce GT 1030 построена на 14-нм технологическом процессе, включает 384 CUDA-ядра и не поддерживает трассировку лучей. Это не мешает ей выводить картинку в разрешении 4К, потребляя всего 30 Вт. Размер Dexp GeForce GT 1030 небольшой, а сама она поместится даже в крошечный системный блок. Выход картинки осуществляется посредством интерфейсов HDMI 2.0 и DVI-D на борту, а при желании можно подключить сразу 2 монитора.

GeForce GT 730 получила сразу 4 Гб памяти DDR3 и оценивается в 3700 рублей. Да, памяти здесь больше, но медленная DDR3 с низкой пропускной способностью и старым 40-нм техпроцессом свидетельствуют о низких показателях быстродействия. В наличии только интерфейс VGA-разъём, что делает эту карту своеобразным мостом между эпохами. Dexp GeForce GT 730 отлично подойдёт для офисных машин, где до сих пор трудятся мониторы прошлого десятилетия.

Самая бюджетная в линейке – это GeForce GT 210. За 1500 рублей покупатель получает 1 Гб памяти и набор характеристик, которые даже по меркам 2010 года казались скромными. С другой стороны, если нужен второй видеовыход, чтобы подключить пару мониторов к старенькому ПК, или собрать бюджетный офисный компьютер без покупки процессора со встроенной графикой, то ничего выгоднее уже не найти.

Все три видеокарты собирают в Китае. В данном случае никаких вопросов нет, ведь именно там сосредоточена инфраструктура для производства таких морально устаревших, но всё ещё востребованных решений. Если попытаться сравнивать эти видеокарты с интегрированной графикой в современные процессоры AMD, то даже GeForce GT 1030 не способна обеспечить аналогичное быстродействие. По деньгам купить процессор выгоднее, но GeForce GT 210 выигрывает там, где нужна максимальная экономия.

Для сравнения: даже самая недорогая игровая видеокарта с 8 Гб памяти в рознице сейчас стоит минимум 20 тысяч рублей. Если геймеры и могут себе нечто подобное позволить, то для офиса такая мощь не нужна. Переплачивать глупо, ну а рабочая лошадка за 1500 рублей в своеобразной печатной машинке справится ничуть не хуже.

На этом фоне интересно наблюдать за конкурентами. У «Ситилинка» есть бренд Sunwind, у «М.Видео-Эльдорадо» в наличии Hi и Novex. Все российские сети электроники активно развивают линейки телевизоров, а также мелкой и крупной бытовой техники. Но ни один из этих брендов пока не додумался выйти на рынок дискретных графических ускорителей. DNS, судя по всему, решила начать с козырей, хотя пока неясно, будет ли спрос на старые видеокарты. Нужно учитывать, что в качестве продукта для импортозамещения видеокарты Dexp GeForce GT не подходят, а значит, имеют ограниченную потребительскую нишу. Где DNS нашла крупную партию таких старых видеокарт NVIDIA, тоже остаётся загадкой.