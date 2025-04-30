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Bublik1
Причиной масштабного блэкаута в Испании могла стать перегрузка из-за всплеска солнечной генерации
Отключение подачи энергии подняло целый ряд неудобных вопросов, отвечать на которые местные элиты не хотят и не могут

Прошедший понедельник превратился в «чёрный» день для миллионов жителей Пиренейского полуострова. Без предупреждения и видимой причины большая часть Испании, Португалии и юга Франции погрузились в темноту. Остановился общественный транспорт, замерли банкоматы и светофоры, прервалась связь, а люди, застигнутые хаосом, проводили вечер при свечах. Многих застало отключение в лифтах и поездах, а власти лишь спустя часы обратились к людям. Удивительно, но даже спустя два дня местные элиты отмалчиваются, озвучивая абсурдные теории, вызывающие негодование у местных жителей. Хотя электроснабжение на большей части территорий уже восстановлено, в Мадриде и Лиссабоне продолжается борьба не столько с техническими последствиями, сколько с политическими и репутационными рисками. Испанский премьер-министр Педро Санчес оказался в эпицентре скандала не столько из-за самой аварии, сколько из-за затянувшегося расследования, отсутствия ясных версий и массы неудобных вопросов. 

Многие аналитики пишут о том, что блэкаут произошёл в самый неподходящий момент и подрывает зелёную энергетику, которая уже давно стала ключевой парадигмой развития Испании и Португалии. Сначала звучали экзотические объяснения: португальская компания REN попыталась списать инцидент на редкое природное явление под названием «индуцированная атмосферная вибрация». В официальных сообщениях утверждалось, что резкие температурные перепады внутри Испании вызвали волнообразные колебания в линиях сверхвысокого напряжения (400 кВ), что якобы привело к рассинхронизации и последующему каскаду отключений в общей европейской энергосети. Но довольно быстро REN от своих слов фактически отказалась.

Эксперты объясняют: термин хоть и звучит красиво, но сводится к уже известным метеорологам процессам. Это может быть разновидностью атмосферных волн, возникающих из-за резкого нагрева поверхности, что создаёт неравномерности давления и волноподобные движения воздуха. Подобные атмосферные колебания действительно могут воздействовать на протяжённые ЛЭП, а особенно в условиях высокой нагрузки и при отсутствии должной устойчивости в системе.

Эксперты заявили, что такая версия, пусть и отражает научную точку зрения, не имеет ничего общего с реальностью. Скорее, это неудачная попытка объяснить то, что власти озвучивать отказываются. В самой Испании всё чаще звучит другая гипотеза: энергетическая система не выдержала перегрузки из-за внезапного скачка солнечной генерации. При мощности солнечной энергетики около 20 ГВт (сопоставимой с несколькими атомными электростанциями) даже кратковременный пик выработки способен вывести из равновесия неприспособленную инфраструктуру.

Если это действительно так, то ситуация приобретает политическую остроту. Для Педро Санчеса, один из флагманов которого именно «зелёная» повестка и отказ от ископаемых источников энергии, подобный сбой становится болезненным ударом. Премьер выразил неудовольствие тем, что узнал о версии с солнечной перегрузкой из прессы, а не от профильных министерств. Журналисты пишут, что политик лукавит, поскольку из надёжных источников известно, что власти пытались не допустить выхода опасной версии за пределы высоких кабинетов. В целом, несмотря на очевидные проблемы с зелёной энергетикой, Санчес снова начал критиковать атомные станции. По его словам, во время сбоя АЭС только усугубили ситуацию, поскольку требовали дополнительных ресурсов для обеспечения безопасности активных зон реакторов. 

Тем самым Санчес попытался сместить фокус общественного внимания с возобновляемых источников, но эффект оказался обратным, так как сразу же возникли дискуссии о надёжности всей модели энергетической безопасности Испании и Португалии. По информации испанской прессы, в окружении Санчеса всё чаще звучат попытки увязать произошедшее с необходимостью срочных инвестиций в оборону. В частности, глава правительства вновь вернулся к аргументу о возможной кибератаке. Он намекнул, что исключать эту версию пока рано, чем вызвал ещё одну волну негодования со стороны экспертов и рядовых потребителей электричества. Аналитики уверены, что такой шаг имеет и внутриполитический подтекст. Так, 7 мая в парламенте пройдут слушания по результатам расследования инцидента, а правительству важно обеспечить поддержку плана по увеличению военных расходов до 2% ВВП. Единого мнения пока нет, а союзники по коалиции не готовы на такие расходы. 

Похоже, за пределами политических игр энергетический кризис привёл к массовому прозрению, ведь теперь всё больше людей полагают, что современные централизованные электросети становятся всё более уязвимыми. Растущая нагрузка, массовая электрификация транспорта и зданий, нестабильность поставок, интеграция нестабильных ВИЭ – всё это формирует новый тип рисков. Сегодня даже слабо выраженные атмосферные явления или незначительные дисбалансы могут спровоцировать каскадное отключение на половине континента. Эксперты указывают на необходимость срочного переосмысления архитектуры энергосистемы. Устойчивость в условиях климатической и техногенной нестабильности могут обеспечить лишь децентрализованные структуры, такие как локальные микросети. Они позволяют отдельным регионам или даже домохозяйствам быть менее зависимыми от глобальных сетей и поддерживать электроснабжение автономно при авариях. Масштабный блэкаут в Испании и Португалии стал тревожным сигналом. Независимо от того, что именно его вызвало: вибрации, перегрузки, кибератака или ошибка в системе синхронизации. В данном случае очевидно, что нынешняя модель энергоснабжения не выдерживает ни нагрузок, ни темпов изменений. И чем дольше будут откладываться структурные реформы, тем актуальнее станет проблема. 

Ситуация усугубляется ещё и тем, что большая часть стран Европы активно переходит на возобновляемые источники генерации энергии. При этом если в Испании климат позволяет говорить о высокой эффективности солнечных станций, то в Германии дела обстоят с точностью до наоборот. Окупаемость проектов даже не стоит на повестке дня, а владельцы получают огромные субсидии, поэтому могут себе позволить смелые эксперименты. Всё это поддерживают лоббисты в правительствах, для которых научное обоснование глобальных изменений энергетической безопасности – это пустой звук. Судя по всему, глубокого анализа перехода на возобновляемые источники энергии не проводилось, хотя такая работа кажется вполне логичной. В ближайшие десятилетия вся Европа намерена отказаться от сжигания углеводородов, ну а эксперты иронизируют. В прессе пишут, что после нескольких блэкаутов власти осознают проблему, но случится это не сразу. 

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#политика #аналитика #испания
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