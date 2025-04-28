Эксперты указывают на опыт украинского конфликта, сомневаясь в логике модернизации британского танка

Многие аналитики признают, что украинский конфликт развивается по неожиданному сценарию и похож на ведение боевых действий во время Первой мировой. С тех пор технологии сильно шагнули вперёд, но из-за целого ряда особенностей наступательный потенциал сильно замедлился, а в результате противостояние стало позиционным и не предполагает стремительных бросков вперёд. Подобные попытки за 3 года не раз предпринимались, но, чаще всего, завершались фиаско, о чём также пишут аналитики. Скорее всего, более подробный разбор действующего конфликта появится спустя годы, но уже сегодня очевидно, что нужен прорыв, поскольку хорошо себя зарекомендовавшие средства ведения боевых действий больше не работают. Так, долгое время именно танки считались основой для любого наступления. Бронированные машины врезались в оборонительные ряды противника, демонстрируя успехи за счёт более продвинутых технологий или успешной тактики.

В настоящее время танки остаются в строю, но ценность их ставится под сомнение, вызывая беспокойство у командующих войсками по всему миру. Эксперты отмечают, что украинский конфликт продемонстрировал перспективы развития военных технологий, основу которых будут составлять беспилотники. Многие наши читатели слышали, что Британия готовится пополнить ряды своей армии основным боевым танком Challenger 3. Утверждается, что речь идёт о глубоко модернизированной версией Challenger 2. Как сообщает издание Forces News, при создании этой машины местные инженеры внимательно изучают опыт украинского конфликта, где на практике вскрылись слабые места действующего ОБТ. И вот здесь самое время обратить внимание на доклад Министерства обороны Германии, подробности которого совсем недавно просочились в прессу. В тексте указывается на целый ряд критических уязвимостей Leopard 2, зафиксированных в украинском конфликте.

Эксперты утверждают, что модернизированный Challenger 3 по своим характеристикам будет в значительной степени напоминать усиленную версию Leopard 2, что вызывает беспокойство по целому ряду причин. Аналитики напоминают, что одной из главных болевых точек остаётся защита танка. Оказывается, в условиях современных боевых действий даже тяжёлая боевая машина стоимостью 5 миллионов фунтов может быть уничтожена дешёвым беспилотником за 500 долларов. На первый взгляд может показаться, что перед нами конец целой эпохи танкового доминирования, длившегося больше века. Однако аналитики полагают, что требуется более глубокая адаптация бронетехники к новой реальности. В случае с Challenger 3 проигнорировать выявленные на Leopard 2 уязвимости – это прямой путь к поражению. В том же докладе Leopard 2 называется самым настоящим техническим чудом. В этом плане он похож на «Тигр» Второй мировой, который также был чрезвычайно дорогим, сложным и продвинутым для своего времени. Вот только дорогое немецкое чудо оказалось не готово к атакам со стороны дронов. Особенно опасными стали удары в верхнюю проекцию, где броня традиционно тоньше. К тому же Leopard 2 оказался сложен в ремонте, поскольку при повреждении двигателя его приходится эвакуировать на специализированное предприятие, которое может находиться в сотнях километров от линии соприкосновения.

В то же время старые советские танки с их простыми дизельными двигателями позволяют менять отдельные детали без длительного ремонта и подготовки, что позволяет получить очевидное преимущество в условиях затяжных боёв. Кроме того, в арсенале нового Challenger 3 появится 120-мм гладкоствольная пушка Rheinmetall L55A1, похожая ну ту, что стоит в Leopard 2. Такой шаг называют ошибочным, поскольку нарезная пушка от Challenger 2 обладает повышенной точностью, превосходя по этому параметру немецкие разработки. Ну а самый главный вывод заключается в том, что Leopard 2 и Challenger 2 проектировались в совершенно иную эпоху, когда угрозы от БПЛА попросту не существовало. Они создавались для динамичных боевых операций, а не для долгих окопных сражений, которые мы видим сегодня в Украине. Поэтому, как подчёркивается в публикации, без оснащения новейшими комплексами активной защиты эти танки рискуют остаться беззащитными на поле боя. Предполагается, что в будущем танки получат системы противодействия дронам по типу лазеров или других типов вооружения, но пока всё это существует только в виде проектов и точно не попадёт в финальную версию Challenger 3.

Но дело не только в указанных выше проблемах, ведь ещё одна сложность кроется в количестве. Согласно докладу Минобороны ФРГ, старые Leopard 1, несмотря на возраст и примитивность конструкции, благодаря своей массовости оказались очень даже эффективными в современных условиях. Между тем британская армия планирует получить всего 148 танков Challenger 3 к 2030 году. Ну а учитывая темпы ведения боевых действий, аналогичный украинскому конфликт превратит все эти танки в груду металлолома всего за несколько недель интенсивных боёв. Эксперты пишут, что перед разработчиками Challenger 3 стоит целый комплекс задач: повысить живучесть, упростить техническое обслуживание, предусмотреть эффективную защиту от БПЛА. Судя по официальным данным, большая часть из озвученных проблем решаться не будет, а значит британская армия получит слишком сложную и дорогую технику в небольшом количестве, наступая на уже хорошо себя зарекомендовавшие грабли, по которым Германия не раз прошлась в рамках Второй мировой и после неё. Но давайте рассмотрим новый британский ОБТ более подробно. Итак, проект реализуется совместным предприятием Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) и направлен на адаптацию бронетанковых сил к требованиям современного боя.

Технические характеристики Challenger 3

Экипаж: 4 человека (командир, наводчик, заряжающий, механик-водитель).

Масса: 66 тонн.

Габариты: длина достигает 11.5 метра, ширина – 3.5 метра, высота – 2.5 метра.

Вооружение: гладкоствольная пушка Rheinmetall L55A1 калибра 120-мм, заменившая нарезную L30A1. Боекомплект включает всего 31 снаряд.

Углы наведения: от -9° до +20°, поворот башни на 360°.

Система управления огнём: полностью цифровая, обеспечивающая интеграцию с другими боевыми системами.

Защита: модульная система с внешней броней «EPSOM» и внутренней «Farnham», а также активная система защиты с возможностью установки дополнительной защиты.

Двигатель: Perkins CV12-9A V12 дизель мощностью до 1500 л.с.

Подвеска: третьего поколения Hydrogas от Horstman с гидропневматическими элементами

Дальность стрельбы: до 5000 метров с использованием снарядов DM73. При этом переход на гладкоствольную пушку L55A1 обеспечивает совместимость с боеприпасами НАТО, повышая эффективность и унификацию с союзниками. Это в свою очередь, исключает использование обеднённо-урановых снарядов, ранее применяемых в Challenger 2.

В рамках контракта на сумму £800 миллионов, подписанного в мае 2021 года, планируется модернизировать 148 танков Challenger 2 до стандарта Challenger 3. Первые поставки ожидаются в 2025 году, с достижением полной боевой готовности к 2030 году. Проект финансируется Министерством обороны Британии и реализуется компанией RBSL, совместным предприятием BAE Systems и Rheinmetall. Рассмотрим сроки реализации.

2021: начало программы модернизации

2024: поставка восьми предсерийных образцов и начало испытаний в Германии

2025: планируется поставка первых танков в Королевский танковый полк

2027: ожидается достижение начальной боевой готовности

2030: планируется полная боевая готовность

Ещё одна проблема кроется в том, что Challenger 3 станет основой бронетанковых войск Британии как минимум до 2040 года. Он предназначен для повышения боеспособности армии в условиях современных боевых действий, включая участие в экспедиционных операциях и интеграцию в многонациональные силы НАТО. Вот только машина уже сегодня кажется устаревшей, а её длительный жизненный цикл вызывает беспокойство у аналитиков. Эксперты сомневаются, что Challenger 3 стоит своих денег. При этом танк останется тяжёлым, ведь масса в 66 тонн – это скорее ограничение, чем преимущество.