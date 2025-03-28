Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Ледниковая шапка Гренландии стремительно таит, и процесс ускорится после присоединения острова к США
Судя по всему проблема климата Трампа интересует меньше всего

В настоящее время мы видим стремление США и ряда других стран милитаризировать северные районы нашей планеты. Пожалуй, янки давно бы там развернули ядерные шахты, если бы не отсутствие благоприятных погодных условий. Долговременные миссии там затруднены, ну а в итоге освоение арктических районов идёт медленно. Судя по всему, американцы видят высокий потенциал в Гренландии. Остров имеет чрезвычайно удобное расположение, позволяя использовать его как перевалочную базу для крупных экспедиций. В настоящее время Гренландия принадлежит Дании, но есть все основания полагать, что Трамп получит остров в своё распоряжение. На этом фоне в научном сообществе разгораются споры, а многие специалисты пишут о необходимости разумного подхода в освоении ледяного щита нашей планеты. Проблема в том, что ледники и без того стремительно тают, ну а активное присутствие в этих районах человека может привести к ещё более пагубным последствиям. 

Для того чтобы изучить проблему детальнее, команда исследователей использовала дроны, раскрывающие масштабы происходящей на наших глазах катастрофы. Согласно данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), с осени 2023 по аналогичный период 2024 года Гренландия потеряла около 55 гигатонн льда и снега. Этот процесс продолжается уже 28 лет, ну а с 1992 года остров лишился более 5 триллионов тонн льда. Если нынешние тенденции сохранятся, таяние льдов может оказать драматическое влияние на уровень моря и климатические системы по всему миру. Учитывая всё вышесказанное, процесс будет ускоряться. Учёные напоминают, что Гренландия – это не просто ледяной массив, а важнейший резервуар пресной воды. От понимания процессов, происходящих там, зависит прогноз будущего климата на всей планете. 

В ходе съёмки удалось доказать, что крупные ледники в Гренландии откалываются, создавая айсберги. Также происходит постепенное таяние поверхностного слоя. Ещё один малоизученный процесс – это сублимация, когда лёд и снег испаряются в водяной пар, минуя жидкую фазу. В некоторых районах до 30% снега, выпадающего летом, может просто исчезнуть в воздухе. А вот куда этот пара уходит, до недавнего времени выяснить не удавалось. Предполагалось, что часть его может снова выпадать в виде осадков, а часть покидает водную систему региона. Чтобы разобраться в этом, учёные разработали методику воздушного отбора проб, избежав сложных и дорогостоящих пилотируемых экспедиций. Команда учёных решила проблему с помощью беспилотника с 10-футовым размахом крыльев (около трёх метров), оснащённого чувствительными датчиками. Дрон совершил 104 вылета с базы проекта East Greenland Ice-Core Project, управляемой Копенгагенским университетом. Он поднимался на высоту до 5000 футов (1524 метра), собирая данные о составе водяного пара.

Ключом к пониманию водяного цикла в атмосфере Гренландии стало изучение изотопов. Это своеобразные отпечатки пальцев воды. Поскольку водяной пар содержит разные изотопы водорода и кислорода, это позволяет определить его происхождение. Учёные выявили, что влага поступает в регион как из тропиков, так и из испаряющегося поверхностного снега ледяного щита. Сравнив полученные данные с компьютерной моделью водного цикла Арктики, исследователи обнаружили, что модель сильно недооценивала количество осадков в Гренландии. После включения новых изотопных данных прогноз стал гораздо точнее, что даёт надежду на улучшение климатических моделей. Уже сегодня очевидно, что новые инструменты намного точнее ранее сделанных прогнозов, а также дают более полную картину, чем компьютерное моделирование. В настоящее время ледяной щит Гренландии продолжает таять. 125 тысяч лет назад уровень моря был на 2.75 метра выше, а ледниковая шапка намного скромнее. Если происходящие сегодня процессы не остановить, то нас ждёт возврат в глубокое прошлое с полноценным парниковым эффектом. 

Особенно важно помнить, что ледяной щит острова содержит примерно 8% всей пресной воды планеты. Если он растает, последствия будут катастрофическими, так как уровень океана начнёт резко расти. По данным ООН, уже сегодня повышение уровня моря угрожает жизни миллиарда людей по всему миру. Кроме того, такая вода приводит к стремительному опреснению океана, а это плохо для морских жителей и процветающих тысячелетиями экосистем. Команда учёных планирует вернуться в Гренландию летом 2025 года. Будут проведены новые исследования, ну а результаты лягут на стол политиков. Смогут ли сильные мира сего договориться, остаётся только догадываться, но последствия принятых решений несомненно повлияют на всё человечество. 

#наука #климат #гренландия #парниковый эффект
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На северо-западе России восстанавливают жд маршруты, утраченные в конце 1990-х – начале 2000-х годов
2
Ryzen 7 7700 признан лучшим игровым CPU по соотношению цены и производительности в 2025 году
25
Xiaomi вернула плоские экраны в флагманскую серию 16 с использованием дорогой технологии LIPO
+
Чешское отделение Samsung опубликовало точные даты доступности One UI 7 для ряда моделей
+
Будущий флагман от Sony может получить OLED-экран с разрешением 4K и диагональю 6,5 дюйма
4
Сегодня на небе может появиться одна из самых ярких звезд – вспыхнет система T Coronae Borealis
+
Смартфон Oppo Find N5 прошел экстремальный тест на прочность
+
Компания «Яковлев» получила от Росавиации одобрение на серийное производство самолётов МС-21
2
ASRock считает, что причиной сгоревших AMD Ryzen 9800X3D является мусор в сокете
7
Samsung 9100 Pro занял 1-е место в тестировании более чем 30-ти высокопроизводительных SSD
4
Marvel Studios представила актерский состав «Мстители: Судный день» необычным образом
+
Asus выпустила первую материнскую плату B850 со скрытым разъёмом питания для видеокарты
2
Alienware представила в Китае изогнутый QD-OLED-монитор AW3425DW с частотой 240 Гц
+
МК протестировал и разобрал одну из видеокарт GeForce RTX 4090 с 48 ГБ видеопамяти
+
Глава Nvidia признал, что компания Huawei стала их конкурентом номер один
3
Самая умная версия Gemini теперь доступна на смартфонах и планшетах Galaxy
+
Xiaomi подтвердила, что еще 7 телефонов Xiaomi, Redmi и POCO больше не поддерживаются
1
MLID: AMD готовит первый процессор для Windows-ноутбуков с архитектурой ARM
+
Глава Xiaomi показал новые фото электрического кроссовера YU7
+
В Volkswagen объяснили, почему возвращают в автомобили физические кнопки
2

Популярные статьи

Старатели компании De Beers нашли в пустыне 500-летний корабль Bom Jesus с кладом в 13$ млн долларов
8
7 легендарных старых процессоров от AMD и Intel, которые все еще актуальны в играх в 2025 году
33
Лучшие фильмы с Джереми Реннером (субъективное мнение)
5
Краткий обзор игры "Sancticide" (ранний доступ)
+
Почему DLSS и FSR – это не заговор NVIDIA и AMD, и для кого вообще придумали настройки графики
22
Манул — любимец интернета и почему его до сих пор не приручили как домашнего питомца
16
Ретро-обзор 2.0: видеокарта nVidia GeForce4 MX440 - квенсистенция мистера Хуанга
124
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Tomahawk WIFI
2
Почему Трамп захотел наладить отношения с Россией
35
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 60 тысяч рублей (Март)
1

Сейчас обсуждают

Nvidia&Intel Hater
13:51
И дед был укропидр,и вся семья
Почему Трамп захотел наладить отношения с Россией
Яков Рудев
13:50
А можно подробности? Одна вода в статье
США выдвинули Украине новое предложение по контролю над энергетическими и минеральными ресурсами
666MAXIMUS999
13:48
Это топовый сериал Apple TV+, у них нет другого продукта, поэтому для самой стриминговой платформы Apple TV+, это топовый сериал. Неудивительно, что Apple использует технику от Apple, и рекламирует её...
Редакторы сериала "Разделение" использовали обычные Mac для монтажа вместо дорогого оборудования
Дато Нижегородский
13:47
По правде говоря меня подросток отпи ил.когда я у него хотел копеечку на бухло отжать.Как он меня бил,я думал все бояться грозного мастурбека (то есть меня), а он еще и поссал после мне на черепушку.Ч...
Почему Трамп захотел наладить отношения с Россией
Дмитрий Ноздрин
13:46
Да ещё и во всех играх на уровне драйвера
Почему DLSS и FSR – это не заговор NVIDIA и AMD, и для кого вообще придумали настройки графики
Дато Нижегородский
13:44
Меня к койке привязали
Почему Трамп захотел наладить отношения с Россией
Дато Нижегородский
13:43
Да конские цены в этих обнаглевших магазах. Фиг вам а не копейку мою барыги. Вон щя пеню получу эту закажу. 2к на пивась как раз! И частота больше!
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 60 тысяч рублей (Март)
Frogbot
13:40
C хрена они решили что это фараон? Просто какой-то тип замутил похороны: "В пи*ду, уйду как фараон!"
Министерство здравоохранения США в рамках реструктуризации сократит 10 тыс должностей
ГублиБубли
13:39
Она тает или что то "затаила"? Надо уточнить!)))...как и необходимость запятой перед "и"
Ледниковая шапка Гренландии стремительно таит, и процесс ускорится после присоединения острова к США
llARXANGELll
13:37
Тоже показалось что хрень какая то с 120ТБВ Такое ощущение что сзади годик пропущен. Тогда все будет логично ибо и сейчас на таких дисках 1200ТБВ
Samsung 9100 Pro занял 1-е место в тестировании более чем 30-ти высокопроизводительных SSD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем