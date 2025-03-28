Судя по всему проблема климата Трампа интересует меньше всего

В настоящее время мы видим стремление США и ряда других стран милитаризировать северные районы нашей планеты. Пожалуй, янки давно бы там развернули ядерные шахты, если бы не отсутствие благоприятных погодных условий. Долговременные миссии там затруднены, ну а в итоге освоение арктических районов идёт медленно. Судя по всему, американцы видят высокий потенциал в Гренландии. Остров имеет чрезвычайно удобное расположение, позволяя использовать его как перевалочную базу для крупных экспедиций. В настоящее время Гренландия принадлежит Дании, но есть все основания полагать, что Трамп получит остров в своё распоряжение. На этом фоне в научном сообществе разгораются споры, а многие специалисты пишут о необходимости разумного подхода в освоении ледяного щита нашей планеты. Проблема в том, что ледники и без того стремительно тают, ну а активное присутствие в этих районах человека может привести к ещё более пагубным последствиям.

Для того чтобы изучить проблему детальнее, команда исследователей использовала дроны, раскрывающие масштабы происходящей на наших глазах катастрофы. Согласно данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), с осени 2023 по аналогичный период 2024 года Гренландия потеряла около 55 гигатонн льда и снега. Этот процесс продолжается уже 28 лет, ну а с 1992 года остров лишился более 5 триллионов тонн льда. Если нынешние тенденции сохранятся, таяние льдов может оказать драматическое влияние на уровень моря и климатические системы по всему миру. Учитывая всё вышесказанное, процесс будет ускоряться. Учёные напоминают, что Гренландия – это не просто ледяной массив, а важнейший резервуар пресной воды. От понимания процессов, происходящих там, зависит прогноз будущего климата на всей планете.

В ходе съёмки удалось доказать, что крупные ледники в Гренландии откалываются, создавая айсберги. Также происходит постепенное таяние поверхностного слоя. Ещё один малоизученный процесс – это сублимация, когда лёд и снег испаряются в водяной пар, минуя жидкую фазу. В некоторых районах до 30% снега, выпадающего летом, может просто исчезнуть в воздухе. А вот куда этот пара уходит, до недавнего времени выяснить не удавалось. Предполагалось, что часть его может снова выпадать в виде осадков, а часть покидает водную систему региона. Чтобы разобраться в этом, учёные разработали методику воздушного отбора проб, избежав сложных и дорогостоящих пилотируемых экспедиций. Команда учёных решила проблему с помощью беспилотника с 10-футовым размахом крыльев (около трёх метров), оснащённого чувствительными датчиками. Дрон совершил 104 вылета с базы проекта East Greenland Ice-Core Project, управляемой Копенгагенским университетом. Он поднимался на высоту до 5000 футов (1524 метра), собирая данные о составе водяного пара.

Ключом к пониманию водяного цикла в атмосфере Гренландии стало изучение изотопов. Это своеобразные отпечатки пальцев воды. Поскольку водяной пар содержит разные изотопы водорода и кислорода, это позволяет определить его происхождение. Учёные выявили, что влага поступает в регион как из тропиков, так и из испаряющегося поверхностного снега ледяного щита. Сравнив полученные данные с компьютерной моделью водного цикла Арктики, исследователи обнаружили, что модель сильно недооценивала количество осадков в Гренландии. После включения новых изотопных данных прогноз стал гораздо точнее, что даёт надежду на улучшение климатических моделей. Уже сегодня очевидно, что новые инструменты намного точнее ранее сделанных прогнозов, а также дают более полную картину, чем компьютерное моделирование. В настоящее время ледяной щит Гренландии продолжает таять. 125 тысяч лет назад уровень моря был на 2.75 метра выше, а ледниковая шапка намного скромнее. Если происходящие сегодня процессы не остановить, то нас ждёт возврат в глубокое прошлое с полноценным парниковым эффектом.

Особенно важно помнить, что ледяной щит острова содержит примерно 8% всей пресной воды планеты. Если он растает, последствия будут катастрофическими, так как уровень океана начнёт резко расти. По данным ООН, уже сегодня повышение уровня моря угрожает жизни миллиарда людей по всему миру. Кроме того, такая вода приводит к стремительному опреснению океана, а это плохо для морских жителей и процветающих тысячелетиями экосистем. Команда учёных планирует вернуться в Гренландию летом 2025 года. Будут проведены новые исследования, ну а результаты лягут на стол политиков. Смогут ли сильные мира сего договориться, остаётся только догадываться, но последствия принятых решений несомненно повлияют на всё человечество.