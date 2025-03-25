В связи с этим важно понимать особенности жизненного цикла того или иного смартфона, поскольку сроки сильно разнятся от стоимости того или иного аппарата

Существует такое понятие, как жизненный цикл того или иного электронного устройства. На тему того, насколько длительным может быть использование смартфона или планшета, написано много материалов. И всё же, многие пользователи до сих пор путают некоторые важные моменты. Пожалуй, с этим следует разобраться подробнее. Очевидно, что стиральная или посудомоечная машина имеет более длительный жизненный цикл, чем смартфон. Кроме того, в силу своих особенностей, бытовая техника прекрасно справляется без подключения к интернету и не нуждается в программных обновлениях. Стиральная машина не будет работать медленнее или стирать хуже даже спустя 10 лет. При условии, что все элементы останутся в нормальном состоянии. А вот смартфон уже через 5 лет начинает вести себя странно, с трудом справляясь с запуском примитивных приложений.

Таким образом жизненный цикл бытовой техники завершается только в том случае, когда она приходит в негодность, либо на рынке отсутствуют комплектующие для ремонта. В Евросоюзе существует требование, согласно которому производители обязаны выпускать запчасти ещё 10 лет, но для носимой электроники такие правила не работают. Производители активно сопротивляются, поскольку прекрасно осознают последствия подобных решений. Дело в том, что жизненный цикл смартфона зависит не только от износа компонентов, но и от актуальности программной части. Операционные системы незаметно меняются, а приложения становятся более сложными и требовательными. Выпущенные 5 лет назад аппараты часто не обладают достаточно мощными процессорами и имеют мало оперативной памяти. В результате они не справляются с базовыми функциями, ну а это делает их дальнейшую эксплуатацию невозможной. В Apple данная проблема решена за счёт унификации. К разработчикам программного обеспечения предъявляются единые требования. Кроме того, только Apple контролирует операционную систему iOS и самостоятельно выпускает поддерживающие её смартфоны.

С Google всё сложнее, ведь право на выпуск телефонов на базе Android предоставляется всем желающим. Требования довольно низкие, а в итоге многие китайские компании вообще не задумываются о поддержке гаджетов. Жизненный цикл здесь намного ниже среднего по рынку, ну а потенциальных покупателей заманивают низкими ценами. Эксперты отмечают, что длительный срок поддержки изначально заложен в стоимость того или иного аппарата. Ну а чем дороже смартфон, тем дольше он продолжит оставаться актуальным. В 2024 году Samsung объявила, что планирует увеличить жизненный цикл флагманов до семи лет. Это ровно столько же, как предлагает Apple, а значит рынок движется в правильном направлении. На российском рынке особенно популярна продукция Xiaomi, поэтому мы разберём информацию относительно выхода новой версии мобильной операционной системы для смартфонов этой китайской компании. По данным инсайдеров, к выходу готовится HyperOS 2.2, которая получит несколько новых функций. Сообщается об улучшении работы уведомлений. В некоторых случаях они просто не приходили, ну а новая операционная система обещает данную проблему решить. Анимация станет более плавной, а улучшения также коснутся экрана блокировки. Ожидается патч для навигационной системы, но в данном случае неясно, о чём идёт речь, поскольку российские пользователи используют сервисы Яндекс или Google.

И вот здесь и начинается самое интересное. Проблема в том, что только часть актуальных аппаратов Xiaomi успела получить HyperOS 2. Похоже, это не мешает китайскому разработчику создавать более зрелые версии прошивки для флагманов. По данным инсайдеров, обновление готовится для наиболее дорогих телефонов, со списком которых вы можете ознакомиться выше. Как видите, HyperOS 2.2 создаётся для 14-й и 15-й серии флагманов Xiaomi. Также на операционную систему могут претендовать субфлагманы последних поколений, выпускаемые в линейке «Redmi К». На российский рынок подобные устройства не поставляются. В списке серия раскладывающихся смартфонов, а также актуальные планшеты. Инсайдеры полагают, что развёртывание начнётся в апреле, но не исключают, что речь идёт о китайской версии прошивки. Довольно часто рассылка стартует в Китае, а спустя время выходит глобальная версия программного обеспечения. Как бы там ни было, но о существовании HyperOS 2.2 для массового сегмента не сообщается. Таким образом, данная версия мобильной операционной системы может оказаться эксклюзивной для флагманов, тогда как большая часть телефонов продолжит получать HyperOS 2.

Всё это свидетельствует об особом отношении к дорогим телефонам. Как уже было сказано выше, производители закладывают стоимость поддержки ещё перед стартом продаж того или иного аппарата, а значит владельцам аппаратов за 200-300 долларов рассчитывать на длительный жизненный цикл не приходится. К слову, все смартфоны Apple чрезвычайно дорогие. Новинки легко переваливают за 1000 долларов, но даже выпущенные несколько лет назад устройства порой стоят дороже 500 долларов. За эту сумму можно легко купить флагман Xiaomi прошлого поколения на распродаже. Ну а поскольку платить разработчикам ПО нужно, то нет ничего удивительного в том, что жизненный цикл iPhone на несколько лет дольше. Учитывайте такие подробности на этапе выбора, ведь даже флагман китайской компании останется актуальным на пару лет дольше бодрых середняков.