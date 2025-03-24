Аналитики отмечают, что влияние ИИ становится всё более заметным, а рынок труда стремительно меняется

Учёные отмечают, что в истории человечества всегда существовали периоды времени, знаменующиеся стремительными изменениями в обществе. Подобные моменты характеризовались сменой парадигмы в социальной, культурной и многих других сферах и часто были связаны с технологическим прогрессом. Немалое влияние оказывали модные тенденции, но суть сводится к тому, что происходящее сегодня не уникально и уже не раз меняло устои и быт нашего вида. Многие аналитики отмечают растущую неопределённость, в которой пребывает подрастающее поколение. Всё просто, ведь десятилетиями определённые профессии пользовались уважением и позволяли найти стабильную и высокооплачиваемую работу. Ну а сегодня становится очевидно, что актуальные специальности могут исчезнуть за считанные годы. В число таковых входит профессия журналиста, программиста и многие другие, где заметен бурный рост и влияние умных технологий.

Машины способны вытеснить человека из значительной части отраслей, а в итоге поступающая в высшие учебные заведения молодёжь находится в довольно сложном положении. Зачем учиться программированию, если уже сейчас ИИ неплохо справляется с кодом, при этом выполняя такую задачу в десятки раз быстрее человека? Проблему так или иначе пытаются решать власти различных стран, а совсем недавно своё мнение на этот счёт высказали представители Минтруда России. Аналитики тщательно изучили ситуацию на рынке труда, а также перспективы развития различных отраслей и подготовили прогноз кадровой потребности на 2024–2029 годы. Авторы утверждают, что учли множество различных переменных, называя наиболее востребованные специальности, которые ещё долго будут оставаться актуальными на рынке труда. По данным министерства, в ближайшие пять лет наибольший рост числа рабочих мест ожидается в таких отраслях, как персональные услуги, обрабатывающее производство, транспортировка и хранение, гостиничный бизнес и общепит. Также усилится спрос на специалистов в сфере науки, информации, связи и здравоохранения. Утверждается, что указанные выше тренды обусловлены как технологическим прогрессом, так и стремительно меняющимися потребностями общества.

В то же время, согласно прогнозу, в ряде отраслей ожидается снижение спроса на работников. Так, к 2029 году наибольшее сокращение числа вакансий коснётся торговли, государственного управления, энергетического сектора, сельского хозяйства, недвижимости, культуры и спорта, а также финансовой и страховой сферы. Специалисты объясняют это процессами цифровизации и автоматизации, а также изменениями в структуре экономики. Вот только заканчивающим сегодня школы молодым людям хотелось бы больше определённости. Нужно изучать профессии, которые будут актуальны даже через десять лет, ну а важные комментарии на эту тему дают эксперты. Согласно мнению главного менеджера по персоналу департамента организационного развития Роскачества, в ближайшие 10 лет ключевую роль на рынке труда будут играть специалисты по цифровым технологиям. Ирина Шульженко отмечает, что в эпоху стремительной цифровизации всё большее значение приобретают такие профессии, как IT-аналитики, разработчики программного обеспечения, специалисты по кибербезопасности и цифровому маркетингу.

Спрос на таких специалистов продолжит расти, а в конечном итоге многие профессии из разряда востребованных перейдут в область стратегически важных для крупных компаний. Уже сегодня защита от различных взломов выходит на первый план, а в будущем этой теме будет уделяться повышенное внимание. Мир вокруг нас меняется, ну а цифровая трансформация не пройдёт мимо подрастающего поколения, ведь многие популярные профессии становятся всё менее привлекательными. Ещё одним перспективным направлением станет автоматизация. Уже сегодня наблюдается рост потребности в инженерах-робототехниках, специалистах по искусственному интеллекту и разработчиках автоматизированных систем управления. По мнению экспертов, эти специалисты будут играть ключевую роль в обеспечении конкурентоспособности бизнеса, поскольку их работа позволяет значительно повысить производительность и снизить затраты. Всё просто, ведь машины действительно способны на многое, но пока ИИ не готов взять на себя ведущую роль в контроле за производством, именно люди будут определять темпы роста и интеграции умных технологий в рабочий процесс.

Кроме того, в ближайшее десятилетие возрастёт спрос на специалистов в области обработки больших данных (Big Data). Компании всё активнее используют аналитику для принятия управленческих решений, а значит, профессионалы, способные работать с массивами данных и строить прогнозные модели, будут в приоритете. Эта тенденция стала заметна уже несколько лет назад и будет влиять на рынок труда в 30-х года следующего десятилетия. В список наиболее перспективных направлений вошли экологические и социальные специальности. Эксперты уверены, что в условиях роста внимания к вопросам устойчивого развития и экологии спрос на ESG-специалистов, занимающихся минимизацией климатических и экологических рисков, будет только расти. Важно учитывать, что никто не знает, в каком направлении и как быстро умные технологии начнут осваивать человеческие специальности. Несмотря на это, не потеряет актуальности и сфера психологии. В условиях нестабильности и увеличивающегося уровня стресса специалисты по ментальному здоровью останутся востребованными. Психологи помогают людям адаптироваться к изменениям, справляться с эмоциональным выгоранием и находить баланс между работой и личной жизнью. ИИ делает в этой сфере неуверенные шаги, но советы, которые даёт машина, не годятся для использования в реальной жизни.

Нет никаких сомнений, что рынок труда будет стремительно меняться. Сегодня мы видим, что в крупных городах доставщики еды могут зарабатывать больше, чем программисты. Предполагается, что в ближайшие 10 лет машины вытеснят человека из области доставки. На фоне этого аналитики пишут, что простых профессий, где не требуется никаких знаний, становится меньше. Подрастающему поколению предлагается осваивать как можно больше нового, поскольку знания помогают адаптироваться к любым условиям, позволяя найти своё место на рынке труда.