На самом деле даже европейские ритейлеры уже давно ведут свою собственную ценовую политику

Актуальное поколение видеокарт не зря называют одним из наиболее противоречивых за всю историю существования NVIDIA. Для понимания общей картины нужно как следует изучить факты. Прежде всего в ходе тестов выяснилось, что прирост производительности между поколениями оказался даже меньше, чем предсказывали пессимисты. Флагман линейки в лучшем случае на 30% обходит самую быструю видеокарту прошлого поколения, тогда как позиционирование менее дорогих моделей кажется ещё более странным. GeForce RTX 5080 обходит GeForce RTX 4080 примерно на 20%, но нужны идеальные условия, разрешение 4К и максимальные настройки графики. GeForce RTX 5070 и вовсе почти не предлагает ничего нового по сравнению с GeForce RTX 4070 SUPER, ну а представители NVIDIA в официальных тестах и вовсе делали вид, что GeForce RTX 4070 SUPER в природе не существует, указывая на 20% разницу между GeForce RTX 4070 и GeForce RTX 5070.

На этом фоне ожидать значительных улучшений в серии GeForce RTX 5060 не приходится, но на этом странности не заканчиваются. Поскольку в последние годы всё больше внимания привлекают технологии масштабирования, а разработчики игр не спешат оптимизировать новинки, то требования к блокбастерам стремительно растут. В результате даже GeForce RTX 5090 не тянет все игры в 4К на максимальных настройках с трассировкой лучей. Без DLSS никак, ну а версия этой технологии четвёртого поколения буквально творит чудеса. Если взять довольно бодрую GeForce RTX 4070 SUPER и GeForce RTX 5070, а после выкрутить на обеих видеокартах настройки DLSS 4 на максимум, то графический чип нового поколения предложит в 2 раза больше кадров в секунду. По этому показателю видеокарта легко приближается к флагману прошлого поколения, а в итоге мы видим явную манипуляцию цифрами. С одной стороны никакого прироста фрамрейта нет. С другой – при правильном подходе к тестам можно получить впечатляющие цифры. При этом задержка кадров останется минимальной, а качество картинки вполне сносным.

Подобные факты сбивают с толку, но и это не всё, ведь цены на видеокарты нового поколения ставят в тупик. На американском рынке NVIDIA просит за GeForce RTX 5070 всего 550 долларов, но по всему миру установила более агрессивные ценники. Точно такая же картина наблюдается и с другими видеокартами нового поколения, но даже с небольшой переплатой купить видеокарту не выйдет. Причина в дефиците, который был создан искусственно, позволяя удерживать маржу NVIDIA на максимально высоком уровне. Даже в США видеокарт по нормальным ценам нет, ну а на европейском рынке всё намного хуже. Что любопытно, американский производитель своими заявлениями доказывает, что дядюшка Хуанг явно живёт в другом мире, где дефицита нет, а вокруг прыгают розовые пони в радужных одеждах. Как стало известно, вчера NVIDIA приняла решение снизить официальную стоимость настольной графики серии GeForce RTX 50 на европейском рынке. Причина в том, что евро немного подорожал к доллару. За последние несколько месяцев обменный курс увеличился на 4%, ну а примерно на такую же сумму подешевели и видеокарты. Некоторые издания презентуют эту новость с большой помпой, но на самом деле эффект от решения руководство компании окажется нулевым.

Так, если за GeForce RTX 5090 раньше просили 2329 евро, то теперь будут 2229 евро. GeForce RTX 5080 с 1169 подешевела до 1119 евро. GeForce RTX 5070 Ti по непонятной причине не скинула ни цента и всё ещё предлагается за 879 евро. Ну а GeForce RTX 5070 теперь будет стоить не 649, а 619 евро. Как уже было сказано выше, это намного больше, чем на американском рынке, что кажется немного странным. На самом деле причина в высоких налогах и таможенных пошлинах, ну а платить за всё приходится конечным пользователям. Выше вы можете увидеть скриншот с новыми ценами. Помните, когда вы в следующий раз решите изучить цены на видеокарты в российской рознице, то не пытайтесь сравнивать их с американскими. Более близкими кажутся европейские, но нужно прибавлять наценку на санкции, сложности с переводом средств китайцам и длинные логистические цепочки. Очевидно, что стоимость GeForce RTX 5090 выбивается из общих рамок. Видеокарта даже в США доступна за 3500 долларов и дороже, поэтому оставим флагман NVIDIA в покое. Что до GeForce RTX 5080, то купить такую видеокарту в России вы можете за 160 тысяч рублей. Это 1700 евро, что заметно выше обновлённого ценника для ЕС.

GeForce RTX 5070 Ti предлагается за всё те же 150 тысяч рублей, поэтому никакой логики в выборе именно этой видеокарты сегодня нет. А вот GeForce RTX 5070 реально купить за 90 тысяч. Это почти 1000 евро, что ощутимо дороже самых агрессивных аппетитов европейской розницы. Как уже было сказано выше, реальная стоимость видеокарт в той же Германии выше официальных рекомендаций, а в результате предложения на российском рынке всего на 20% дороже. В целом, речь о системной проблеме, ведь видеокарты прошлого поколения также подорожали, ну а инсайдеры рекомендуют немного подождать. К слову, приобрести видеокарту AMD нового поколения не удастся, ведь их быстро разобрали. Оптимисты советуют ждать до начала лета, но пока нет никаких предпосылок к тому, что видеокарт в рознице станет больше. По крайней мере, рекомендованные цены если и вернутся, то точно не в этом году. Ну а поскольку российские ценники всегда были выше европейских, то GeForce RTX 5070 за 700 евро – это лучшее, на что можно рассчитывать.