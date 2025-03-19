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Bublik1
NVIDIA озвучила названия сразу двух графических архитектур, которые выйдут в 2026 и 2028 годах
Анонс касался графических ускорителей, но из-за унификации графических архитектур он также касается и настольных видеокарт

Намёки на то, что с видеокартами следующего поколения будут проблемы, появились ещё в конце прошлого года. NVIDIA молча перенесла анонс настольной графики, решительно игнорируя вопросы журналистов на эту тему. Представители AMD предпочитали отмалчиваться, а в результате релиз оказался настоящим разочарованием для геймеров. Серия GeForce RTX 50 поступила на прилавки в ограниченном количестве, и инсайдеры продолжают гадать, когда же видеокарт в рознице хватит на всех желающих.

Спрос действительно превышает предложение, но производители не спешат искать решение проблемы, ведь всё это приносит им немалые деньги. Все участники цепочки могут себе позволить мелкие шалости в виде повышения конечной стоимости видеокарт, в результате минимальная наценка стартует с 50%, достигая 100% на российском и других рынках. В рамках мероприятия AI PC Innovation Summit, которое вчера стартовало в Пекине, представители AMD попытались оправдаться перед геймерами. 

На сцену вышел вице-президент компании, а после и директор AMD China. Джек Хьюн и Спенсер Пан отметили, что пытаются наладить поставки, но спрос действительно огромен, поэтому любителям видеоигр придётся набраться терпения. При этом было объявлено, что в рамках первой волны удалось поставить 200 тысяч видеокарт серии Radeon RX 9070. Скорее всего, имеется в виду период в 12 дней после релиза, но в данном случае всё это не имеет решающего значения, ведь для удовлетворения спроса производственных мощностей AMD явно недостаточно. Причина в том, что в последние годы эта компания занимала нишевое положение на рынке, отдавая на откуп NVIDIA львиную долю сегмента настольной графики и графических ускорителей.

Ситуацию может исправить только Дженсен Хуанг, но сегодня глава зелёных сильно занят подсчётом прибыли. В рамках крупного мероприятия GTC 2025 были объявлены любопытные цифры. Оказывается, весь сегмент высокотехнологических полупроводниковых чипов в 2024 заработал больше 250 миллиардов долларов. Что любопытно, ровно половина пришлась на NVIDIA.

Вот только продавать видеокарт дядюшка Хуанг больше не стал, а такой огромный доход генерируется за счёт графических ускорителей, позволяющих обучать нейросети. Аналитики уверены, что текущий дефицит связан именно с тем, что NVIDIA серьёзно урезала производственные мощности настольной графики, и на удовлетворение спроса уйдут месяцы. Всё просто, ведь рано или поздно количество выпущенных видеокарт достигнет определённого предела, а за счёт неторопливого темпа удастся удерживать высокие цены ещё много месяцев.

Может ли ускорить процесс Лиза Су, остаётся только догадываться, но сегодня мы видим, что Дженсен Хуанг связывает будущее компании исключительно с высокопроизводительным сегментом графических ускорителей. Долгое время, когда происходил анонс одной из следующих архитектур, нам обязательно рассказывали о видеокартах, но на этот раз всё внимание сосредоточено вокруг продуктов, проносящих максимальную прибыль. 

Итак, в рамках GTC 2025 были анонсированы линейки графических ускорителей, призванные закрепить успех зелёного лагеря. Во второй половине 2025 на сцену выйдет Blackwell Ultra NVL72. Потенциальные покупатели могут рассчитывать на 288 Гб самой быстрой памяти на рынке стандарта HBM3e, а уже сегодня NVIDIA заявляет, что серия окажется на 50% быстрее самой передовой на сегодня GB200 NVL72. Собранный на основе Blackwell Ultra NVL72 готовый сервер получит 20 Тб или 40 Тб HBM3e, что позволит ещё дальше оторваться от конкурентов.

Во второй половине 2026 года нас ждёт совершенно новая архитектура под названием Vera Rubin. Скорее всего, именно она ляжет в основу обычных видеокарт, но такие подробности озвучены не были. Ожидается появление двух продуктов: Rubin NVL144 и Rubin NVL576, каждый из которых получит 288 Гб видеопамяти следующего поколения HBM4. В 2027 на сцену выйдет настоящий монстр в лице Rubin Ultra. Здесь ставки станут ещё выше, ведь графический ускоритель получит 1 Тб видеопамяти стандарта HBM4e. Точные характеристики видеопамяти не называются, но она точно будет ощутимо быстрее HBM3e.

В качестве ремарки упомянули графическую архитектуру Feynman, которая станет доступна в готовых продуктах в 2028 году. Поскольку NVIDIA предпочитает унифицированную архитектуру, то именно на Feynman будут построены графические ускорители и настольные видеокарты, но характеристики данных продуктов не озвучиваются. Похоже, в настоящее время разработка новой архитектуры находится на начальном этапе, поэтому данных нет даже у самого Дженсена Хуанга. Отмечается лишь то, что графический ускоритель на Feynman получит HBM следующего поколения, это может быть и HBM5. Информации много, а вся она требует осмысления. Позднее подтянутся аналитики, которые разберут анонс детальнее.

Пока же мы видим, что курс для NVIDIA проложен, и места для обычных видеокарт в нём становится всё меньше. Некоторые эксперты пишут, что эра графических ускорителей может закончиться также стремительно, как и началась, а значит Дженсену Хуангу придётся искать новую нишу для своей продукции. Если вспомнить, как глава зелёных успешно использовал майнинг для обогащения, то за будущее NVIDIA переживать не приходится. 

#nvidia #видеокарты
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