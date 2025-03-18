Высоким считается содержание 8 грамм золото на тонну, ну а рудник в провинции Хунань имеет 138 грамм на метрическую тонну

Сегодня глобальный рынок золота испытывает сильное давление. Несколько дней назад стоимость унции драгоценного металла перевалила за 3000 долларов, ну а аналитики уверены, что впереди нас ждут новые потрясения. В качестве основного фактора, стремительно толкающего спрос на золото вверх, называется экономическая неопределённость, вызванная торговыми инициативами президента США. Трамп угрожает пошлинами всему миру, ну а всё это порождает опасения у инвесторов. Ценные бумаги дешевеют, криптовалюты падают, тогда как золото остаётся стабильным и продолжает дорожать. Фактически, стабильных активов осталось не так много, а планы Трампа ввести 200% тарифы на алкогольные напитки из ЕС, усилили опасения относительно дальнейшей эскалации торговых конфликтов. На этом фоне мы видим, что центральные банки продолжили активно закупать золото, стремясь диверсифицировать свои резервы и снизить зависимость от доллара США.

Согласно прогнозам аналитиков, в ближайшие месяцы ожидается дальнейший рост цен на золото. Так, ANZ повысил свой прогноз до 3200 за унцию на следующие шесть месяцев, учитывая продолжающиеся геополитические и торговые напряжённости, а также смягчение монетарной политики. Ну а поскольку золото становится всё более ценным активом, то основную прибыль получают добывающие компании. В настоящее время в мире насчитывается более 1300 активных месторождений. Крупнейшие из них включают: Мурунтау в Узбекистане, запасы которого оцениваются более чем в 4500 тонн. Значительными залежами может похвастать рудник Карлин в Неваде, который разрабатывается с 1965 года и принадлежит канадской компании Barrick Gold. Витватерсранд в ЮАР называют одним из богатейших месторождений золота в мире. Ну а по разведанным запасам золота в лидерах числится не только Австралию и ЮАР, но и Россия. Не исключено, что в будущем положение на рынке кардинально изменится, о чём уже несколько месяцев пишут эксперты.

В конце 2024 стало известно, что в Китае найдено самое крупное месторождение драгоценного металла в мире. Назывались самые разные цифры, но сегодня исследователи готовы рассказать о золоте из КНР более подробно. В ходе дополнительного анализа были сделаны важные уточнения, ну а всё это несомненно окажет влияние на мировой рынок золота в будущем. Итак, в провинции Хунань располагается золотоносный рудник, способный дать около 1000 метрических тонн драгоценного металла. В настоящее время оценки продолжают варьироваться и достигают 600 миллиардов юаней или 83 миллиарда долларов. Месторождение уже называют самым крупным в истории, но аналитики высказывают самые различные мнения. Китайские эксперты, которые побывали на месте и уже изучили данные уверяют, что реальные запасы могут быть даже больше, тогда как иностранные аналитики полагают, что золота в Хунане намного меньше. Похоже, в дело вмешивается не только здравый смысл, но и политика, поэтому точных ответов о размере рудника пока нет.

По некоторым оценкам, по своим масштабам китайское месторождение превосходит знаменитый рудник South Deep в Южной Африке, где запасы золота оцениваются в 900 метрических тонн. Если данные подтвердят международные эксперты, то Китай сможет ещё больше укрепить свои позиции на мировом рынке золота. По информации Геологического бюро провинции Хунань, золото было найдено в 40 жилах на глубине около 2 километров в уезде Пинцзян. Предварительные исследования показали, что только эти жилы могут содержать не менее 300 тонн золота, а благодаря 3D-моделированию выявлена высокая вероятность наличия дополнительных залежей на глубине до 3 километров. Особенно интересны результаты последних экспедиционных данных, проливающие свет на истинное положение дел. Оказалось, что геологи не только зафиксировали образцы керна с видимыми частицами золота, но и были поражены высоким содержанием драгоценного металла в породе. Выяснилось, что на изучаемом участке содержание золота в руде достигает 138 граммов на метрическую тонну, что намного превосходит мировые показатели. Для понимания проблемы можно привести такие данные: руда считается высококачественной, если в ней содержится более 8 граммов золота на тонну.

В данном же случае 138 грамм на тонну говорят о невероятно высоком потенциале обнаруженных жил. Напомним, Китай остаётся крупнейшим производителем золота и владеет более 2000 тонн этого драгоценного металла. При этом наличие золота у китайских властей подтверждено, тогда как многие европейские государства не способны доказать факт наличия у них драгоценного металла. Причина в том, что многие государства Европы предпочитали хранить золото в США, ну а в какой-то момент янки заявили, что не готовы вернуть золото владельцам. Если возврат когда-либо и состоится, то процесс могут растянуть на десятилетия. Не исключено, что в США уже давно нет заявленного количества золота, о чём неоднократно говорил Илон Маск. Пока же становится ясно, что Китай может упрочить своё влияние на рынке золота, получив значительные инвестиции в экономику. Несмотря на то, что вопрос о конечных объёмах мировых запасов золота остаётся открытым, данное месторождение доказывает, что запасы этого драгоценного металла далеко не исчерпаны. Образцы кернов, взятые в Хунане, указывают на то, что залежи могут простираться гораздо глубже и шире, чем предполагалось ранее, открывая перед геологами новые перспективы.

В данном случае проблема лишь в том, что извлечение золота из глубины 3 километра – это довольно дорогостоящее предприятие. Эксперты пишут, что большая часть рудников, позволяющих извлекать драгоценный металл относительно дёшево, почти исчерпала запасы. Таким образом, даже без Трампа и проблем в глобальной экономике становится ясно, что золото продолжит дорожать. Добавим, что 2024 год запомнится не только этим сенсационным открытием. В марте в Англии был найден крупнейший золотой самородок, а в апреле исследователи создали новый вид золота под названием «голден», представляющий собой слой золота толщиной в один атом. Этот материал обладает уникальными свойствами, ранее не встречавшимися в традиционной трёхмерной форме золота. Золото не случайно остаётся одним из самых востребованных металлов на Земле. Его запасы формировались миллиарды лет назад в недрах древних звёзд, а сегодня люди продолжают находить новые способы его добычи и использования. Без золота невозможен технический прогресс, ну а новое месторождение в Китае позволит удовлетворить растущий спрос на этот драгоценный металл.