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Bublik1
В РФ начнут работать новые правила маркировки смартфонов и ноутбуков в рамках борьбы с контрафактом
Эксперты уверены, что заметного влияния на цены инициатива властей не окажет

Борьба с контрафактной электроникой в России идёт очень давно. Ещё до введения санкций многие эксперты полагали, что в отдельных категориях не меньше 10% от всех продаж приходится на продукцию, ввезённую в страну в обход таможенных правил. Таким образом товар избавляется от НДС и таможенных налогов, что позволяет сделать его дешевле ввезённых легально аналогов. В последнее время тема не так актуальна, поскольку многие аналитики пишут, что заметная часть электроники в РФ так или иначе не может считаться легальной. И всё же, определённые правила существуют, а власти намерены усилить контроль, усложнив жизнь тем, кто занимается контрабандой электроники.

Как стало известно, Минпромторг предлагает утвердить маркировку ноутбуков и смартфонов на законодательном уровне. С 1 декабря 2025 года нанесение кодов на упаковки станет обязательным, а регистрация в системе «Честный знак» должна начаться уже с 1 сентября. В настоящее время эта мера действует в экспериментальном режиме, но уже совсем скоро станет ключевым условием для всех участников рынка. Инициатива коснётся не только ноутбуков и смартфонов, но и стационарных телефонов, светотехнической продукции и даже печатных плат. Изначально эксперимент стартовал в 2023 году и охватывал лишь ограниченный перечень товаров. Со временем его расширили, включив в список обязательных больше категорий электроники. Завершение добровольного этапа запланировано на 31 августа 2025 года, после чего начнут действовать обязательные требования ко всем участникам рынка. 

Согласно проекту постановления, поставщики, ритейлеры и другие участники оборота радиоэлектроники будут обязаны не только наносить коды маркировки, но и фиксировать ввод продукции в оборот. С 1 июня 2026 года они должны будут передавать данные об обороте товаров, а с 1 декабря 2026 года указывать точное количество реализованной продукции. В список могут быть включены данные по возвратам, восстановленным экземплярам и других направлениях сбыта. Уже сейчас очевидно, что новые требования затронут и технику, поставляемую по параллельному импорту. В условиях санкций данный способ остаётся основным для ввоза продукции Apple, Samsung и других иностранных брендов, официально покинувших рынок РФ в 2022 или 2023 годах. Операторы системы «Честный знак» уверяют, что маркировка не станет препятствием для параллельного импорта, поскольку производители или импортёры смогут наносить коды как на зарубежных производствах, так и на таможенных складах.

Согласно официальным данным, полученным от представителей ЦРПТ, маркировка доказала свою эффективность в борьбе с нелегальной электроникой. В ряде товарных групп незаконный оборот сократился на десятки процентов, а контроль над продажами значительно усилился. Введение обязательной маркировки электроники должно привести к аналогичным результатам, исключив контрафакт с рынка и обеспечив большую прозрачность продаж. Полностью вытеснить такую продукцию нельзя, но снизить её количество точно удастся. Что любопытно, представители бизнеса пока не спешат комментировать инициативу властей. Крупные ритейлеры и маркетплейсы (куда можно включить «Ситилинк», Ozon и Wildberries) воздерживаются от официальных заявлений. В «М.Видео-Эльдорадо» подчёркивают, что параллельный импорт является полностью законным механизмом, и заявляют о готовности адаптироваться к новым требованиям. По их мнению, регистрация серийных номеров в системе маркировки повысит прозрачность рынка и увеличит налоговые поступления в бюджет.

В настоящее время для всех участников рынка предусмотрены некоторые послабления. Если техника была закуплена до 30 ноября 2025 года и ввезена в страну до 1 декабря, то обязательная маркировка для неё начнёт действовать лишь с 31 декабря 2025 года. Кроме того, компании получат возможность маркировать нереализованную продукцию, ввезённую до 30 ноября 2025 года, вплоть до 31 мая 2026 года. Эксперты полагают, что озвученная выше инициатива не окажет заметного влияния на стоимость электроники в России. Большая часть смартфонов и ноутбуков проходит таможенный контроль. С них выплачиваются все пошлины и налоги, а это же относится и к санкционным товарам производства Apple и Samsung. Таким образом инициатива затронет ограниченный сектор и не скажется на официальной рознице. И всё же, если вы ранее покупали смартфоны и ноутбуки в небольших магазинах, тесно сотрудничавших с контрабандистами, то будете неприятно удивлены. Важно отметить, что маркировка касается только бизнеса. Таким образом, если вы купили смартфон за границей и используете его как личную вещь, то требования к вам действовать не будут. Аналогичным образом не придётся ничего доказывать, если вы приобретаете товар на иностранных площадках, укладываясь в пределы беспошлинных таможенных рамок. 

#аналитика #электроника #рынок рф
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