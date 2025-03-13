Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Британия отказала Украине в поставках истребителя Typhoon T1, отправив 30 самолётов на запчасти
Самолёты сильно устарели и будут окончательно выведены из эксплуатации

В настоящее время Украина получает истребители от Нидерландов и Дании. F-16 также должна была дать Бельгия, но не так давно власти этой страны заявили, что вынуждены перенести поставки в связи с возникшими проблемами в необходимости обеспечения собственной безопасности. Сколько истребителей уже получила Украина, остаётся только догадываться, ну а местные политики и вовсе делятся с прессой сомнительными откровениями. Не так давно в Киеве заявили, что получают только старые F-16, которые не способны тягаться с российскими Су-35. В данном случае ничего удивительного нет, поскольку европейские союзники изначально говорили о том, что дадут самолёты, которые почти завершили свой жизненный цикл, находясь в небе десятки лет. 

В последнее время попытки казаться более щедрым делает и Макрон. Сообщается, что в Украину поступило некоторое количество Mirage 2000-5, ну а речь идёт о действительно старой технике. Эксперты утверждают, что подобные самолёты годятся только для отражения ракетных ударов, ну а киевские власти полагали, что совсем скоро удастся получить ещё 30 истребителей от Лондона. Ранее британские власти не исключали, что могут передать Украине несколько десятков Eurofighter Typhoon. И снова речь шла о первом поколении в модификации Tranche 1 и T1. В прессе писали, что рассматривалось два сценария. Первый предполагал передачу 30 истребителей в адрес ВСУ. В этом случае британская армия могла бы избавиться от металлолома, который всё равно пришлось бы утилизировать. Наравне с первым планом рассматривались и альтернативные решения. 

Ещё в декабре 2023 года местные власти говорили о желании оставить все 30 Typhoon T1 себе, поскольку остро нуждаются в запчастях. Согласно последним новостям, Киев самолёты от братской Англии не получит, поскольку машины нужны на родине. Согласно озвученному выше плану, все машины будут выведены из эксплуатации, после чего Королевские ВВС будет использовать технику для поддержания оставшегося в строю авиационного парка. В Министерстве обороны отмечают, что оценивали все за и против больше года. Проделана колоссальная работа, но в итоге стало очевидно, что Британии самолёты нужнее, чем Украине. Лондон отмечает, что действительно рассматривали передачу Киеву истребителей, но отказались от такой идеи ещё и потому, что поставки машин идут со стороны других союзников. Typhoon T1 в Украину точно не прилетит, ну а в качестве компенсации Министерство обороны Британии намеревается продолжить подготовку украинских пилотов для управления F-16. Власти готовы предпринимать больше усилий, но в данном случае неясно, идёт ли речь о расширении программы, либо всё останется без изменений. Эксперты отмечают, что Typhoon T1 давно устарел и не подходит для работы в украинском небе. Учитывая наличие у РФ дальнобойных ракет и крайне слабую техническую часть британского самолёта, место ему остаётся только в небе над Европой, где никакой угрозы не наблюдается. 

Eurofighter Typhoon T1 представляет собой первую учебно-боeвую модификацию многоцелевого истребителя, разработанного международным консорциумом компаний BAE Systems, Airbus и Leonardo. Этот самолёт поступил на вооружение Королевских ВВС Британии в начале 2000-х годов и использовался в основном для подготовки пилотов к управлению более продвинутыми версиями Typhoon. Всего было выпущено 53 единицы Typhoon T1, часть из которых позже были модернизированы или списаны. Самолёт оснащён двумя турбореактивными двигателями Eurojet EJ200, которые обеспечивают максимальную скорость свыше 2125 км/ч (2 Мах). Радиус боевого действия составляет 1390 км, а максимальная высота полёта достигает 19 800 метров. 

Typhoon T1 имеет 13 точек подвески вооружения, включая ракеты класса воздух-воздух AIM-120 AMRAAM, ASRAAM и авиационную пушку Mauser BK-27 калибра 27-мм. Несмотря на учебную роль, самолёт мог эффективно выполнять боевые задачи. Что любопытно, изначально британские ВВС планировали модернизировать T1 до уровня Typhoon T3 (с улучшенными боевыми возможностями и обновлённой электроникой), но впоследствии решили списать их из-за ограниченного потенциала. Последние T1 были выведены из эксплуатации в 2019 году. И всё же, Typhoon в более поздних версиях остаётся основным истребителем Великобритании и ряда европейских стран. Уже совсем скоро истребители благополучно перейдут в ранг запчастей, позволяя поддерживать в рабочем состоянии оставшиеся в строю машины. 

#авиация #истребители #самолёты #typhoon t1
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

AMD выпустила апдейт, позволяющий не переустанавливать Windows при замене процессора
11
Набор «Звезда смерти» от Lego за 1000 долларов будет включать в себя более 40 фигурок
1
Для симулятора жизни inZOI потребуется мощный игровой ПК — игра появится в раннем доступе 28 марта
10
Сайт торговой сети «Магнит» не выдержал наплыва игроков Genshin Impact
2
Китай разрабатывает гравитационные батареи, которые могут потеснить литий-ионные технологии
5
The Legend of Zelda: Ocarina of Time с Unreal Engine 5.5 выпущена в виде играбельной демоверсии
+
Ещё одна партия GeForce RTX 5090 приехала в РФ – флагман NVIDIA оказался дешевле GeForce RTX 4090
5
Профессор Фэн Гао: Следующее поколение светодиодов будет дешевле и экологичнее нынешних
+
Сообщается о новом случае выхода из строя процессора AMD Ryzen 7 9800X3D
6
Компания LG представила информацию о ценах на OLED-телевизоры G5 и C5 2025 года выпуска
+
Гибридные Voyah Free Sport Edition и Dream, собранные в России, получили своё мобильное приложение
+
Портативная консоль под брендом Xbox появится в конце этого года
+
Новый китайский внедорожник TIGGO 9 признан одним из самых безопасных на рынке России
+
Control неожиданно получает патч с обновлением графики и бонусами для всех игроков
2
Смартфоны на Snapdragon 8 Elite Gen 2 могут отказаться от SIM-слотов ради более тонкого дизайна
3
Ryzen 9 9950X3D по FPS в играх обошел Ryzen 7 9800X3D
15
В сеть просачивается всё больше видео и изображений с закрытого тестирования Battlefield 6
+
В Европе приветствуют возможное 30-дневное перемирие между Украиной и Россией
153
Nintendo начала обширные продажи тематического будильника Alarmo к Mario Day за $100
+
В Китае разработали новый магнитоплазменный космический двигатель
2

Популярные статьи

Как я собрал бюджетный игровой ПК на железе от AMD и пожалел об этом уже через пару часов
123
Мои причитание и негодование по поводу игр жанра RPG на фоне выхода игры "Avowed" часть 1
49
Старые Мамонты рекомендует покупать видеокарты Radeon RX 9070XT в 2025 году
37
Почему геймеры разочаровались в новых видеокартах NVIDIA, и что купить, если в кармане только 30 000
38
Почему DVD-диски ненадёжный способ хранения информации и чем их в теории можно заменить
28
Топ-5 забытых эксклюзивов PlayStation 3, в которые стоит поиграть в 2025 году
1
Как и зачем игроки Team Fortress 2 и Postal знакомились с Linux
26
Выпущен Stable Diffusion Web UI Neuro Linux v3 и почему я не поддерживаю AMD
29
Подводим итоги сделки за $75 млрд - Xbox больше года владеет Activision Blizzard
2
Почему извлечение данных из PDF-файлов до сих пор остаётся кошмаром для экспертов по данным
1

Сейчас обсуждают

Storage
13:59
В MSI SPATIUM M480 PRO давно уже память toshiba 112-слойная.
Сколько места на SSD нужно геймеру — твердотельный накопитель какой емкости покупать в 2025 году
Легенда
13:57
Я про это и говорю, украцисты были на Курской земле 8 месяцев, И он решил одеть форму именно сейчас, когда уже всем стало понятно, то что суджанский выступ в течение нескольких дней падёт
Минобороны сообщило об освобождении города Суджа в Курской области
Сильвестр с талоном
13:56
Он часто ездил в расположение армии? Нет, вот и не надевал, зачем. А вот почему Зеля гоняет в аля военной форме нон стоп, даже на официальные встречи - вопрос, на него, кстати, так и не ответил журна...
Минобороны сообщило об освобождении города Суджа в Курской области
Легенда
13:54
Это понятно, Ну почему 4 года военную форму не одевал, А сейчас решил одеть причём на своей же земле?
Минобороны сообщило об освобождении города Суджа в Курской области
Сильвестр с талоном
13:53
Это верховный главнокомандующий, то, что он в военной форме в расположении войск - норма
Минобороны сообщило об освобождении города Суджа в Курской области
Легенда
13:53
Кстати я тоже удивился, когда вчера Путина увидел военной форме . И мне тут тоже показалось это если честно странно, на своей же территории в военной форме, ладно бы хотя бы на Донбасс приехал
Минобороны сообщило об освобождении города Суджа в Курской области
Сильвестр с талоном
13:53
Максим, СВО началось по вине Украины и только, с подачи США и Англии и на их деньги, а Европа потом уже во вкус вошла, воруя миллиарды долларов на крови.
Минобороны сообщило об освобождении города Суджа в Курской области
Руслан Знамов
13:52
Ну уж нет. Фиг вам. Будем ждать обвала цен ...
«Российские автодилеры» просят правительство ввести для них льготное кредитование
Сильвестр с талоном
13:50
Туда их... Сеть завалена фото трупов Укр солдат в Курской, буквально земля усыпана ими, при отходе из Курской их просто перемололи в труху. Все из-за черта Зеленского, просто бусифицировал нерабов и о...
Минобороны сообщило об освобождении города Суджа в Курской области
unhurtable
13:50
Ты дебилушка даже не интересовался вопросом: ножки были непопулярным продуктом, по сути отходами и их не дарили а ПРОДАВАЛИ, по демпинговым ценам - да, но не из великого благородства а для глушения аг...
Совместное предприятие с TSMC стало бы для Intel хорошей сделкой, считают эксперты
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем