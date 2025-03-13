Самолёты сильно устарели и будут окончательно выведены из эксплуатации

В настоящее время Украина получает истребители от Нидерландов и Дании. F-16 также должна была дать Бельгия, но не так давно власти этой страны заявили, что вынуждены перенести поставки в связи с возникшими проблемами в необходимости обеспечения собственной безопасности. Сколько истребителей уже получила Украина, остаётся только догадываться, ну а местные политики и вовсе делятся с прессой сомнительными откровениями. Не так давно в Киеве заявили, что получают только старые F-16, которые не способны тягаться с российскими Су-35. В данном случае ничего удивительного нет, поскольку европейские союзники изначально говорили о том, что дадут самолёты, которые почти завершили свой жизненный цикл, находясь в небе десятки лет.

В последнее время попытки казаться более щедрым делает и Макрон. Сообщается, что в Украину поступило некоторое количество Mirage 2000-5, ну а речь идёт о действительно старой технике. Эксперты утверждают, что подобные самолёты годятся только для отражения ракетных ударов, ну а киевские власти полагали, что совсем скоро удастся получить ещё 30 истребителей от Лондона. Ранее британские власти не исключали, что могут передать Украине несколько десятков Eurofighter Typhoon. И снова речь шла о первом поколении в модификации Tranche 1 и T1. В прессе писали, что рассматривалось два сценария. Первый предполагал передачу 30 истребителей в адрес ВСУ. В этом случае британская армия могла бы избавиться от металлолома, который всё равно пришлось бы утилизировать. Наравне с первым планом рассматривались и альтернативные решения.

Ещё в декабре 2023 года местные власти говорили о желании оставить все 30 Typhoon T1 себе, поскольку остро нуждаются в запчастях. Согласно последним новостям, Киев самолёты от братской Англии не получит, поскольку машины нужны на родине. Согласно озвученному выше плану, все машины будут выведены из эксплуатации, после чего Королевские ВВС будет использовать технику для поддержания оставшегося в строю авиационного парка. В Министерстве обороны отмечают, что оценивали все за и против больше года. Проделана колоссальная работа, но в итоге стало очевидно, что Британии самолёты нужнее, чем Украине. Лондон отмечает, что действительно рассматривали передачу Киеву истребителей, но отказались от такой идеи ещё и потому, что поставки машин идут со стороны других союзников. Typhoon T1 в Украину точно не прилетит, ну а в качестве компенсации Министерство обороны Британии намеревается продолжить подготовку украинских пилотов для управления F-16. Власти готовы предпринимать больше усилий, но в данном случае неясно, идёт ли речь о расширении программы, либо всё останется без изменений. Эксперты отмечают, что Typhoon T1 давно устарел и не подходит для работы в украинском небе. Учитывая наличие у РФ дальнобойных ракет и крайне слабую техническую часть британского самолёта, место ему остаётся только в небе над Европой, где никакой угрозы не наблюдается.

Eurofighter Typhoon T1 представляет собой первую учебно-боeвую модификацию многоцелевого истребителя, разработанного международным консорциумом компаний BAE Systems, Airbus и Leonardo. Этот самолёт поступил на вооружение Королевских ВВС Британии в начале 2000-х годов и использовался в основном для подготовки пилотов к управлению более продвинутыми версиями Typhoon. Всего было выпущено 53 единицы Typhoon T1, часть из которых позже были модернизированы или списаны. Самолёт оснащён двумя турбореактивными двигателями Eurojet EJ200, которые обеспечивают максимальную скорость свыше 2125 км/ч (2 Мах). Радиус боевого действия составляет 1390 км, а максимальная высота полёта достигает 19 800 метров.

Typhoon T1 имеет 13 точек подвески вооружения, включая ракеты класса воздух-воздух AIM-120 AMRAAM, ASRAAM и авиационную пушку Mauser BK-27 калибра 27-мм. Несмотря на учебную роль, самолёт мог эффективно выполнять боевые задачи. Что любопытно, изначально британские ВВС планировали модернизировать T1 до уровня Typhoon T3 (с улучшенными боевыми возможностями и обновлённой электроникой), но впоследствии решили списать их из-за ограниченного потенциала. Последние T1 были выведены из эксплуатации в 2019 году. И всё же, Typhoon в более поздних версиях остаётся основным истребителем Великобритании и ряда европейских стран. Уже совсем скоро истребители благополучно перейдут в ранг запчастей, позволяя поддерживать в рабочем состоянии оставшиеся в строю машины.