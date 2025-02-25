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Bublik1
Люди всё чаще обращаются за медицинской консультацией к ChatGPT, получая крайне сомнительные советы
Проблема становится всё более явной, но простого её решения пока нет

Согласно недавно опубликованным данным, только за январь 2025 года ChatGPT может похвастать наличием 400 миллионов уникальных пользователей. Кто-то пользуется возможностями нейросети каждый день, тогда как другие изучают её потенциал и пока не могут найти применение всему этому в реальной жизни. Возможно, для подрастающего поколения разговоры с ИИ и станут нормой, но большая часть населения нашей планеты пока не готова тратить время на беседы с умным компьютером. Аналитики рассказывают о том, как изменится наш мир в ходе экспансии ИИ. Нас уверяют в том, что жизнь каждого отдельно взятого человека улучшится, а доступ к информации станет ещё более простым. Возможно, так и будет, но сегодня всё больше специалистов бьют тревогу. Причина в том, что умные алгоритмы генерируют невероятное количество контента, определить подлинность которого невозможно. 

Проще говоря, вы просите у ИИ написать реферат на тему какого-либо исторического события. Вот только случайно или намеренно умный алгоритм искажает данные. Меняет персоналии или забывает некоторые детали. Он может придумать свою историю, сильно отличающуюся от общепринятых норм. Отличить вымысел от реальности может только тот, кто читал настоящие книги, ну а таких людей становится всё меньше. Нейросети, несомненно, полезны, но существуют сферы, где использование подобных алгоритмов явно преждевременно. Как уже было сказано выше, довольно часто ИИ даёт полезные советы, поражая людей скоростью и точностью, но это не значит, что к ChatGPT нужно обращаться по любому поводу. Особенно опасны медицинские советы, за которыми к ИИ обращается всё больше людей. Не так давно было проведено исследование, авторы которого пытались понять, как именно люди применяют генеративный ИИ в медицинских целях.

В июне 2024 года более 2000 австралийцев приняли участие в опросе. Оказалось, что каждый десятый использовал ChatGPT для получения информации на медицинскую тему. Участвующие в опросе отметили, что не до конца доверяют умным алгоритмам, предпочитая проверять данные в других источниках. Неясно, куда после ChatGPT обращаются австралийцы, но это может быть другой ИИ или сомнительная страница с советами в интернете. Авторы исследования указывают на то, что особенно часто к ChatGPT обращаются люди с низкой медицинской грамотностью, а также те, кто родился за пределами англоязычных стран или говорит дома на другом языке. Это свидетельствует о том, что ИИ может стать важным инструментом для тех, кому трудно получить традиционные медицинские сведения. В ходе исследования удалось выявить наиболее популярные запросы: 

  • информация о заболеваниях (48%)
  • расшифровка симптомов (37%)
  • рекомендации по действиям (36%)
  • объяснение медицинских терминов (35%).

При этом больше 60% пользователей задавали вопросы, которые в обычной ситуации требуют клинической консультации. Полагаться исключительно на ИИ в таких случаях может быть рискованно, ведь программа может дать общее представление, но не заменить врача. Ну а если учитывать довольно высокий уровень доверия к умным алгоритмам, то можно сделать вывод, что миллионы людей по всему миру уже сегодня слепо следуют советам нейросети. Не исключены фатальные последствия, о чём открыто предупреждают учёные. Несмотря на это, генеративный ИИ становится неотъемлемой частью нашей жизни, а его использование в медицинских целях будет только расти. По данным указанного выше исследования, 39% тех, кто ещё не обращался к ChatGPT за медицинскими ответами, готовы сделать это в ближайшие полгода. А если учитывать существование и других умных алгоритмов, то ситуация и вовсе называется критической.

Особую роль ChatGPT играет для людей из культурно и языково разнообразных сообществ. Но есть проблема: переводы медицинских данных через ИИ не всегда точны. Это создаёт дополнительный риск, особенно если пользователь принимает решения о своём здоровье на основе некорректных данных. Учёные уверены, что необходимы инвестиции в развитие как человеческих, так и автоматизированных сервисов, чтобы каждый мог получать качественную медицинскую информацию, независимо от языка. Нет никаких сомнений, что ИИ открывает новые возможности, но требует ответственного подхода. Он привлекает тех, кому трудно получить медицинские консультации традиционным способом, делая информацию более доступной. Это не значит, что не следует использовать ИИ в медицинских целях. На самом деле, простые рекомендации не исключаются, но в случае болезни стоит всё же обращаться к врачу. Кроме того, существуют специализированные бесплатные сервисы, где можно проконсультироваться с дипломированными медсёстрами и даже врачами.

#технологии #chatgpt #нейросети
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