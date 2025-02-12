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Bublik1
Почему смартфоны дорожают – Xiaomi 15 Ultra будет стоить немногим дешевле iPhone 16 Pro Max
С каждым годом флагманы китайской компании становятся дороже

Технологии вокруг нас дорожают. Ещё недавно самый продвинутый смартфон стоил 600 долларов, ну а сегодня производители поражают воображение пользователей устройствами, цены на которые стартуют с 3000 долларов. Поразительно, но даже такая высокая стоимость не останавливает покупателей, а в итоге несколько миллионов аппаратов расходятся за считанные минуты. Спрос на продукцию, сильно отличающуюся от привычных моделей, постоянно растёт, ну а на этом фоне производители продолжают повышать цены. Если вы обратите внимание на скриншоты ниже, то сможете увидеть, сколько сегодня просят за iPhone 16 в Германии. Была взята для примера сеть Сатурн, которая считается одной из крупнейших в стране. Добавим, что в Польше немного дешевле, тогда как в Британии придётся доплатить ещё пару сотен фунтов. 


Итак, самая простая модель iPhone 16 обойдётся в 879 евро. Учитывайте, что внутри находится накопитель ёмкостью 128 Гб, ну а конечная стоимость немного снижена и ранее стартовала с 949 евро. За прокачанный iPhone 16 Pro Max придётся заплатить 1619 евро, но это в том случае, если вас устроит накопитель объёмом 512 Гб. Ну а поскольку многие покупатели привыкли к хорошему, то за максимально прокачанную модель с хранилищем на 1 Тб нужно выложить 1869 евро. Цена поражает воображение, ведь не так давно Apple даже не думала выпускать смартфоны с такой неразумной стоимостью. Как уже было сказано выше – это не рекорд, ведь Huawei Mate XT Ultimate Design продавался за 3000 долларов. Не отстаёт от лидеров и Samsung, объясняя высокую стоимость необходимостью интеграции сложных механизмов. Раскладывающиеся смартфоны с гибкими экранами так и не взлетели, ну а эксперты уверены, что на пути стоит слишком высокая стоимость. Судя по всему, дешеветь такие телефоны точно не будет, поскольку всё более явным становится тренд по выпуску ультимативных и крайне дорогих аппаратов. 

Похоже, подхватить знамя высоких цен стремится и Xiaomi. Согласно данным инсайдеров, совсем скоро состоится глобальный релиз флагманских смартфонов. За Xiaomi 15 с накопителем ёмкостью 512 Гб будут просить 1100 евро, ну а это немного дороже, чем было в прошлом году. Если обратить внимание на продуктовую линейку Apple, то можно заметить, что флагманы китайской компании вплотную приблизились к яблочным аппаратам. Обратите внимание, за iPhone 16@512 Гб придётся выложить 1259 евро, ну а то значит, что Xiaomi всего немногим дешевле. Спросите себя, готовы ли вы заплатить за китайца 1100 евро, когда с небольшой доплатой рядом лежит iPhone 16? Когда Xiaomi предлагала больше памяти, скоростной процессор и продвинутый экран, обходя по всем этим параметрам американцев, логика оставалась, но сегодня её почти нет. Пожалуй, в портфолио у китайцев осталась только батарея, которая ощутимо лучше той, что находится внутри iPhone 16. Прежде всего речь о повышенной ёмкости, а также скоростной зарядке. Если полный заряд iPhone 16 потребует полтора часа у розетки, то Xiaomi 15 сделает это за 30 минут. 

Не все потенциальные покупатели знают о таких деталях, а для многих имидж важнее озвученных выше цифр. На этом фоне завышенная стоимость китайской продукции вызывает вопросы, а особенно удивляет Xiaomi 15 Ultra. Смартфон, получивший самую совершенную камеру в линейки и накопитель ёмкостью 512 Гб, оценивается в 1500 евро. Да, флагманский iPhone всё ещё дороже, но разница между телефонами стремительно снижается. По данным инсайдеров, Xiaomi 15 предложит аккумулятор ёмкостью 5400 мАч, а также самый быстрый процессор на рынке: Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Экран выполненный по технологии LTPO OLED также считается одним из лучших, ну а сразу 3 камеры Leica с объективами на 50 Мп не могут не впечатлить. В свою очередь Xiaomi 15 Ultra и вовсе получит перископический сенсор на 200 Мп, который будет соседствовать с тремя указанными выше модулями на 50 Мп. Заявлен аккумулятор ёмкостью 6000 Вт, а скорость зарядки для обеих моделей составит 120 Вт. 

Аналитики уверены, что цены на смартфоны продолжат расти. Проблема ещё и в том, что дорожают не только флагманы, но и телефоны среднего сегмента. Относительно недорогие аппараты производства iPhone доступны только в сильно устаревших версиях, тогда как более актуальные крайне медленно теряют в цене. Китайцы дешевеют быстрее, но производители быстро выводят аппараты из розницы, что позволяет удерживать цены на новинки на высоком уровне. С каждым годом сегмент до 500 долларов становится всё менее интересным с точки зрения наличия технологий, ну а конкуренция держится только за счёт китайских компаний. Выпускать аппараты в данном сегменте вынуждена даже Samsung, для которой проблема выживания становится всё более актуальной. В целом основные тренды заданы, ну а потребителям остаётся только усерднее работать, поскольку альтернативных решений не существует. 

#смартфоны #xiaomi #iphone 16 #iphone 16 pro max #xiaomi 15 ultra
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