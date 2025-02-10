Проблема актуальна, а хороших решений пока нет

По мнению целого ряда аналитиков, торговая война между США и КНР прежде всего ударит по Тайваню. В последние годы целый ряд местных компаний успешно занял ведущие позиции на мировом рынке, но сильные конкуренты не нужны ни китайцам, ни американцам. США фактически заставили TSMC построить заводы в Аризоне, ну а Трамп намерен ощутимо повысить тарифы на электронику, поступающую из-за рубежа. Это приведёт к тому, что AMD, NVIDIA, Intel и многие другие полупроводниковые гиганты будут размещать заказы на фабрике TSMC в США, что нанесёт удар по реальным доходам TSMC. Руководство тайваньской компании не намерено отдавать американцам право первыми выпускать продукцию на самых актуальных нормах, но так было до прихода в Белый дом Трампа. Президент не склонен уговаривать союзников, предпочитая прянику хорошо себя зарекомендовавший кнут.

Ключевые решения если и приняты, то пока не озвучены, ну а не менее опасны планы китайских властей. Там активно создают собственную полупроводниковую отрасль. Продукция будет востребована, а ценовая война может добить тайваньских промышленников. Ещё десять лет назад все три стороны конфликта не ожидали такого ожесточённого противостояния, но в сложившихся условиях выживет сильнейший. Простой пример, в 2015 году тайваньская Powerchip Technology подписала соглашение с властями Хэфэя (Восточный Китай) о строительстве нового завода по производству микросхем. Планы казались амбициозными и должны были укрепить положение Тайваня на мировом рынке. Предполагалось, что таким образом тайваньский бизнес станет ещё более успешным на одном из самых быстрорастущих рынков в мире. Вот только спустя девять лет этот шаг обернулся неожиданным поворотом: завод Nexchip, созданный в рамках этого соглашения, превратился в грозного конкурента Powerchip. Сегодня Nexchip представляет собой ведущего производителя в секторе так называемых «зрелых» микросхем (28-нм и старше), который оценивается в 56.3 млрд долларов США. Китай активно наращивает присутствие в этой нише, но реальных рычагов давления конкуренты не имеют.

Китайские компании Hua Hong и SMIC демонстрируют агрессивный рост, вытесняя с рынка таких гигантов, как Powerchip, UMC и Vanguard International. Их стратегия проста и эффективна: снижать цены и активно расширять производственные мощности, опираясь на щедрые государственные субсидии и политику локализации. Руководство тайваньских предприятий бьёт тревогу. Там отмечают, что торговая война крайне опасна, а риски потерять всё велики как никогда. Если ничего не изменится, то Powerchip и вовсе может быть поглощена китайскими инвесторами. Остановить Nexchip могут только заградительные меры со стороны властей острова, но подобные действия приведут к потере рабочих мест и снижению поступлений в бюджет. Тайваньская UMC делает ставку на сотрудничество с Intel для разработки более продвинутых чипов и диверсификации производства. Но и здесь всё крайне нестабильно. Торговая напряжённость между США и Китаем, угрозы введения новых пошлин до 100% на импортные полупроводники и растущие риски для цепочек поставок создают сложный фон для бизнеса.

По данным TrendForce, в 2024 году доля Китая в мировых мощностях по производству зрелых чипов достигла 34%, в то время как Тайвань удерживает 43%. Согласно озвученным прогнозам, к 2027 году Китай обгонит Тайвань. Например, из 97 новых заводов, запущенных в период с 2023 по 2025 годы по всему миру 57 строятся в КНР. Любая электроника не обходится без использования зрелых технологий, ну а зависимость крупных производителей от компаний из Поднебесной будет становиться всё более заметной. Сегодня тайваньские литейные заводы выигрывают за счёт стабильности производства и высокого качества продукции. Но так будет длиться недолго, поскольку конкуренция становится все более агрессивной. Китайские компании, особенно в потребительских сегментах, всё чаще требуют локализованного производства, что ещё больше усложняет ситуацию для Тайваня. В ответ на вызовы Powerchip сокращает производство чипов для дисплеев и сенсоров, ориентируясь на более перспективные технологии, такие как 3D-стекинг. Это позволяет объединять логические схемы и память DRAM, улучшая производительность и снижая энергопотребление. Уже сегодня руководство компании полагает, что совсем скоро места на китайском рынке не останется. Можно было бы переориентироваться на США, но Трамп не намерен давать место под солнцем иностранцам.

Вашингтон строит не менее амбициозные планы, а в итоге тайваньским компаниям придётся сокращать производство. В условиях обострения глобальной конкуренции и геополитических рисков тайваньские компании прямо сейчас ищут новые рынки и партнёров за пределами Китая. Некоторые международные клиенты уже отказываются от производства чипов в Поднебесной. Заводы строятся в Индии, Вьетнаме и других странах Азиатского региона. Эксперты пишут, что всё это позволит отсрочить неизбежное, но не решит главных проблем тайваньских полупроводниковых компаний. В условиях, когда на арене сражаются такие гиганты, как США и КНР, остаётся только примкнуть к одной из сторон. Первоначально Тайвань выбрал американцев. Учитывая планы Трампа, выбор был неудачным, но сегодня янки не позволят Тайваню дрейфовать в сторону Китая. Возможно, не всё так драматично, поскольку мы не знаем, как будут развиваться торговые отношения между двумя самыми крупными экономиками на планете в будущем.