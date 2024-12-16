Представители разработчика не жалуют прессу ценной информацией

На прошлой неделе власти США активно отбивались от журналистов, задающих слишком много вопросов. Всё дело в том, что жители множества штатов видели странные объекты, которые кружили в воздухе. Это были беспилотники, но из-за того, что аппараты появлялись только в ночное время суток, идентифицировать их не вышло. После вызова полиции и попытки при помощи вертолётов изучить странные дроны, устройства отключали маневровые огни и уходили в тень. Более точных данных ждали от Белого дома, но действующая администрация заявила, что не видит причин для беспокойства. Журналисты полагают, что есть всего две версии происходящего. В первом случае власти действительно ничего не знают, но не хотят нагонять паники, но с высокой долей вероятности зафиксированные объекты представляют собой очередную секретную программу, подробности которой зевакам знать не положено.

Что же, как выясняется, в США как раз такая программа имеется, о чём мы и поговорим сегодня. Удивительно, но после того, как неизвестные беспилотники прекратили полёты над территорией США, представители компании Kratos Defense and Security рассказали об успешных испытаниях нового дрона под названием Thanatos. Оказывается, речь идёт о некой секретной программе, подробности которой тщательно держатся в секрете. Якобы, старт разработки беспилотника был дан четыре года назад, а ключевой его особенностью называется низкая заметность. Аппарат обладает возможность уходить из поля действия радаров, практически растворяясь в воздухе. Пока сложно сказать, что именно в ночном небе видели американцы по всей стране, но не исключено, что это был именно Thanatos, испытания которого завершились совсем недавно. Разработчик не называет точных сроков проведения тестовых полётов, а также не указывает их место, но в целом сложить указанные события не так и сложно. Представители Kratos Defense and Security называют дрон чрезвычайно секретным, поэтому не готовы даже рассказать о технических характеристиках и представить фотографию устройства. Известно, что речь идёт об ударном БПЛА, который будет нести различные системы вооружения.

При этом разработчики заявляют, что в ходе испытательных полётов удалось подтвердить все заданные характеристики, включая аэродинамический потенциал и многое другое. В ближайшее время начнётся изучение возможностей беспилотника с использованием интегрированных внешних систем. Подробностей нет, но речь в данном случае может идти о симуляторах реального оружия, а также попытке изучить грузоподъёмность и скоростные показатели под нагрузкой. Также разработчиков может интересовать эффективность использования различных комплексов ночного видения, включая тепловизоры и другие способы получения изображения. Эксперты отмечают, что США внимательно следят за происходящим в СВО, поэтому учтут опыт применения подобных технологий в рамках собственных проектов. По данным американских журналистов, разработка дрона-невидимки ведётся с 2019 года, ну а в 2024 должен был быть подписан контракт с Министерством обороны страны. Вполне возможно, что полёты должны были доказать военным эффективность нового БПЛА. В ходе публичных попыток преследовать объекты со стороны правоохранителей и даже военных, они (объекты) растворялись в воздухе. Не исключено, что это и было своеобразным тестом, после прохождения которого и был подписан указанный выше контракт.

Авторы местного издания Altair полагают, что до полной готовности Thanatos ещё очень далеко, поскольку реальные испытания только начались, а кроме компьютерной визуализации прессе ничего предоставлено не было. Этот факт говорит о том, что показать пока нечего, но сами разработчики настроены решительно. Журналисты пишут, что нужно учитывать стремительное развитие технологий, а значит к моменту появления полностью функционального аппарата для его управления может не понадобиться человек. Эксперты давно говорят о попытках инженеров ведущих стран мира заставить дроны летать самостоятельно. Автономные системы уже тестируются, но пока показывают сомнительные результаты. Со временем эффективность удастся повысить, устранив большую часть преград на пути к полной автономности подобных объектов. Вопрос лишь в том, куда полетит после этого рой вооружённых до зубов дронов. Если судить по ранее проводимым испытаниям в США, то ИИ может посчитать главной целью своего создателя, ну а это крайне тревожный фактор. Ну а если представить рой невидимых для радаров беспилотников, то реальная опасность для человека может оказаться ещё выше.