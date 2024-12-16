Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
В США рассказали о первых успешных полётах секретного дрона-невидимки Thanatos
Представители разработчика не жалуют прессу ценной информацией

На прошлой неделе власти США активно отбивались от журналистов, задающих слишком много вопросов. Всё дело в том, что жители множества штатов видели странные объекты, которые кружили в воздухе. Это были беспилотники, но из-за того, что аппараты появлялись только в ночное время суток, идентифицировать их не вышло. После вызова полиции и попытки при помощи вертолётов изучить странные дроны, устройства отключали маневровые огни и уходили в тень. Более точных данных ждали от Белого дома, но действующая администрация заявила, что не видит причин для беспокойства. Журналисты полагают, что есть всего две версии происходящего. В первом случае власти действительно ничего не знают, но не хотят нагонять паники, но с высокой долей вероятности зафиксированные объекты представляют собой очередную секретную программу, подробности которой зевакам знать не положено. 

Что же, как выясняется, в США как раз такая программа имеется, о чём мы и поговорим сегодня. Удивительно, но после того, как неизвестные беспилотники прекратили полёты над территорией США, представители компании Kratos Defense and Security рассказали об успешных испытаниях нового дрона под названием Thanatos. Оказывается, речь идёт о некой секретной программе, подробности которой тщательно держатся в секрете. Якобы, старт разработки беспилотника был дан четыре года назад, а ключевой его особенностью называется низкая заметность. Аппарат обладает возможность уходить из поля действия радаров, практически растворяясь в воздухе. Пока сложно сказать, что именно в ночном небе видели американцы по всей стране, но не исключено, что это был именно Thanatos, испытания которого завершились совсем недавно. Разработчик не называет точных сроков проведения тестовых полётов, а также не указывает их место, но в целом сложить указанные события не так и сложно. Представители Kratos Defense and Security называют дрон чрезвычайно секретным, поэтому не готовы даже рассказать о технических характеристиках и представить фотографию устройства. Известно, что речь идёт об ударном БПЛА, который будет нести различные системы вооружения. 

При этом разработчики заявляют, что в ходе испытательных полётов удалось подтвердить все заданные характеристики, включая аэродинамический потенциал и многое другое. В ближайшее время начнётся изучение возможностей беспилотника с использованием интегрированных внешних систем. Подробностей нет, но речь в данном случае может идти о симуляторах реального оружия, а также попытке изучить грузоподъёмность и скоростные показатели под нагрузкой. Также разработчиков может интересовать эффективность использования различных комплексов ночного видения, включая тепловизоры и другие способы получения изображения. Эксперты отмечают, что США внимательно следят за происходящим в СВО, поэтому учтут опыт применения подобных технологий в рамках собственных проектов. По данным американских журналистов, разработка дрона-невидимки ведётся с 2019 года, ну а в 2024 должен был быть подписан контракт с Министерством обороны страны. Вполне возможно, что полёты должны были доказать военным эффективность нового БПЛА. В ходе публичных попыток преследовать объекты со стороны правоохранителей и даже военных, они (объекты) растворялись в воздухе. Не исключено, что это и было своеобразным тестом, после прохождения которого и был подписан указанный выше контракт.

Авторы местного издания Altair полагают, что до полной готовности Thanatos ещё очень далеко, поскольку реальные испытания только начались, а кроме компьютерной визуализации прессе ничего предоставлено не было. Этот факт говорит о том, что показать пока нечего, но сами разработчики настроены решительно. Журналисты пишут, что нужно учитывать стремительное развитие технологий, а значит к моменту появления полностью функционального аппарата для его управления может не понадобиться человек. Эксперты давно говорят о попытках инженеров ведущих стран мира заставить дроны летать самостоятельно. Автономные системы уже тестируются, но пока показывают сомнительные результаты. Со временем эффективность удастся повысить, устранив большую часть преград на пути к полной автономности подобных объектов. Вопрос лишь в том, куда полетит после этого рой вооружённых до зубов дронов. Если судить по ранее проводимым испытаниям в США, то ИИ может посчитать главной целью своего создателя, ну а это крайне тревожный фактор. Ну а если представить рой невидимых для радаров беспилотников, то реальная опасность для человека может оказаться ещё выше. 

#дроны #беспилотники #thanatos
+
Написать комментарий (0)
На фоне активности неопознанных беспилотников над США Трамп призвал сбивать все такие объекты
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России разработана лазерная система «Меч джедая» для защиты аэродромов от беспилотников
5
На Дальнем Востоке построят высокоскоростную железнодорожную магистраль
3
Казахстан построит новый уникальный для страны мост через Иртыш
3
В Сети появились изображения техники ВСУ в Черниговской области с новым тактическим знаком в виде квадрата
1
ВКС РФ атаковали командный центр ВСУ в Торецке и попали в кадр разведывательного БПЛА
+
В Грузии заявили о провале «майдана» в стране
+
В России тестируют лазер «Слепыш», способный подавлять работу беспилотников
1
Все большее число игр начинают требовать GeForce RTX и не запускаются на GeForce GTX
22
Стала известна дата анонса смартфонов серии Galaxy S25 на Samsung Galaxy Unpacked 2025
+
Блокировка Viber в России – это предупреждение для WhatsApp и Telegram
9
Эксперты посчитали во сколько обойдется владение УАЗ Патриот
+
Hardware Unboxed: трассировка лучей может вызывать артефакты изображения
4
The Telegraph: Большинство кораблей надводного флота ВМС Великобритании находятся в ремонте
1
На CES может быть представлен новый порт стандарта HDMI 2.2
+
Т-80У стал невидимым для дронов благодаря маскировочной сети
6
Экономист Остапкович назвал преимущества роста ключевой ставки для россиян
2
Решение Microsoft не снижать системные требования для Windows 11 наносит вред, считают эксперты
4
Стали известны европейские цены Redmi Note 14 в версиях 5G и 4G
+
Россия готовится к защите от новых типов ракет — «Нептун», «Паляница» и «Пекло»
+
PC Gamer: У видеокарты Intel Arc B580 проблемы с ПО — некоторые игры работают некорректно
11

Популярные статьи

Небольшое размышление и обзор современных сериалов (субъективное мнение), 2-я часть
4
Обзор Ryzen 5 7600X3D, сравнение с 7500F и 7800X3D
18
Собираем игровой ПК на CPU и GPU AMD под ёлочку заранее, пока курс рубля не ушёл выше 110р за $1
6
От 5G к 6G: что ждет глобальную связь в будущем
5
Худший год в истории консолей Xbox — вспоминаем, как это было
10
Почему отказ от игр не сделает вашу жизнь лучше
22
9 ультимативных игровых ноутбуков с видеокартой GeForce RTX 4090, которые можно купить в Мегамаркете
3
Британский ученый А.Тейлор: Санта Клаус страдает сердечной недостаточностью и небольшим слабоумием
10
Как пользователи Steam зарабатывали деньги, продавая картинки иностранцам
+

Сейчас обсуждают

Анатолий Телицин
10:24
Шедевры закончились в 2016 году. Ибо дальше их бессмысленно лепить, никому они новые не нужны
Почему МиГ-29 остаётся шедевром инженерной мысли спустя почти 50 лет
Вальт
10:15
Странно, а продажи электромобилей в ЕС и других странах падают, как только субсидии отменяют. Хотя, это же секта любителей батареек , они ядерный электорат. Особенно умным желающим рассказать Роснефт...
Исследование показало , что лишь 1% владельцев электромобилей захотели вернуться к моделям с ДВС
Алексей Эн
10:12
Всегда есть те у кого карман деньги жгут. И если у тебя их на складе пару штук, то почему бы и не попробовать продать по оверпрайсу. Скинуть цену всегда успеешь. Не забывайте к тому же про юр лица и б...
Вслед за зарубежными ритейлерами, отечественные продавцы также повысили цены на RTX 4090
JAX1979
10:10
А они другого способа снизить рост населения и не знают. Вирусы штампуют и войны развязывают
Нетаньяху провёл разговор с Трампом о необходимости довести победу Израиля до конца
Chihonya
10:06
Где это такие обновы по 120Гб, сказочник, винда с итегрированным сталкер2?))))
Пользователи Windows 11 столкнулись со снижением производительности после установки KB5048667
dimasoid1970
10:04
Придет Робокоп - порядок наведет!)))
В Китае тестируют сферического робота-полицейского, оснащенного защиной сеткой и слезоточивым газом
dimasoid1970
10:04
Ссыкатно им там!)))
На фоне активности неопознанных беспилотников над США Трамп призвал сбивать все такие объекты
dimasoid1970
10:02
Красавчег!)))
В Китае начала эксплуатироваться самая большая плавучая электростанция с двумя ветряными турбинами
dimasoid1970
10:01
Это говно кто то еще смотрит?!)))
Премьера триквела мультфильма о Человеке-пауке не состоится в 2025 году
dimasoid1970
10:00
Не будет мира, пока Зеленский жив!)))
Будущий советник Трампа назвал прекращение огня первостепенным шагом для урегулирования конфликта
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем