Судя по всему, власти Болгарии не понимают, что они также будут платить в разы дороже за газ из США, если перекроют доступ в страну российским энергоносителям

В 2021 году Европа фиксировала острую нехватку природного газа. Аналитики отмечали, что только пандемия коронавируса сдерживает рост технологического сектора, а уже совсем скоро производители автомобилей, а также представители химической и машиностроительных отраслей не только вернутся к показателям 2019 года, но и начнут сжигать намного больше энергоносителей.

Похоже, планы европейских элит сильно изменились, и уже несколько лет мы видим обратный процесс. На фоне санкций против России наблюдаются масштабные сокращения в рядах крупных производителей. Находящиеся у руля политики уверяют, что удерживают ситуацию под контролем, но в реальности перспективы не кажутся такими радужными. Сегодня европейским потребителям приходится закупать энергоносители по завышенным ценам, а доступ к российскому газу закрыт на много лет вперёд.

Так, до начала СВО функционировало несколько ключевых трубопроводов. Значительные объёмы генерировали две ветки Северного потока 1. Также работали две ветки украинского ГТС и ветка «Ямал-Европа». Всё это обеспечивало страны Западной Европы, а одним из крупнейших покупателей российского газа была Германия. Именно эта страна долгое время оставалась главным драйвером экономики Старого света, но сегодня сталкивается с последствиями рецессии. Отмечается, что солидная финансовая подушка позволяет стране удерживаться на плаву, но денег становится всё меньше, а на фоне массовых увольнений и банкротств перспективы кажутся ещё более туманными. Ещё совсем недавно немецкие бизнесмены с нетерпением ждали запуска двух веток Северного потока 2, тогда как теперь предпочитают говорить об экономии энергоносителей.

Согласно статистике, значительная часть автомобильных заводов по всей Европе загружена не более чем на 50%, и это последствия необдуманной политики, результаты которой могут стать необратимыми уже совсем скоро. В настоящее время стабильным остаётся только Турецкий поток. Трубопровод обеспечивает энергоносителями Венгрию и Сербию, но проходит через территорию Болгарии. А поскольку эта страна присоединилась к воинственной риторике Вашингтона и действует исключительно в интересах США, то было бы наивным полагать, что власти Болгарии не начнут предпринимать шаги, направленные против российского трубопровода.

Напомним, Северные потоки лежат на дне моря, украинская ГТС прекратит прокачку 31 декабря, а «Ямал-Европа» был остановлен польскими патриотами ещё в 2022 году. По данным Bloomberg, Болгария прямо сейчас рассматривает возможность прекращения транзита российского газа. Формальным предлогом значится тот факт, что Россия может испытывать сложности с оплатой транзита на фоне американских санкций. Болгарские власти отправили запрос в адрес «Газпрома» и ждут конкретных предложений для решения проблемы. Эксперты отмечают, что своеобразная диверсия способна сильно озадачить потребителей российского газа и является политическим шагом. В данном случае удар придётся по странам, которые не только не перестали закупать российский газ, но и осуждают агрессивную риторику Брюсселя и не поддерживают поставки оружия в Украину. Эксперты пишут, что на фоне приближающейся зимы и потенциального роста спроса на газ любые перебои в поставках могут оказать влияние на общий рынок энергоносителей в регионе.

Как уже было сказано выше, в качестве формальной причины значится «Газпромбанк», со счетов которого ещё совсем недавно проводилась оплата транзита российского газа. Поскольку банк попал под санкции США, то представители болгарского оператора «Булгартрансгаз» заявили о сомнениях относительно того, что сотрудничество и дальше останется устойчивым. При этом министр энергетики Болгарии Владимир Малинов подтвердил, что на текущий момент все платежи за транзит выполнены, но дальнейшее сотрудничество зависит от предложений «Газпрома» по изменению условий оплаты.

Как будет развиваться ситуация, пока сказать сложно. Можно предположить, что российская сторона легко найдёт альтернативные источники финансирования оплаты за транзит газа, но в данном случае Болгария может не принять деньги под тем или иным предлогом. Не исключено, что мы видим попытку остановить транзит российского газа через Турецкий поток, где самым слабым местом остаётся Болгария. Политики в Венгрии и Сербии пока отмалчиваются, а эксперты полагают, что российская сторона может использовать финансовые учреждения этих стран для проведения оплаты за транзит.

И не стоит забывать, что зима ещё только начинается, а Венгрия и Сербия не готовы закупать газ из европейских хранилищ, где цена на него в несколько раз выше российского. Если Турецкий поток остановится, несладко придётся и Болгарии, но власти этой страны пока не готовы думать о таких сложных вещах.