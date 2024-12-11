Аналитики говорят о формировании важных тенденций, которые будут определять технологический облик нашей планеты в ближайшие годы

Многие эксперты полагают, что агрессивные действия администрации Белого дома в рамках попытки контролировать технологический сектор приведут к резкому падению доходов американских компаний. Наиболее очевидный удар придётся по AMD, NVIDIA и Intel, контролирующих рынок настольных процессоров, видеокарт и высокопроизводительных графических ускорителей. Китай находится на пути создания собственных решений, а в некоторых областях инженеры из Поднебесной сумели добиться значительных успехов. Но дело не только в электронике, ведь США пытаются ограничить доступ целому ряду стран к программному обеспечению, ну а это удар по Microsoft. После начала СВО Россия начала активную работу по переходу государственного сектора на собственную операционную систему, а также осваивает отечественное ПО. За счёт роста популярности облачных технологий потери Microsoft пока незаметны, но в данном случае очевидно, что компания продаёт меньше лицензий, чем могла бы рассчитывать если бы не санкции и различные ограничения.

Но куда сложнее Google, ведь эта компания сталкивается не только с последствиями санкций, но и находится под давлением стремительно наступающих технологий. Оказывается, современные подростки предпочитают искать ответы в ChatGPT, ну а это подрывает положение Google. Что делать с изменившимися предпочтениями подрастающего поколения, пока неясно, но эксперты уверены, что через 10 лет рынок программного обеспечения уже не будет похож на тот, к которому мы привыкли. Ожидается высокая фрагментация и появление альтернативных решений, популярных в одном или нескольких регионах. Любопытной статистикой поделились аналитики Cloudflare. Согласно актуальному отчёту, Google сохраняет статус самого популярного поискового сервиса в мире. Может показаться, что положение американской компании стабильное, но в реальности мы видим появление региональных конкурентов, способных занять заметную долю на рынке своих стран. Так, доля «Яндекс» в мире слегка превысила 3%, но ещё недавно показатели российской технологической компании были в разы меньше.

Причина в санкционном давлении, а значит всё больше людей в России будут пересаживаться на отечественные решения. Что любопытно, «Яндекс Браузер» стал третьим по популярности обозревателем для Android с долей в 1.4 %, в то время как Chrome уверенно лидирует с 65.8 % рынка. На фоне Google показатели российской компании выглядят несерьёзно, но нужно учитывать, что несколько лет назад успехи «Яндекса» были намного скромнее, а стремительный рост обеспечен исключительно американскими санкциями. В сфере технологий на основе ИИ лидером остаётся OpenAI, а Binance удерживает верхнюю позицию среди криптовалютных платформ. WhatsApp продолжает доминировать как самый востребованный мессенджер, но заметным событием стало продвижение Telegram, который вышел на третье место в мире, обогнав таких конкурентов, как Viber и WeChat. Запрещённая в России Facebook занимает первое место в рейтинге социальных сетей, тогда как YouTube остаётся главной площадкой для просмотра видео.

Компания Cloudflare отметила значительный рост глобального трафика. Так, за год показатели увеличились на 17.2 %. Аналитики прогнозируют, что в будущем трафик мировой паутины будет расти ещё более стремительно, что обеспечивается ещё и за счёт появления доступа к интернету у жителей беднейших стран нашей планеты. Например, в Гвинее этот показатель вырос на 350 %. В более чем 100 странах мобильные устройства генерируют основной объём трафика, а на глобальном уровне их доля составляет 41.3 %. Из них треть приходится на устройства Apple iOS, но в 29 регионах доминирует Android, охватывающий свыше 90 % мобильного трафика. Cloudflare также зафиксировала 225 крупных сбоев в интернете в 2024 году. Её системы обезвредили 6.5 % мирового трафика, определённого как угрожающий. В США эта цифра составила 5.1 %, а в Южной Корее снизилась до 8.1 %. Более 10 % подозрительного трафика было заблокировано в 44 странах. При этом азартные игры стали самой атакуемой отраслью, обогнав финансовый сектор, который лидировал по этому показателю в 2023 году.

Особое внимание уделено спутниковому интернету. Трафик Starlink в 2024 году увеличился на 330 %, особенно благодаря расширению сервиса в Малави в июле 2023 года. За год объём трафика из этой страны вырос в 38 раз. Аналитики полагают, что детище Илона Маска продолжит набирать вес, но в данном случае стоит напомнить, что собственные аналоги строят и другие страны. Таким образом успех Starlink может оказаться временным, а контролировать рынок в том или ином регионе будет тот, кто предложит лучшие тарифы. Как видите, в некоторых сегментах изменения происходят стремительно, тогда как в других перспективы только намечаются. Прогресс движется нелинейно, а значит в какой-то момент находящиеся на вершине гегемоны могут начать стремительно терять рыночную долю в результате накопившихся фундаментальных проблем.