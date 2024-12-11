Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Поисковик «Яндекс» вышел на второе место в мире, сильно отставая от американского Google
Аналитики говорят о формировании важных тенденций, которые будут определять технологический облик нашей планеты в ближайшие годы

Многие эксперты полагают, что агрессивные действия администрации Белого дома в рамках попытки контролировать технологический сектор приведут к резкому падению доходов американских компаний. Наиболее очевидный удар придётся по AMD, NVIDIA и Intel, контролирующих рынок настольных процессоров, видеокарт и высокопроизводительных графических ускорителей. Китай находится на пути создания собственных решений, а в некоторых областях инженеры из Поднебесной сумели добиться значительных успехов. Но дело не только в электронике, ведь США пытаются ограничить доступ целому ряду стран к программному обеспечению, ну а это удар по Microsoft. После начала СВО Россия начала активную работу по переходу государственного сектора на собственную операционную систему, а также осваивает отечественное ПО. За счёт роста популярности облачных технологий потери Microsoft пока незаметны, но в данном случае очевидно, что компания продаёт меньше лицензий, чем могла бы рассчитывать если бы не санкции и различные ограничения. 

Но куда сложнее Google, ведь эта компания сталкивается не только с последствиями санкций, но и находится под давлением стремительно наступающих технологий. Оказывается, современные подростки предпочитают искать ответы в ChatGPT, ну а это подрывает положение Google. Что делать с изменившимися предпочтениями подрастающего поколения, пока неясно, но эксперты уверены, что через 10 лет рынок программного обеспечения уже не будет похож на тот, к которому мы привыкли. Ожидается высокая фрагментация и появление альтернативных решений, популярных в одном или нескольких регионах. Любопытной статистикой поделились аналитики Cloudflare. Согласно актуальному отчёту, Google сохраняет статус самого популярного поискового сервиса в мире. Может показаться, что положение американской компании стабильное, но в реальности мы видим появление региональных конкурентов, способных занять заметную долю на рынке своих стран. Так, доля «Яндекс» в мире слегка превысила 3%, но ещё недавно показатели российской технологической компании были в разы меньше. 

Причина в санкционном давлении, а значит всё больше людей в России будут пересаживаться на отечественные решения. Что любопытно, «Яндекс Браузер» стал третьим по популярности обозревателем для Android с долей в 1.4 %, в то время как Chrome уверенно лидирует с 65.8 % рынка. На фоне Google показатели российской компании выглядят несерьёзно, но нужно учитывать, что несколько лет назад успехи «Яндекса» были намного скромнее, а стремительный рост обеспечен исключительно американскими санкциями. В сфере технологий на основе ИИ лидером остаётся OpenAI, а Binance удерживает верхнюю позицию среди криптовалютных платформ. WhatsApp продолжает доминировать как самый востребованный мессенджер, но заметным событием стало продвижение Telegram, который вышел на третье место в мире, обогнав таких конкурентов, как Viber и WeChat. Запрещённая в России Facebook занимает первое место в рейтинге социальных сетей, тогда как YouTube остаётся главной площадкой для просмотра видео. 

Компания Cloudflare отметила значительный рост глобального трафика. Так, за год показатели увеличились на 17.2 %. Аналитики прогнозируют, что в будущем трафик мировой паутины будет расти ещё более стремительно, что обеспечивается ещё и за счёт появления доступа к интернету у жителей беднейших стран нашей планеты. Например, в Гвинее этот показатель вырос на 350 %. В более чем 100 странах мобильные устройства генерируют основной объём трафика, а на глобальном уровне их доля составляет 41.3 %. Из них треть приходится на устройства Apple iOS, но в 29 регионах доминирует Android, охватывающий свыше 90 % мобильного трафика. Cloudflare также зафиксировала 225 крупных сбоев в интернете в 2024 году. Её системы обезвредили 6.5 % мирового трафика, определённого как угрожающий. В США эта цифра составила 5.1 %, а в Южной Корее снизилась до 8.1 %. Более 10 % подозрительного трафика было заблокировано в 44 странах. При этом азартные игры стали самой атакуемой отраслью, обогнав финансовый сектор, который лидировал по этому показателю в 2023 году. 

Особое внимание уделено спутниковому интернету. Трафик Starlink в 2024 году увеличился на 330 %, особенно благодаря расширению сервиса в Малави в июле 2023 года. За год объём трафика из этой страны вырос в 38 раз. Аналитики полагают, что детище Илона Маска продолжит набирать вес, но в данном случае стоит напомнить, что собственные аналоги строят и другие страны. Таким образом успех Starlink может оказаться временным, а контролировать рынок в том или ином регионе будет тот, кто предложит лучшие тарифы. Как видите, в некоторых сегментах изменения происходят стремительно, тогда как в других перспективы только намечаются. Прогресс движется нелинейно, а значит в какой-то момент находящиеся на вершине гегемоны могут начать стремительно терять рыночную долю в результате накопившихся фундаментальных проблем. 

#технологии #google #яндекс #статистика
+
Написать комментарий (0)
Самый высокий небоскреб в США может поставить под угрозу воздушное движение
Google отменил выпуск ручки для Pixel Tablet
Стилус Google для планшета Pixel появился на свет, но его судьба неизвестна
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Исследователи выяснили, что аккумулятор электромобиля после 300 000 км пробега сохраняет 87% ёмкости
2
Реальный срок службы современных батарей электромобилей на треть дольше, чем предполагалось ранее
+
Су-57 получил технологии шестого поколения истребителей
3
Астрономы обнаружили планету, плотность которой делает её похожей на гигантский свинцовый шар
1
Вышел трейлер The Game Awards 2024 с кадрами GTA VI и Death Stranding 2
+
В первой половине 2025 года выйдет пять китайских флагманов с высококачественными системами камер
+
RTX 4090 не может преодолеть 30 FPS в Indiana Jones and The Great Circle с трассировкой лучей в 4K
14
Intel ARC A770 почти на 40% опередила GeForce RTX 3080 в Indiana Jones and the Great Circle
11
Вслед за зарубежными ритейлерами, отечественные продавцы также повысили цены на RTX 4090
6
Intel Arc B580 оказалась производительнее, чем Nvidia GeForce RTX 4060 и AMD Radeon RX 7600 XT
7
Анджей Сапковский озвучил год рождения Геральта – на момент "Ведьмака 3" ему всего 61 год
+
Xiaomi неожиданно обновила Redmi Note 12 5G и Redmi Note 13 4G до HyperOS 2.0
1
Белоруссия полностью разработала пусковую установку для гиперзвукового комплекса "Орешник"
+
Из-за радиации пилотируемые миссии на Российской орбитальной станции будут не дольше 11 месяцев
+
Times: Подростки пытаются покинуть Украину, опасаясь снижения возраста мобилизации
1
Новый искусственный интеллект DIMON решает сложные инженерные задачи быстрее суперкомпьютеров
3
В Сети появился список телефонов OnePlus, которые обновятся до Android 15
+
Шоу фейерверков в Китае обернулось массовым падением дронов
1
«Яковлев» не может вывезти авиа-компоненты за границу для ремонта из-за опасений о безопасности
+
В России провели реконструкцию самой живописной федеральной автодороги — Р-256 «Чуйский тракт»
1

Популярные статьи

Готовимся к новогодним подаркам от Epic Games Store
4
Небольшое размышление и обзор современных сериалов (субъективное мнение), 1-я часть
12
Популярные, легендарные и экзотические пистолеты в кино
4
Краткий обзор вентилятора Thermalright TL-C12C-S ARGB
2
Почему нет смысла ждать GeForce RTX 5060, и может ли видеокарта за 25 000р тянуть все игры в 1080р
26
Почему я не куплю себе складной смартфон
9
Обзор зарядных устройств Ugreen Nexode GaN Fast Charger: 100W 5-Port (X563) и 65W 4-Port (X559)
8
Что и как дарить в Steam - выбираем хороший подарок для друзей на Новый год
1
9 мощных геймерских ноутбуков с видеокартой GeForce RTX 4070, которые можно купить в Мегамаркете
3
Обзор Dead or Alive 5 Last Round — самый недооцененный файтинг с крутым сюжетом
10

Сейчас обсуждают

Станислав Белоусов
09:59
Минфин США сообщил о предоставлении Украине кредита на $20 миллиардов, который будет погашен за счет доходов от замороженных российских активов
Зеленский предложил Западу приобрести для Украины Patriot на $30 млрд за счёт доходов от активов РФ
Станислав Белоусов
09:59
Там ещё и российские корабли были.
Минобороны Израиля сообщил об уничтожении ВМФ Сирии
UzBas
09:58
На моменте когда стало требоваться более 2HDD - собрал отдельный корпус, запихал туда всю солянку дисков, накатил xigmaNas, zfs и на том успокоился. В этом году перетащил всю домашнюю сеть на 10Gbs.
Самая сложная сборка в моей жизни или как я поставил в свой игровой ПК сразу семь HDD и два SSD
Сергей Гончар
09:56
Минимум года три.
GeForce RTX 3060 начала превосходить GeForce RTX 4060 за счет большего количества памяти
Александр
09:55
Я имел в виду оптимизацию игр на старте.
GeForce RTX 3060 начала превосходить GeForce RTX 4060 за счет большего количества памяти
Влада Аборигенова
09:54
Человеческий глаз имеет примерно120 фпс. Если видюха будет давать больше и соответственно будет дороже, то это развод на лоха. Можешь сыпать всяческими аббревиатурами, но любой окулист тебе подтвердит...
5 причин не покупать новые видеокарты GeForce RTX 4060 Ti и Radeon RX 7600
Сергей Гончар
09:52
Шлак не перестанут покупать, судя по продажам rtx 4060.
GeForce RTX 3060 начала превосходить GeForce RTX 4060 за счет большего количества памяти
Опричник
09:49
Расскажите это разрабам Хрома. Там дофига изменений от версии к версии?
Выпущен Installer-SH версии 2.0: Универсальный установочный пакет приложений для Linux
Сергей Гончар
09:49
Как бы не было обидно, ничего не сделаешь.
GeForce RTX 3060 начала превосходить GeForce RTX 4060 за счет большего количества памяти
Сергей Гончар
09:48
Куртка, на то он и куртка чтобы заходить с бабками.
GeForce RTX 3060 начала превосходить GeForce RTX 4060 за счет большего количества памяти
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем