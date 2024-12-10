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Bublik1
Bloomberg: РФ используют сложные схемы закупки чипов Texas Instruments для выпуска ракет «Искандер»
Американские журналисты рассказывают о сложной схеме, но пока не могут назвать ни одного участника хитроумной логистики

Аналитики полагают, что сегодня американские элиты рубят дерево с золотыми листьями, доходы от продажи которых позволяют наполнять бюджет уже много десятилетий. Суть в том, что ещё совсем недавно Китай делал первые попытки создания собственных процессоров и видеокарт. Готовые продукты сильно отставали от мировых лидеров, большая часть из которых сосредоточена в США. В те времена полупроводниковая промышленность Поднебесной находилась в крайне примитивным состоянии, но санкции со стороны Вашингтона привели к прямо противоположным результатам.

Власти КНР инвестировали в производство и разработку чипов огромные суммы денег, что позволило создать несколько крупных предприятий, способных в будущем составить лидерам рынка реальную конкуренцию. И чем агрессивнее становятся ограничения со стороны Белого дома, тем больше успехов демонстрируют китайские полупроводники. Эксперты полагают, что точка невозврата уже пройдена, а значит КНР в любом случае продолжит продвигать собственные технологии. 

Сложно сказать, когда китайцы догонят американцев, но со временем продажи ведущих производителей начнут снижаться. Скорее всего, доступ китайских технологий на мировые рынки будет сильно ограничен, поскольку США постараются не допустить конкуренции, но рынок Поднебесной генерирует до 40% всех доходов полупроводниковых гигантов, а потеря таких значительных денег не пройдёт бесследно. Несмотря на понимание надвигающейся катастрофы, крупные компании предпочитают оставаться в стороне, оставляя властям решать судьбу технологий на нашей планете. Несомненно, сильно пострадают AMD, Intel, NVIDIA и многие другие, всё это говорит о значительных системных изменениях, которые мы можем наблюдать в режиме реального времени. А поскольку врагов у дядюшки Сэма много, то янки стараются не допустить проникновения своих технологий и на российский рынок. Санкции против РФ вообще исключают поставки любой технологической продукции, но благодаря хорошо выстроенным логистическим схемам остановить параллельный импорт не получается. 

В связи с этим громким материалом на эту тему разразилась Bloomberg. На страницах газеты пишут о вопиющем нарушении санкций, ведь русские не только продолжили закупать американские чипы, но и ставят их в своё оружие. Данное издание уже не первый раз пишет о сложных схемах, при помощи которых Россия обходит санкции, но предпочитает не приводить доказательств своих утверждений. На этот раз было решено подлить масла в огонь, указав на широкое использование продукции Texas Instruments в российской военной промышленности. Подробностей об участниках сложной схемы нет, но в Bloomberg пишут, что в деле замешаны посредники из многих стран, сотрудничающие с компаниями, находящимися под строгими ограничениями. При этом русские используют чипы Texas Instruments совсем не для выпуска холодильников и микроволновых печей. Оказывается, продукцию этой компании заметили в высокотехнологичных системах вооружения, включая беспилотники, планирующие бомбы, системы связи и даже ракеты «Искандер».  

Приводятся некоторые детали расследования. Согласно полученной информации, российские компании активно используют третьи страны и посредников для обхода санкций. За первые восемь месяцев 2024 года один из крупных российских дистрибьюторов обработал заказы на продукцию Texas Instruments на сумму около 6 миллионов долларов, из которых 4 миллиона долларов были направлены в компании, связанные с военным сектором России. Эти схемы включают многократное пересечение границ: чипы проходят через страны-посредники, прежде чем попасть в Россию. Такой подход делает отслеживание поставок чрезвычайно сложным. Сам факт того, что продукция оказывается в России, часто становится очевидным только тогда, когда эти компоненты обнаруживают внутри вооружений, используемых в боевых действиях. В ходе расследования выяснилось, что для обхода санкций активно используются онлайн-платформы, позволяющие российским клиентам практически напрямую работать с ассортиментом Texas Instruments. Веб-сайты посредников предлагают актуальную информацию о ценах и наличии продукции, как если бы покупатель взаимодействовал с официальным интернет-магазином производителя.   

По данным Bloomberg, эти платформы используют API, предоставляющие данные о товарах Texas Instruments в режиме реального времени. Журналисты признают, что это невозможно доказать, а участвующие в указанных выше схемах компании всё отрицают. Представители Texas Instruments уже выразили свою обеспокоенность. Руководство компании заявило, что будет и дальше сотрудничать с американскими властями и сделает всё возможное, чтобы не допустить проникновения своей продукции в Россию. На самом деле подобные вещи представители американских полупроводниковых компаний говорят уже почти три года. Если учитывать надвигающуюся проблему со слишком независимым Китаем, то на счету каждый крупный клиент. Давление со стороны Вашингтона не ослабевает, а значит производители и дальше предпочтут закрывать глаза на нарушения санкций, ведь кому-то же нужно продавать дорогостоящие чипы.  

#полупроводники #санкции #чипы
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