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Bublik1
Специалисты НАТО уже приступили к поискам обломков «Орешника», ударившего по цехам «Южмаша»
Учитывая ударную мощь и скорость полёта ракеты, найти крупные детали будет крайне сложно

Вчера стало известно о том, что Россия впервые применила межконтинентальную баллистическую ракету в реальных боевых условиях. Данными поделился В. Путин, который рассказал о некоторых возможностях новой системы вооружений. Оказывается, речь идёт о МБР средней дальности, которая обладает огромной разрушительной мощью и существует как в ядерном, таки в неядерном исполнении. Дальность пуска может достигать 5000 километров, а мощность до 150 килотонн. Круговое отклонение не превышает 50 метров, ну а внутри есть несколько отделяемых блоков, падения которых можно было увидеть в интернете. Скорость полёта достигает 10 Маха, а до Германии новая МБР долетит всего за 11 минут. Но это с учётом использования дальнего полигона, тогда как от Ростовской области время полёта станет ещё меньше. До Польши «Орешник» доберётся за 8 минут, но в пределах поражения находится и Британия, куда лететь придётся целых 18 минут. 

Эксперты отмечают, что сегодня ни у кого в мире нет возможности сбивать такие ракеты, ну а всё это вызвало панику в целом ряде стран. Люди массово пишут на своих аккаунтах о том, что не хотят сражаться с Россией и просят не использовать такие ракеты. Многие не согласны с властями, указывая на необходимость мирных переговоров и снижения градуса напряжённости. Российские аналитики выяснили, что боевые блоки новой МБР упали на территорию днепропетровского «Южмаша» между седьмым и восьмым цехами. Это токарные и кузнечные мастерские, где кустарным способом собирают дроны и занимаются ремонтом отдельных компонентов боевой техники. Там также могли выпускаться и ракеты, ну а всего на предприятии есть 25 крупных цехов. Судя по всему, шансы повторных ударов по предприятию остаются высокими, ну а украинские депутаты настолько напуганы, что решили в пятницу взять выходной. Согласно данным военкоров, повторный удар может быть произведён в любое время, а целью может стать и другое предприятие на территории Украины. Данных о самой ракете мало, поэтому аналитики активно изучают все доступные источники. Кто-то называет «Орешник» модификацией «Рубежа», тогда как другие уверены, что речь идёт о наследнике «Авангарда», размер которого был уменьшен для достижения поставленных перед разработчиками целей. 

Домыслов и догадок много, но уже вчера начались поиски компонентов, которые могли уцелеть во время прилёта. Сообщается о прибытии специалистов НАТО, которые вместе с украинскими военнослужащими активно изучают всю территорию завода. Поскольку удар наносился на невероятно высокой скорости, то отдельные детали могло выбросить не несколько километров. Если учитывать, что «Орешник» падал на скорости, в 10 раз превышающей скорость звука, то поиск компонентов окажется сильно затруднён. Кинетическая энергия, которая образовалась после удара, должна была привести к выделению невероятно высокой температуры. Внутренний разрыв и тепло должны были сделать своё дело, поэтому работы у специалистов НАТО точно прибавится. В прессе пишут, что на территории «Южмаша» кроме команд взрывников работают люди со сложным оборудованием, пытающиеся обнаружить следы топлива, которые приводило «Орешник» в движение. Похоже, работа движется медленно, поскольку весь личный состав, принимающий участие в поисках, несколько раз прерывался из-за объявления воздушной тревоги. 

Сложно сказать, присутствуют ли на заводе специалисты НАТО, либо всю чёрную работу за американцев делают украинские военнослужащие. Сегодня США важно получить хотя бы какие-то зацепки, раскрывающие ударную мощь и другие характеристики новой МБР, поэтому нет никаких сомнений, что поиски продолжатся при любом раскладе. Официальный Киев не сообщает о разрушениях, которые были вызваны ударом ракеты, ну а всё внимание приковано к Британии и США. Обе страны уже дали разрешение на применение ракет собственного производства армией Украины для ударов по целям на территории России. Всё это вызывает повышенную эскалацию, а многие эксперты пишут, что сегодня Белый дом делает всё, чтобы испортить Трампу быстрое разрешение конфликта мирным путём. Байден хочет уйти, громко хлопнув дверью, но насколько всё далеко зайдёт, не знает никто. 

#военные технологии #мбр #орешник
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