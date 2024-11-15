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Bublik1
Стартап в США предлагает состоятельным парам услугу генетического отбора эмбрионов по признаку IQ
За создание детей с высоким уровнем интеллекта Heliospect Genomics просит всего 50 тысяч долларов

Многие учёные с беспокойством говорят о том, что в будущем разрыв между богатыми и бедными станет ещё более значительным. Тысячелетиями состоятельные граждане могли обеспечить своим отпрыскам лучшее образование, но решающее значение всегда имел потенциал того или иного человека. Если отпрыск не расположен к искусству, то научить его рисовать шедевры невозможно. Сегодня важное значение имеют личные качества человека, но наука готова дать в руки богатым и знаменитым инструменты, позволяющие выбирать не только пол будущего ребёнка, но и его способности. Это выглядит пугающе, ведь отпрыски состоятельных родителей станут не только богатыми, но и смогут быстрее бегать, принимать правильные решения и в целом будут превосходить обычных людей по целому ряду качеств. 

Похоже, будущее уже наступило, о чём сообщили представители стартапа из США. Как стало известно, Heliospect Genomics огласил часть амбициозных планов в сфере генетики. Согласно озвученной информации, заинтересованные родители смогут выбирать эмбрионы с генетическими предрасположенностями к высоким показателям IQ и другим характеристикам. Эта услуга нацелена на пары, проходящие ЭКО и предполагает оценку до 100 эмбрионов с помощью запатентованных технологий анализа генетических данных. Компания сообщает, что стоимость такого анализа составит всего 50 тысяч долларов, а значит состоятельным людям покажется смешной и несерьёзной. На кону стоит слишком многое, ведь зажиточные граждане будут не против получить гениальное потомство с выдающимся задатками. По словам представителей Heliospect Genomics, действующие алгоритмы позволяют не только ранжировать эмбрионы по предполагаемому уровню интеллекта, но и определять ряд других характеристик. Например, пол, рост, риски ожирения и возникновения психических заболеваний. Ключевую роль в разработке технологии сыграли данные из крупного британского хранилища генетической информации UK Biobank, где хранятся миллионы геномных образцов. Анализируя их, учёные выявляют генетические маркеры, которые коррелируют с теми или иными свойствами человека. 

В настоящее время в Британии отбор эмбрионов по IQ находится под запретом. Поэтому Heliospect Genomics решила развивать услуги на американском рынке, где подобные процедуры пока законодательно не ограничены. Менеджеры компании подчёркивают, что работают в рамках существующих нормативов и планируют официально запустить сервис, как только завершаются все необходимые исследования и тестирования. Как уже было сказано выше, такая идея вызывает широкие дискуссии в научном сообществе. Многие исследователи задаются вопросом: какова цена, которую общество может заплатить за внедрение технологий генетической селекции? Профессор Даган Уэллс из Оксфорда выразил серьёзные опасения, заявив о том, что социальное неравенство станет ещё более реальным, а власть имущие закрепят за своими потомками ведущие позиции в управлении мировыми активами. Кэти Хассон, заместитель директора Центра генетики и общества в Калифорнии уверен в том, что такие технологии позволят осуществить идею, согласно которой люди с правильными генами получат превосходство над большинством населения планеты.

В июне 2023 года Heliospect Genomics получила доступ к базе UK Biobank, но многие эксперты уверены, что сегодня требуется остановить эксперименты, которые проводятся в ущерб интересам общества. Генеральный директор Heliospect Genomics уверен, что технология обеспечит нашей цивилизации светлое будущее. По словам Майкла Кристенсена, каждый человек сможет выбирать самые лучшие шансы для своих детей. Очевидно, что все родители хотят, чтобы их дети были умными и здоровыми. Сегодня, когда наука позволяет всё это реализовать, запреты кажутся Кристенсену странными. Среди сотрудников компании есть философ Джонатан Аномали, поддерживающий концепцию «либеральной эвгеники». В рамках такой концепции принято считать, что родители имеют право улучшать генетику будущих детей при помощи современных технологий. Пока идея вызывает сильные противоречия и ставит учёных перед моральным выбором, поскольку на кону фундаментальные принципы нашей цивилизации. Если вам интересно, то ниже вы можете изучить несколько фактов по данной теме. 

Исследования показывают, что генетические вариации могут влиять на уровень мотивации и успехи в учёбе. Принято считать, что точного гена «таланта» не существует, поэтому прогнозировать успех с помощью генетического анализа затруднительно. В спорте генетические тесты уже используются для выявления предрасположенностей к физическим нагрузкам, но результаты оказались крайне противоречивыми. В конце XX века учёные начали активно исследовать возможность генетического отбора для снижения риска генетических заболеваний. Вот только до сих пор эти методы в основном ориентированы на устранение мутаций, приводящих к серьёзным заболеваниям, а не на улучшение когнитивных или физических характеристик. Наиболее известным примером страны, полностью запрещающей генетическую селекцию по параметрам, не связанным с заболеванием, является Германия. Здесь любой вид генетической модификации эмбрионов считается нарушением прав человека и закона. Генетические данные считаются одними из наиболее ценных личных данных, поэтому в ряде стран установлены строгие нормы их использования. Так, в Европе действует Общий регламент по защите данных (GDPR), который запрещает использование генетической информации в коммерческих целях без согласия донора. Сторонники генетической селекции видят в ней путь к более здоровому обществу. Но ряд экспертов предупреждает, что это может привести к непредсказуемым последствиям для генофонда человечества, включая усиление социального неравенства и появления генетически оптимизированной элиты. Можно сделать вывод, что генетический отбор открывает многообещающие перспективы, но остаётся одной из самых противоречивых тем современности. Вопрос в том, как эти технологии повлияют на будущее, и готовы ли общества принять их последствия.

#наука #интересное #генетика #heliospect genomics
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