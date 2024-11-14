Проблема носит фундаментальный характер, но решить её практически невозможно

Известно, что в разных странах существуют собственные рамки, определяющие возраст полового созревания подрастающего поколения. Во многих государствах полная дееспособность наступает только после достижения 21 года, но такая практика признаётся не везде. В некоторых регионах полностью зрелым считается человек, которому исполнилось 14 и меньше лет. Медики отмечают, что наблюдается значительная разница между социальной и физиологической зрелостью, а оба понятия тесно связаны друг с другом, оказывая влияние на самооценку и идентичность человека. При этом заметны различия по наступления социальной и половой зрелости между жителями Европы и стран Азии, а недавно учёные выяснили, что технологии способны приводить к ускорению физиологических процессов. Проблема носит фундаментальный характер, но не привлекает должного внимания со стороны научного сообщества и полностью игнорируется властями большинства стран.

Пожалуй, особенно заметным стало влияние гаджетов на половое созревание в период пандемии. Так, в последние годы учёные заметили тревожный рост случаев преждевременного полового созревания у детей по всему миру. Среди множества медицинских последствий COVID-19, это явление оказалось неожиданным и особенно загадочным. Крайне редкое состояние, называемое идиопатическим преждевременным половым созреванием, стало проявляться все чаще, и исследователи начали изучать возможные причины. В первую очередь подозрения пали на сам вирус. Предполагалось, что переболевшие опасным заболеванием получают некие генетические изменения, но в какой-то момент внимание исследователей привлекло влияние гаджетов на организм. Учёные заметили, что во время карантинов и ограничений, связанных с пандемией, дети проводили у экранов больше времени, чем когда-либо прежде. Исследователи Университета Гази и городской больницы Анкары решили изучить возможное воздействие этого нового образа жизни на здоровье детей. Оказалось, что длительное пребывание перед экранами могло сыграть ключевую роль, влияя на выработку гормонов и приводя к изменениям в организме.

Для проверки своей гипотезы учёные провели исследования с лабораторными крысами. В 2023 году были опубликованы два независимых исследования, в которых молодые крысы (самцы и самки) подвергались воздействию синего света, исходящего от LED-экранов. В результате крысы, которые проводили больше времени под светом экранов, демонстрировали более раннее половое созревание. Отмечается, что длительное воздействие синего света не только подавляет мелатонин, но и оказывает сильное влияние на уровень репродуктивных гормонов. Результатом становится ускоренное половое созревание, что и можно было наблюдать у подопытных крыс. В процессе исследования выяснилось, что чем дольше происходит воздействие на организм, тем ярче проявляется эффект. Сами медики пишут, что экстраполировать результаты на детей не следует, поскольку требуются дополнительные исследования, проводить которые по самым различным соображениям нельзя. И всё же, открытие беспокоит исследователей, поскольку мир все больше погружается в цифровую эпоху. Современные дети не просто активно используют телефоны и планшеты. Многие находятся рядом с экранами постоянно, а влияние начинает становиться опасным с самого раннего возраста. Таким образом фактор синего света от экранов может стать новой, ранее недооценённой угрозой для здоровья и развития подрастающего поколения.

По данным медиков, обычно начало полового созревания происходит примерно в 12 лет, но уже сегодня врачи всё чаще сталкиваются с детьми, у которых первые признаки взрослого организма появляются гораздо раньше. У девочек преждевременное половое созревание диагностируется, если вторичные половые признаки появляются до восьми лет, у мальчиков – до девяти лет. По данным разных стран, случаи этого состояния варьируются, но врачи уже отмечают общее повышение числа опасных диагнозов. Причины этого раннего всплеска гормонов могут быть очень разными. Иногда это вызвано генетическими особенностями, но большинство случаев остаются необъяснимыми и называются идиопатическими. На фоне такой неопределённости недавние изменения в количестве детей с преждевременным половым созреванием начали вызывать ещё больший интерес. Так, в Турции число зарегистрированных случаев среди девочек возросло с 25 в апреле 2019 года до 58 в марте 2020 года. Медики начали искать причины, начиная от высокого потребления сахара и жиров до стресса и даже психо-социального фактора вызванного пандемией.

Учёные поясняют, что биологически человек ведёт дневной образ жизни. Наш организм эволюционировал тысячелетиями, а в итоге синий свет воспринимается в качества сигнала бодрствования. Синий свет подавляет мелатонин (гормон сна) помогая людям бодрствовать днём. Но если мелатонин постоянно подавлен, то это может оказать влияние и на другие гормоны, ускоряя половое созревание. Особенно проблема актуальна для детей, находящихся в активной фазе роста. Именно на этом принципе была построена гипотеза исследователей. В лаборатории молодые крысы, которые ежедневно подвергались воздействию синего света на более длительный срок, начинали половое созревание раньше, чем их сверстники. У них наблюдались более низкие уровни мелатонина и более высокие уровни репродуктивных гормонов, таких как эстрадиол и лютеинизирующий гормон, которые способствуют половому созреванию. Добавим, что в некоторых странах проблема доступ к гаджетам всё же тревожит действующие власти. Полностью запретить цифровые технологии подросткам крайне сложно, но ввести определённые ограничения удаётся. Например, доступ в социальные сети разрешается только по достижению 14 или 16 лет, а контроль осуществляется при помощи умных технологий. Эксперты пишут, что цифровые технологии уже давно стали новой реальностью для нашего вида, а сокращение времени перед экранами кажется невыполнимой задачей. Вот только для подрастающего поколения долгосрочные последствия зависимости от гаджетов могут иметь непредсказуемые последствия.