Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Учёные выяснили, что личинки мучного хрущака научились поедать пластиковые отходы и пенопласт
В настоящее время исследователи пытаются выделить из кишечника насекомых ферменты, которые позволят решить проблему пластикового загрязнения нашей планеты

По данным учёных, десятилетия использования пластика привели к необратимым последствиям для всех живых существ на нашей планете. Следы микропластика находят на дне океана и в желудке самых причудливых существ по всей Земле. Выработать единую стратегию решения данной проблемы человечеству ещё только предстоит, ну а пока исследователи пытаются понять, каким образом безопасно утилизировать невероятное количество пластиковых отходов, встретить которые можно во всех частях земного шара. Ещё недавно казалось, что микропластик придётся удалять при помощи сложных механизмов, но в последнее время становится очевидно, что природа и сама может позаботиться о собственном очищении. 

По данным учёных, личинки мучного хрущака могут питаться полистиролом, а также некоторыми другими материалами на основе пластика. Насекомые встречаются только в Африке, но сами они неприхотливы и при необходимости могут прижиться и в более суровом климате. Исследователи считают, что такое важное открытие позволяет говорить о наступлении эры экологически чистой и доступной утилизации пластиковых отходов. Делать окончательные выводы пока слишком рано, но новость уже вызвала ажиотаж в научных кругах, вселяя надежду в возможность полного очищения нашей планеты после перехода на возобновляемые источники энергии. Личинки мучного хрущака (или Alphitobius), обитающие преимущественно в тёплых условиях птичников, часто используются как корм для птиц и рептилий. Команда исследователей из Международного центра физиологии и экологии насекомых доказала, что насекомые прекрасно справляются с поеданием пластика. Происходит это благодаря бактериям, обитающим в кишечнике насекомых, а учёные пришли к выводу, что личинки не просто едят пластик, но и успешно переваривают его, расщепляя на безопасные составляющие.

Создать устройство, решающие такие же задачи, не проблема, но в масштабах планеты сумма инвестиций окажется слишком высокой. Кроме того, насекомые могут разлагать пластик в процессе жизнедеятельности, тогда как пока нет никаких идей, как извлечь микропластик из природных ресурсов по всей планеты. Эксперты отмечают, что полистирол, также известный как пенопласт практически не разлагается в природе. Он десятилетиями накапливался на свалках, в океанах и других природных зонах. Этот пластик используется повсеместно, особенно в упаковке продуктов, бытовой электронике и различных промышленных изделий. Традиционные методы его переработки, такие как термическая и химическая обработки, дороги и нередко вредны для окружающей среды. Ну а поскольку уровень загрязнения пластиковыми отходами в Африке достигает критических показателей, то первые эксперименты могут быть проведены именно на этом континенте. Учёным не потребуется адаптировать мучного хрущака к другим климатическим условиям, а от успеха операции будет зависеть очень многое. 

Согласно опубликованным данным, в ходе экспериментов учёные кормили личинок мучного хрущака полистиролом, питательными отрубями, а также комбинацией на основе двух смесей. Результаты показали, что насекомые, получавшие полистирол вместе с отрубями, выживали дольше и активнее поглощали пластик, чем те, кто питался исключительно полистиролом. Комбинированная диета поддерживала их здоровье и давала личинкам силы перерабатывать пластик более эффективно. Также выяснилось, что личинки могут переваривать полистирол за счёт особых бактерий в кишечнике, таких как протеобактерии и фирмикуты. Такие бактерии способны приспосабливаться к новым условиям и расщеплять сложные вещества. Бактерии Kluyvera, Lactococcus, Citrobacter и Klebsiella, особенно в большом количестве встречаются в кишечнике червей, также известны тем, что производят ферменты, способные расщеплять синтетические материалы. Эти микроорганизмы не представляют опасности для окружающей среды и могли бы стать естественным решением для переработки пластиковых отходов на промышленных объектах, свалках и очистных сооружениях.

Как уже было сказано выше, уровень пластиковыми отходами в Африке превышает все допустимые пределы. Происходит это из-за растущего импорта, минимального количества переработанных отходов и других факторов. По мнению учёных, вместо того чтобы просто выпускать миллионы личинок на свалки (сделать это довольно сложно) можно было бы извлекать ферменты и бактерии из кишечника насекомых, применяя всё это в специальных биореакторах или на объектах утилизации пластика. Это позволит эффективно бороться с пластиковыми отходами в масштабах всей планеты. В настоящее время исследователи занимаются выделением и культивированием ферментов, которые помогают мучным червям справляться с пластиком. Исследователи надеются, что в будущем удастся производить такие ферменты в больших объёмах, что позволит применять их в промышленных масштабах. Кроме того, учёные планируют изучить другие виды пластиковых материалов, чтобы проверить, способны ли личинки и их кишечные бактерии разлагать более сложные виды пластика. 

#интересное #природа #пластиковые отходы #загрязнение микропластиком
+
Написать комментарий (0)
За последние 5 лет самолёты миллионеров и политиков привели к увеличению выбросов СО2 на 46%
Российский рынок видеоигр стремительно захватывают модели «free-to-play» и «games as a service»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Легенда бокса Майк Тайсон выходит на ринг.
1
Синоптик «Фобос»: метеорологическая зима в Москве начнется не раньше конца ноября
2
Российские ученые анонсируют создание летающих беспилотных грузовиков для нефтяной отрасли
3
США начинают поставки Украине новейших ракет для высокоточных ударов по средствам ПВО
1
TSMC получила запрет на развертывания производства 2-нм чипов за пределами Тайваня
8
NYT: Россия собрала 50-тысячную группировку в Курской области, включив в неё северокорейские войска
7
WSJ: США передадут Киеву дефицитные зенитные ракеты Patriot и NASAMS количеством 500 единиц
1
Конец эпохи: Steam прощается с двумя версиями Windows
+
В 2025 году в Москве завершат строительство двух крупных мостов через реку Москву
+
Marvel пытается вернуть величие - Кевин Файги анонсировал возвращение культовых героев
2
«Газпром» продал принадлежавшие ему 34% акций Latvijas gaze
8
Автор канала JerryRigEverything проверил на прочность обычную версию iPhone 16
+
В Польше отец и сын нашли клад монет 16-17 веков стоимостью более $120000
+
СМИ: США начали поставлять на Украину усовершенствованные противорадиолокационные ракеты AGM-88E
+
В России запланировано строительство первой энергетической установки с нулевым уровнем выбросов
1
Определены лучшие процессоры для игр на конец 2024 года
1
Android 15 получит полноценную поддержку VRR
+
Роскосмос готовит ответ многоразовой ракете Илона Маска - в 2025 запускается проект "Кузнечик"
1
Благодаря параллельному импорту в российских С-70 используются передовые западные чипы
2
«Перфоманс Лаб»: качество подготовки новичков в IT снижается
2

Популярные статьи

Лучшие фильмы с участием Микки Рурка (субъективное мнение)
10
Итоги гоночного уик-энда 9-10 ноября
1
Жизнь после радиации — почему японские города смогли возродиться, а Чернобыль стал зоной отчуждения
8
ТОП-9 суперкулеров для процессоров Intel и AMD, актуальных в 2024 и 2025 году
29
Об улучшении картинки и FPS в играх - PSSR, DLSS, FSR, RSR, XeSS, NIS, ReShade, Magpie и другие
11
11 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать - умный привод окон и массажное кресло Сяоми
2
Как заставить видеокарты Radeon RX 5700 XT и GeForce GTX 1080 Ti тянуть новые игры в 1080p@60 fps
6
Какой будет новая команда Трампа и как он планирует управлять страной во второй раз
4
История ТОС-1А «Солнцепек» — разрушительная мощь и уникальные технологии
+
Биткоин добрался до $80 тыс, но через год может стоить и все $200 тыс, если аналитики окажутся правы
4

Сейчас обсуждают

Рафаэль Григорьев
14:06
супер
AMD достигла рекордной выручки от продажи серверов в третьем квартале 2024 года
Андрей
14:05
Им пофигу, если за это можно нарубить карпуски.
Politico: Европарламент призывает к принятию более жёстких мер в отношении «теневого» флота России
John Doe
14:04
У меня так
Какую видеокарту купить тем геймерам, которые не готовы отдать 40000 рублей за GeForce RTX 4060
panzergto
14:00
помнится тогда была x800gto, и даже на ней паршиво работало
Оригинальный Geforce 3 Ti против игр 2004-2005 годов - мои тесты
Дмитрий Фурсов
13:59
Как спонсирование Габена является спонсированием ВСУ?
На Xbox стартовала предзагрузка S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — игра занимает более 146 ГБ
dimkahon
13:51
Спонсирование ВСУ. Такая подойдет?
На Xbox стартовала предзагрузка S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — игра занимает более 146 ГБ
Такой то
13:50
свинка, почему не на мове хрюкаешь?
В Центробанке РФ не исключили возможности очередного повышения ключевой ставки в декабре
Дмитрий Фурсов
13:49
Как Киев за три дня, так сразу.
Губернатор Смирнов оценивает затраты на восстановление Курской области более 700 млрд рублей
Evgeny Chezarin
13:45
Конечно надо самому собирать свой любимый конфиг. Начнем с синей блевотины, особенно в лице 13-14-15 поколений. Затем выберем и примем на лицо зеленую мочу в лице какой нибудь 3050. Теперь легко играе...
Почему сборка ПК своими руками выгоднее готового компьютера, и что нужно знать рядовым геймерам
REY_B_
13:44
Обычное состояние финансистов. Их всех можно сажать за незаконные сделки, подделку отчётности и преднамеренное введение в заблуждение клиентов. Что с посадкой Бэнкмана-Фрида по сути уже и началось.
Компания FTX, находящаяся в состоянии банкротства, подала иск против биржи Binance на $1,76 млрд
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем