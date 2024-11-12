В настоящее время исследователи пытаются выделить из кишечника насекомых ферменты, которые позволят решить проблему пластикового загрязнения нашей планеты

По данным учёных, десятилетия использования пластика привели к необратимым последствиям для всех живых существ на нашей планете. Следы микропластика находят на дне океана и в желудке самых причудливых существ по всей Земле. Выработать единую стратегию решения данной проблемы человечеству ещё только предстоит, ну а пока исследователи пытаются понять, каким образом безопасно утилизировать невероятное количество пластиковых отходов, встретить которые можно во всех частях земного шара. Ещё недавно казалось, что микропластик придётся удалять при помощи сложных механизмов, но в последнее время становится очевидно, что природа и сама может позаботиться о собственном очищении.

По данным учёных, личинки мучного хрущака могут питаться полистиролом, а также некоторыми другими материалами на основе пластика. Насекомые встречаются только в Африке, но сами они неприхотливы и при необходимости могут прижиться и в более суровом климате. Исследователи считают, что такое важное открытие позволяет говорить о наступлении эры экологически чистой и доступной утилизации пластиковых отходов. Делать окончательные выводы пока слишком рано, но новость уже вызвала ажиотаж в научных кругах, вселяя надежду в возможность полного очищения нашей планеты после перехода на возобновляемые источники энергии. Личинки мучного хрущака (или Alphitobius), обитающие преимущественно в тёплых условиях птичников, часто используются как корм для птиц и рептилий. Команда исследователей из Международного центра физиологии и экологии насекомых доказала, что насекомые прекрасно справляются с поеданием пластика. Происходит это благодаря бактериям, обитающим в кишечнике насекомых, а учёные пришли к выводу, что личинки не просто едят пластик, но и успешно переваривают его, расщепляя на безопасные составляющие.

Создать устройство, решающие такие же задачи, не проблема, но в масштабах планеты сумма инвестиций окажется слишком высокой. Кроме того, насекомые могут разлагать пластик в процессе жизнедеятельности, тогда как пока нет никаких идей, как извлечь микропластик из природных ресурсов по всей планеты. Эксперты отмечают, что полистирол, также известный как пенопласт практически не разлагается в природе. Он десятилетиями накапливался на свалках, в океанах и других природных зонах. Этот пластик используется повсеместно, особенно в упаковке продуктов, бытовой электронике и различных промышленных изделий. Традиционные методы его переработки, такие как термическая и химическая обработки, дороги и нередко вредны для окружающей среды. Ну а поскольку уровень загрязнения пластиковыми отходами в Африке достигает критических показателей, то первые эксперименты могут быть проведены именно на этом континенте. Учёным не потребуется адаптировать мучного хрущака к другим климатическим условиям, а от успеха операции будет зависеть очень многое.

Согласно опубликованным данным, в ходе экспериментов учёные кормили личинок мучного хрущака полистиролом, питательными отрубями, а также комбинацией на основе двух смесей. Результаты показали, что насекомые, получавшие полистирол вместе с отрубями, выживали дольше и активнее поглощали пластик, чем те, кто питался исключительно полистиролом. Комбинированная диета поддерживала их здоровье и давала личинкам силы перерабатывать пластик более эффективно. Также выяснилось, что личинки могут переваривать полистирол за счёт особых бактерий в кишечнике, таких как протеобактерии и фирмикуты. Такие бактерии способны приспосабливаться к новым условиям и расщеплять сложные вещества. Бактерии Kluyvera, Lactococcus, Citrobacter и Klebsiella, особенно в большом количестве встречаются в кишечнике червей, также известны тем, что производят ферменты, способные расщеплять синтетические материалы. Эти микроорганизмы не представляют опасности для окружающей среды и могли бы стать естественным решением для переработки пластиковых отходов на промышленных объектах, свалках и очистных сооружениях.

Как уже было сказано выше, уровень пластиковыми отходами в Африке превышает все допустимые пределы. Происходит это из-за растущего импорта, минимального количества переработанных отходов и других факторов. По мнению учёных, вместо того чтобы просто выпускать миллионы личинок на свалки (сделать это довольно сложно) можно было бы извлекать ферменты и бактерии из кишечника насекомых, применяя всё это в специальных биореакторах или на объектах утилизации пластика. Это позволит эффективно бороться с пластиковыми отходами в масштабах всей планеты. В настоящее время исследователи занимаются выделением и культивированием ферментов, которые помогают мучным червям справляться с пластиком. Исследователи надеются, что в будущем удастся производить такие ферменты в больших объёмах, что позволит применять их в промышленных масштабах. Кроме того, учёные планируют изучить другие виды пластиковых материалов, чтобы проверить, способны ли личинки и их кишечные бактерии разлагать более сложные виды пластика.