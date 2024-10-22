Эксперты полагают, что проблема рядовых пользователей не затронет

Аналитики отмечают, что план США включал разрушение банковской системы России. Параллельно с этим давление на экономику должно было вызвать ухудшение жизни рядовых жителей страны и создание условий для недовольства среди самых разных слоёв населения. Судя по тому, что РФ уже почти три года находится под санкциями, достичь успеха Вашингтону не удалось, но определённые успехи всё же наблюдаются. Например, снижение использования доллара в международных операциях, рост недоверия к традиционным финансовым институтам и многие другие процессы, в реальность осуществления которых никто не верил ещё несколько лет назад.

Когда будут сняты санкции, сказать сложно, поскольку государство формирует максимально независимую систему, позволяющую функционировать без доступа к находящимся под контролем США финансовым институтам. Идею поддерживают десятки стран, и всё это говорит о важных изменениях, обратного хода у которых уже не будет. И всё же, существуют определённые проблемы, решать которые нужно здесь и сейчас.

По данным осведомлённых источников, к числу таковых относится вопрос дальнейшего обслуживания пластиковых карт Visa и Mastercard. Напомним, обе платёжные системы ушли из РФ в 2022 году, а сегодня заканчивается период действия сертификатов безопасности. Происходящее имеет серьёзные последствия и напрямую касается карт российских банков, оказывая влияние на повседневные операции. По словам экспертов, сертификаты безопасности, необходимые для работы чипов на банковских картах, не совпадают по срокам действия с самими картами. Банки закупают подобные сертификаты на определённые периоды. Это может быть три или даже пять лет, и в ближайшее время всё больше сертификатов перейдёт из активного состояния в просроченные. До этого срок действия сертификатов автоматически продлевался, но после ухода международных платёжных систем, вопрос о продлении таких сертификатов остаётся открытым. В результате получить сертификат от Visa и Mastercard невозможно, а значит решать судьбу пластиковых карт будут российские банки.

Предполагается, что происходящее может негативно сказаться на целом ряде финансовых операций. Например, при использовании карт для отложенных платежей в общественном транспорте, где оплата проходит с задержкой. Эксперты уверены, что массовые платежи не пострадают, но не исключают возможные проблемы с операциями в оффлайн-режиме, когда POS-терминалы напрямую не подключены к интернету. Информированные источники уверяют, что процент таких платежей небольшой, поэтому целость системы останется в стабильном состоянии. Заместитель председателя правления ВТБ Георгий Горшков отметил, что карты с истекшими сертификатами продолжат функционировать. По его словам, для банков это решаемая задача. В настоящее время проводятся дополнительные тесты, гарантирующие бесперебойную работу карт. В качестве примера приводится происходившие два года назад события. Тогда российские банки отменили срок действия карт как причину, препятствующую проведению оплаты и других повседневных операций. Сообщается, что Центробанк и Национальная система платёжных карт (НСПК) уже прорабатывают механизмы, которые позволят картам с истекшими сертификатами продолжать работу. Вопрос носит технический характер и тесно связан с взаимодействием финансовых организаций и регулятора. Таким образом проблема не должна затронуть рядовых пользователей пластиковых карт.

На фоне заметных изменений в глобальном финансовом поле Россия продолжает развивать независимую инфраструктуру для проведения платежей. Ведутся обсуждения о создании единой платёжной системы для стран БРИКС, которая упростит трансграничные расчёты с использованием цифровых платформ. Контроль над структурой получат участники объединения, а эксперты полагают, что платёжная система может быть запущена к концу 2025 года. Ранее В. Путин заявил, что Россия уже работает над созданием независимого платёжного механизма для внешней торговли, и многие иностранные партнёры выразили заинтересованность в переходе на расчёты в национальных валютах. Вопрос о единой валюте для стран БРИКС пока не обсуждается, поскольку сам процесс сложный и требует слаженной позиции Центробанков всех участников.