Насколько такая информация соответствует действительность, сказать сложно

С приходом эры цифрового распространения контента жители России обнаружили, что пиратские копии имеют минимальные отличия от оригинальных и обходятся почти бесплатно. Времена, когда на вокзалах лежали тысячи дисков с фильмами, играми и программным обеспечением канули в Лету, но сами пираты никуда не делись. Любители бесплатной информации перебрались на торренты, а многочисленные пиратские кинотеатры позволяют посмотреть любой фильм без ограничений. Например, часть видео доступна только в одном стриминговом сервисе, где предлагаются уникальные сериалы и фильмы собственного производства. Всё это доступно по подписке, но порой приходится иметь сразу 3 и даже больше контрактов. У пиратов есть всё и сразу, что привлекает рядовых пользователей со всего мира. В Европе надзорные органы действуют более агрессивно, чем в России, а в результате на торренты можно зайти только при использовании средств VPN.

Даже в этом случае риски остаются, ну а многочисленные надзорные инстанции требуют за самые мельчайшие правонарушения огромные штрафы. Трафик между пользователями оценивается на предмет передачи запрещённых данных, но победить пиратство всё равно не выходит. Но если фильмы в хорошем качестве на пиратских сайтах появляются с некоторой задержкой, то с играми всё обстоит иначе. Напомним, популярные блокбастеры защищены при помощи Denuvo и взломать такую программу непросто. Несколько групп хакеров всё ещё в строю, но количество бескорыстных флибустьеров постоянно уменьшается. Охоту на хакеров ведут правообладатели, подключающие к делу правоохранительные органы. Довольно часто на место одной отрубленной головы приходит сразу две, поэтому к делу подключается общественное мнение. Производятся попытки внушить пользователям неправильность тех или иных действий, ну а особый интерес вызывают выводы исследователей из Университета Северной Каролины. Учёные попытались выяснить, насколько сильное влияние ранний взлом Denuvo оказывает на доходы разработчиков.

Как оказалось, всё зависит от того, насколько быстро пираты смогут удалить признаки защиты из той или иной игры. В случае, если пробить защиту оказывается возможно в первые 12 недель после релиза, то разработчик теряет до 20% прибыли. А вот если назойливая Denuvo была взломана только спустя 3 месяца после релиза игры, то потери примерно соответствуют нулевым. Мало того, если разработчики спустя 3 месяца по собственной инициативе удаляют защиту, то вызывают одобрение у рядовых геймеров. К таким разработчикам относятся лучше, что также может позитивно сказаться на продажах. Неясно, каким образом получены данные. Если предположить, что авторы использовали сложную систему подсчёта, то как удалось понять, что взломанная игра принесла бы больше или меньше прибыли? Не исключено, что данные верны лишь частично, либо мы и вовсе становимся свидетелями очередной манипуляции. Несколько лет назад авторитетные эксперты заявили, что пиратство не оказывает влияние на доходы корпораций. Ясно, что одобрять использование чужой интеллектуальной собственности никто не стал, но эксперты уверяют, что несмотря на наличие пиратского контента, правообладатели получают достаточно денег, чтобы окупить релизы видеоигр и фильмов.

При этом, если действительно качественная игра попала на торренты в первые дни, то она всё равно окупится. А вот даже если проект остаётся под защитой Denuvo больше года, но крайне посредственный, то ожидать прибыли не приходится. Борьба между пиратами и правообладателями длится уже достаточно давно, но в России она приняла очень необычные формы. Дело в том, что многие держатели лицензий самоустранились. Например, на прошлой неделе заявку о прекращении деятельности в РФ подала Sony. Юридическое лицо «Сони мобайл коммьюникейшнз Рус» планирует окончательно покинуть пределы России, ну а после этого у российских жителей не будет причин для того, чтобы платить за лицензионный контент. Подобные прецеденты в мировой истории ещё не происходили, а правительство РФ пока не выработало единого подхода по этому вопросу. Уже сегодня можно сделать вывод, что мы становимся свидетелями интересных событий на рынке цифровых лицензий, ведь вернуться будет гораздо сложнее, чем уйти. Что до Denuvo, то в сети есть тесты, доказывающие один простой факт: данная защита не только замедляет игры, но и вредит оборудованию. Твердотельный накопитель обрабатывает огромные потоки данных, что снижает жизненный цикл компьютерных комплектующих. Для технологических гигантов такой подход выгоден, ведь благодаря этому пользователи начнут чаще обращаться в магазины за новыми SSD.