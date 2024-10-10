Российский регулятор уже заблокировал 3 страницы игрового магазина

Представьте себе, что 200 лет назад в Россию из Британии прибыла бы компания, которая предоставляла бы банковские услуги. Не так важно, насколько такая ситуация могла бы соответствовать реальности, ведь интересна особенность работы жителей Туманного Альбиона. Так вот, всю прибыль там бы совершенно открыто направляли бы террористическим организациям, которые планировали бы совершить государственный переворот в Российской империи. Историки доказывают, что у событий революции 1917 года корни растут из-за рубежа, но в нашем случае важно понимать, что столетиями человечество жило согласно определённым правилам. В каждом суверенном государстве существовали собственные правовые схемы. Это значит, что производитель пряников из Тулы не мог продавать в Британии вкусные лакомства с карикатурами на представителей королевского семейства. Бизнес гибко подстраивался под законы тех или иных стран, но стремительный технологический прогресс позволил многим компаниям выйти за пределы государств и правовых норм.

На самом деле не всё так просто, ведь все технологические компании, которые ведут бизнес по всему миру, не забывают следовать американским законам, игнорируя правовые нормы других государств. Стоит признать, что очень часто соблюдать нормы десятков стран крайне сложно, но таковы современные реалии, а значит придётся искать компромисс. Google не стремится выполнять указания российских властей, а в результате у YouTube возникают масштабные проблемы. Многие эксперты полагают, что со временем в России перестанут работать даже сервисы Google на смартфонах под Android, но пока до таких мер ещё не дошло. Претензии со стороны российских властей остаются без ответа, ну а сегодня очевидно, что вести бизнес по всему миру по законам США уже невозможно. Даже в Европе пытаются отстаивать свои права, хотя выходит это и не очень успешно. Что до России, то вчера был заблокирован Discord. Сервис довольно популярный, ну а многие пользователи не намерены от него отказываться. Задействуются средства обхода блокировок при помощи VPN, позволяющие продолжить работу в прежнем порядке. Discord также был заблокирован и в Турции. Обе страны требуют от руководства сервиса удаления контента, который нарушает законы Турции и России. Также необходимо обеспечить авторизацию пользователей, ну а руководство Discord уже давно знало об указанных проблемах, но не реагировало на соответствующие запросы.

В очередном пресс-релизе, представители сервиса заявили, что намерены разобраться в сложившихся противоречиях и сделают всё для возобновления работы Discord в РФ и Турции. Кстати, не так давно Discord был оштрафован на 3.5 миллиона рублей, а год назад получил штраф в размере 6 миллионов рублей в рамках распространения противоправного контента. Оба решения руководство Discord проигнорировало, а в итоге дело дошло до полноценной блокировки. Российские эксперты полагают, что блокировки продолжатся, поскольку в стране появляется всё больше собственных аналогов американским сервисам. Наиболее чувствительные программы трогать пока не будет, но со временем дело может дойти даже до тех, где насчитывается миллионы пользователей. По мнению некоторых аналитиков, со временем в России могут заблокировать даже Steam. Игровой магазин вяло реагирует на запросы со стороны российского регулятора, предпочитая руководствоваться всё теми же законами США.

Отмечается, что российский регулятор уже добавил три страницы Steam в базу запрещённых. Содержание их не раскрывается, поэтому неясно, о каких именно играх идёт речь. Блокировки начались 2 и 7 октября, а в ближайшее время количество закрытых для доступа из России страниц в игровом магазине может ощутимо увеличиться. Сложно сказать, будет ли вообще Valve реагировать на запросы со стороны российских властей. Согласно официальным данным, геймеры из РФ генерируют 5.5% всего трафика, ну а игровой магазин пока из России уходить не собирается. Это может значить, что руководство компании всё же прислушается к требованиям российского законодательства и избежит возможных блокировок. Если нечто подобное произойдёт, то российским геймерам придётся туго. У многих в Steam собрана огромная библиотека, доступ к которой окажется сильно затруднён. В данном случае блокировка должна быть действительно масштабной, поскольку есть не только обычный сайт Steam, но и приложения для смартфонов. Кроме того, сервисами пользуется игровая приставка Decks. Консоль активно продаётся в России, поэтому несговорчивость Valve может стоить обеим сторонам очень дорого.