Утилизационный сбор способен оказать негативное давление на российский автомобильный рынок

Если вы хотите, чтобы ваш продукт хорошо продавался, то нужно установить на него такую цену, которую будут готовы платить сотни тысяч и даже миллионы людей. Например, смартфоны Apple действительно дорогие, но фанаты привыкли к такому, поскольку стоимость повышалась постепенно, предлагая всё больше интересных функций. Флагманы на Android дорожают, но всегда есть люди, готовые платить больше. Это же касается дорогих часов, драгоценностей и люксовых автомобилей. А вот массовый автопром просто обязан быть доступным потенциальным покупателям. Здесь можно в пример привести европейский рынок. Местные элиты так воодушевились зелёной повесткой, что решили прекратить производство машин на двигателях внутреннего сгорания с 2030 года. Сегодня очевидно, что сделать это не удастся, ну а особенно интересно на этом фоне выглядит падение продаж электрокаров европейских производителей. Здесь всё очень просто, ведь какое-то время европейские власти субсидировали электротранспорт, а после от такой затеи отказались.

Платить в 2 раза больше за электрокары готова небольшая прослойка населения, а в результате менее дорогие аналоги из Китая заполонили рынок. Эксперты отмечают, что спрос на автомобили с электрическим приводом европейских брендов продолжает снижаться, ну а это сигнал для тех, кто не способен подстраиваться под законы рынка. Похоже, в России решили пойти сложным путём, поскольку власти категорически отвергли предложение автомобильной индустрии об отказе от увеличения утилизационного сбора. По данным экспертов, идею активно лоббировали представители «АвтоВАЗа», но в конечном итоге российский производитель может пострадать не меньше других конкурентов. В «АвтоВАЗе» надеются на то, что для многих жителей России китайские машины станут слишком дорогими, поэтому выбора у людей просто не будет. Придётся пересаживаться на отечественные транспортные средства, что увеличит продажи «АвтоВАЗа». Целый ряд экспертов пишет, что деньги уходят в российский бюджет, но в конечном итоге отчислений станет ощутимо меньше.

Причина в том, что легковые автомобили станут слишком дорогими, а значит продажи просядут. С каждой машины бюджет получает не только утилизационный сбор, но и налоги, ну а если продажи упадут слишком резко, то выгода от введения сбора окажется сомнительной. Как бы там ни было, но закон уже вступил в силу, а ноябре мы узнаем, насколько катастрофичным стало решение властей для автомобильной промышленности России. Кстати, именно России. В последние годы многие китайские компании наладили производство в РФ, тогда как другие только планировали это сделать. Вливать сотни миллионов и даже миллиарды долларов в умирающий рынок, никто не станет. Это же касается и выпуска запчастей. Если продажи новых машин встанут, то создать отечественную базу комплектующих просто не выйдет. Принимающие подобные решения чиновники полагают, что такой шаг подтолкнёт китайские компании активно строить заводы в России, но забывают о том, что рынок должен быть достаточно большим, ну а размеры утилизационных сборов сжигают все преимущества локализации. В зависимости от объёма двигателя размеры взносов увеличились до 85%. Так, если раньше за автомобиль с двигателем от 1 до 2 литров нужно было платить 300 тысяч рублей, то сегодня уже 556 тысяч. За машину с объёмом двигателя от 2 до 3 литров нужно выложить 1.56 миллиона (было 844 тысячи), ну а особенно не повезло тем, кто нацелился на более мощные авто от 3 литров, ведь здесь утилизационный сбор окажется максимальным и достигает 2.3 миллиона рублей.

Многие эксперты указывают на то, что китайский автомобильный рынок развивается. Там появляются новые бренды, а качество стремительно растёт. Ещё бы, ведь лоббисты не придумывают никаких дополнительных взносов, а за 3 миллиона рублей по курсу можно купить полноценный современный кроссовер. В России за такую машину придётся выложить не меньше 7 миллионов рублей, ну а это ставит крест на высокой покупательской способности. Если уж ориентироваться на Китай, то там есть выгодные предложения в самых разнообразных сегментах. Например, до 10 тысяч долларов по курсу можно купить маломощный автомобиль, который позволяет перевозить ещё одного пассажира и обладает крайне низким потреблением бензина. Нередко за такую цену предлагаются даже электрокары, но в РФ подобные транспортные средства жутко дорогие. Есть сегмент до 20 тысяч долларов по курсу, но неплохо продаются и более дорогие машины. После пересечения границы с Россией подобные транспортные средства тут же дорожают в 2 раза, ну а теперь к ним ещё и будет добавляться гигантский утилизационный сбор. Что любопытно, лоббисты не намерены останавливаться на 85%, а до 2030 планы по повышению ставки уже прописаны в законе.

Эксперты называют происходящее катастрофой для российского рынка и считают, что четвёртый квартал 2024 года окажется даже хуже, чем аналогичный период 2022. Китайские поставщики поднимут цены, ну а покупательская способность снова будет отброшена на годы назад. История утилизационного сбора в России началась в 2009 году, когда его ввели как средство защиты внутреннего автопрома от наплыва подержанных иномарок. С тех пор сбор периодически повышался. Последние изменения пришлись на август 2023 года, когда «АвтоВАЗ» заявил о необходимости принятия мер из-за нарастающей конкуренции со стороны китайских компаний, активно осваивающих российский рынок. В июле 2024 года ставки снова пересматривались, но уже для грузовой и строительной спецтехники. В «АвтоВАЗе» поддержали повышение утилизационного сбора, отмечая, что это создаст дополнительные стимулы для иностранных автопроизводителей, вынудив их инвестировать в российскую экономику. Официальное заявление компании подчёркивает, что такие меры помогут укрепить позиции отечественного автопрома и обеспечат более стабильное ценообразование для российских автомобилей. Эксперты пишут, что всё будет с точностью до наоборот, но пока подобные заявления проходят мимо ушей лоббистов.

Как уже отмечалось выше, результаты введения новой ставки утилизационного сбора будут видны только через месяц, ну а пока эксперты полагают, что проблема коснётся не только легковых автомобилей, но и сопутствующих товаров. Подорожают комплектующие и услуги, связанные с ремонтом отдельных агрегатов. По данным дилеров, сегодня на складах находится около 400 тысяч непроданных китайских автомобилей. Все они ввезены до повышения утилизационного сбора, а значит будут продаваться по старым ценам. Вот только со временем эти машины будут распроданы, а новые окажутся ощутимо дороже. Многое зависит от тактики, которую примут китайские производители. Например, в РФ работает завод Haval, получающий промышленные субсидии от государства. Это позволяет сохранять относительно стабильные цены даже несмотря на действия лоббистов. Предполагается, что другие китайские автопроизводители пойдут по тому же пути, начав сборку своих машин в России. Это может оказать стабилизирующий эффект и замедлить резкий рост цен. Или нет, ведь пока вопросов намного больше, чем ответов. Эксперты пишут, что в среднесрочной перспективе отечественным автолюбителям придётся потуже затянуть пояса, ну а как будет дальше, не знает никто. Многие эксперты уверены, что китайцы просто будут продавать автомобили дороже, оставив планы масштабной экспансии на российский рынок. Это значит, что «АвтоВАЗу» и другим отечественным производителям придётся развивать рынок самостоятельно. Увы, как показывает история последних десятилетий, ни к чему хорошему это не приведёт.