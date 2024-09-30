Оказывается, США запретили себе покупать в Китае комплектующие для беспилотников, что привело к формированию дефицита

Уже давно очевидно, что санкции со стороны США работают только тогда, когда вводятся против беднейших стран. В этом случае удаётся способствовать приходу к власти лояльных к Вашингтону людей, создавая предпосылки для цветных революций. На волне патриотизма и гражданского неповиновения янки получают доступ к ключевым ресурсным базам того или иного региона, а именно такой сценарий использовался на Украине в 2014 году. Ещё до начала СВО иностранные корпорации контролировали больше 60% всех земельных угодий Украины, а сегодня в местной прессе несмело пишут о масштабах вывоза чернозёма. Пахотные поля в Херсонской области всё больше становятся похожи на пустыни, что стало результатом работы эффективных менеджеров из-за океана.

Как выясняется, иногда советчики из Вашингтона и сами допускают роковые ошибки, а найти выход из создавшегося положения оказывается не так просто.

Любопытными сведениями поделился начальник штаба армии США. По словам Рэнди Джорджа, санкции в адрес Китая привели к острому дефициту в целых секторах промышленности. Например, сегодня американская армия остро нуждается в большом количестве запчастей для беспилотных аппаратов, но найти всё это становится крайне сложно. Ещё совсем недавно Китай мог вести безлимитные поставки комплектующих для самых различных дронов, вот только в Вашингтоне сами себе запретили всё это у Пекина закупать. Судя по всему, речь идёт о небольших БПЛА, часть из которых напрямую уходит на Украину. Генерал жалуется, что ограничения ставят под угрозу национальную программу беспилотной авиации, но ничего поделать не в состоянии. Закон уже принят, а китайские товары ушли другому адресату. Рэнди Джордж не указывает прямо, но можно сделать вывод, что после объявления санкций против китайских компаний местные производители стали больше интересоваться российским рынком. Учитывая высокие потребности СВО в большом количестве самых различных дронов, какое-то время поставщики из Китая точно не будут переживать о потере американского рынка.

Генерал называет ситуацию катастрофичной, ведь сборщики в США судорожно ищут доступные альтернативы. Производители в Европе не способны удовлетворить потребностей американской армии, ну а в итоге выйти на намеченные объёмы не получается. Начальник штаба армии США констатирует, что особенно в дефиците находятся моторы, антенны, контроллеры скорости и передатчики сигнала. Всё это ранее закупалось в Китае, европейские поставщики слишком медлительны и не готовы заменить Пекин. О производстве внутри своей страны генерал тактично умалчивает, а значит там возникают аналогичные проблемы. Рэнди Джордж считает, что Белый дом должен вмешаться, осознав весь масштаб проблем. По его словам, сборщикам приходится использовать компоненты, которые не отвечают минимальным требованиям. Это значит, что гарантировать заявленное время в полёте, скоростные и многие другие характеристики подобных беспилотников никто не берётся. Даже в этом случае дронов мало, а взять запчасти негде.

Эксперты отмечают, что сегодня у США действительно есть проблема с поставками нужных компонентов, но сложности называются временными. В ближайшие годы производство будет налажено в Европе и внутри США, вот только Украине сотни тысяч БПЛА требовались уже вчера. Генерал признал, что планы по выпуску дронов не выполняются, и это хорошие новости для российской стороны, поскольку здесь проблем с поставками комплектующих из Китая пока не наблюдается.