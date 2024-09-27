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Bublik1
В начале лета в Китае не выходя из верфи затонула новейшая атомная подводная лодка
Субмарину уже подняли со дна, но процесс восстановления может сильно затянуться

Оборонная промышленность страны – это ключевая отрасль, доступ к которой нечасто дают даже самым близким союзникам. Здесь наблюдаются повышенные меры контроля, но даже в этом случае избежать неприятных инцидентов получается не всегда. По данным The Wall Street Journal и Reuters, ссылающихся на собственные источники, летом 2024 года в Китае произошёл опасный инцидент, информация о котором стала доступна только спустя месяцы. Оказывается, во время предварительных тестов затонула новейшая атомная ударная подводная лодка, предназначенная для усиления военной мощи страны. Произошло это прямо на судостроительной верфи, что вызывает у экспертов крайне высокую озабоченность. Американские журналисты пишут, что произошедшее может стать для Пекина сильным ударом по самолюбию, поскольку сегодня там делают всё возможное для усиления флота, а проблемы с самой новой подводной лодкой не сулят ничего хорошего.

Сообщается, что катастрофа произошла на верфи неподалёку от Уханя в конце мая или начале июня. Подводная лодка затонула, когда завершались финальные этапы её строительства и подготовки к выходу в море. Вопрос о наличии на борту ядерного топлива на момент аварии остаётся открытым. Американские источники не располагают точной информацией, но эксперты не исключают, что реактор находился в полностью рабочем состоянии, а значит ядерное топливо действительно уже могло находиться на борту затонувшей подлодки. Субмарина класса «Чжоу» представляет собой первую модель нового поколения китайских атомных подводных лодок. Её отличительной чертой является Х-образная форма кормы, разработанная для повышения манёвренности и улучшения тактических возможностей в случае ведения боевых действий. Проект считается одним из ключевых элементов, в рамках которого китайские власти проводя модернизацию флота. Идея заключается в том, чтобы пошатнуть влияние США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, ну а для этого требуется нарастить количественные и качественные показатели. 

После затопления подлодки становится очевидно, что выполнить обе задачи пока не удалось. Субмарина была построена государственной компанией China State Shipbuilding Corp. В конце мая её заметили у причала на реке Янцзы, где она проходила финальную доработку перед первым выходом в море. Вот только вместо триумфального выхода в море она по неизвестной причине оказалась на дне реки. Компания Planet Labs уже опубликовала спутниковые снимки, которые доказывают, что в начале июня на место прибыло много плавучих кранов, которые долгое время находились на месте ранее сфотографированной подлодки. Похоже, проводилась масштабная спасательная операция, но официальный Пекин хранит молчание и предпочитает не давать комментарии относительно данного инцидента. Первым о возможной проблеме на верфи сообщил Томас Шугарт, бывший офицер американского подводного флота и старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности. Он обратил внимание на активность плавучих кранов в районе судостроительного завода и опубликовал свои наблюдения в социальных сетях. В то время он лишь предполагал, что на верфи случился опасный инцидент, но даже эксперт не предполагал, что речь идёт об атомной подводной лодке. 

Согласно данным американских журналистов, спасательная операция оказалась успешной, поскольку подводную лодку всё же со дна реки подняли и закрепили на плавучей платформе. Несмотря на это проблемы у китайских инженеров только начинаются. Сложно сказать, сколько времени субмарина в таком состоянии пролежала на дне реки. Даже непродолжительный контакт с водой мог привести к катастрофическим последствиям. Потребуется внимательно изучить всю проводку, а может даже проложить её заново. Проверка технической готовности может занять годы, ну а это столько же, сколько требуется для строительства новой субмарины. Особую опасность вызывают электродвигатели, которые могли выйти из строя, а ведь есть ещё и атомная установка, герметичность которой требует особого подхода. Эксперты полагают, что восстановление затонувшей подводной лодки окажет негативное влияние на планы Пекина, поскольку вместо строительства новых судов здесь будет простаивать пережившая аварию субмарина. 

В Пентагоне полагают, что на конец 2022 года Пекин располагал 48 дизельными и 6 атомными ударными подводными лодками. К концу 2025 года предполагалось увеличить количество подлодок до 65 единиц, а к 2035 – до 80. Очевидно, что критического влияния затопление одной субмарины на планы Китая не окажут, но инцидент может привести к увеличению времени, необходимого для тестирования других судов, что в конечном итоге потребует пересмотреть сроки реализации некоторых проектов. Особенно негативное влияние катастрофа окажет на планы Китая по увеличению атомного подводного флота. Сегодня Поднебесная вынуждена противостоять влиянию США и союзников в целом ряде регионов, ну а попытки форсировать сроки могут привести к опасным последствиям.

#китай #военные технологии #подводные лодки
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