Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
В 2030 году в России приведут первую в истории полностью цифровую перепись населения
Эксперты видят в таком формате значительные недостатки перед обычной переписью населения

Многие эксперты отмечают, что даже развитые страны не в состоянии назвать точного количества местных жителей. Даже в Европе, где действуют довольно строгие законы, из-за обилия беженцев вопрос переписи населения становится всё более актуальным. Например, ранее в Германии всего 1-2% населения не имели медицинской страховки, тогда как сегодня процент стал намного выше. В крупных городах появились армии бездомных, что вызывает недовольство местных жителей. Тысячи или даже десятки тысяч людей нигде не зарегистрированы, но на решение проблемы у властей нет денег. Подобные группировки становятся рассадниками организованной преступности, ну а всё это уже давно стало реальностью в США. 

Официально в Америке не больше 650 тысяч бездомных, но только за 2023 год границу пересекло несколько миллионов беженцев. Где эти люди живут, и чем занимаются, не знает никто, а в итоге реальное количество жителей в стране явно выше, чем принято считать. Актуальна эта проблема и в России. Крупные города становятся магнитом для выходцев из стран бывшего СССР, ну а многие не только не знают, но и не хотят знать русского языка. Всё это говорит о важности проведения переписи населения. В 2021 году для фиксации жителей страны широко использовались цифровые способы. Напомним, тогда власти закупили 360 тысяч планшетов, потратив на перепись огромные средства. Уже тогда граждане могли заполнить форму в автоматическом режиме на портале госуслуг, но воспользовались такой возможностью всего 25 миллионов человек. Внести всех людей в реестр просто невозможно. Например, кто-то на момент переписи выехал из страны, тогда как другие не захотели открыть дверь или отказались от сотрудничества. Около 9 миллионов людей внесли в реестр на основании административных данных из других источников, а в целом перепись выявила множество проблем. 

Похоже, в 2030 власти намерены снова провести Всероссийскую перепись населения, но на этот раз она будет только в цифровом формате. Таким образом можно сэкономить средства, потраченные на закупку планшетов и оплату специалистов. Главной особенностью переписи 2030 года станет активное использование административных данных из Единого федерального информационного регистра. Актуальные данные в автоматическом порядке будут внесены в списки жителей России. Такой шаг пойдёт на пользу не только государственным органам, но и самим жителям страны, поскольку в этом случае заполнение анкеты на сайте госуслуг значительно сократится по времени. Человеку потребуется указать только актуальную информацию, либо подтвердить правильность заполненных компьютером данных. Благодаря этому количество специалистов, занимающихся интервьюированием, сократится в 2 раза по сравнению с 2021 годом. 

Отмечается, что населению предоставят так называемую «гарантию самоопределения». Проще говоря, любой человек сможет корректировать внесённые компьютером данные, что сделает процесс гибким и сможет дать более точную картину количества живущих в стране людей. Особое внимание уделяется тому, что новый формат работы с переписными листами и административными данными будет использоваться не только в рамках самой переписи, но и при регулярных обследованиях домашних хозяйств. В частности, предполагается, что к 2030 году значительная часть опросных листов для таких обследований будет заполняться автоматически с использованием информации из различных государственных реестров. Цифровизация общества началась уже давно, ну а портал госуслуг представляет удобный инструмент для фиксации демографических изменений в стране. В настоящее время больше 100 миллионов жителей РФ имеют активные аккаунты на данном портале, а это позволит сократить время проведения переписи и повысить её точность.

Эксперты полагают, что цифровые методы обладают высокой перспективностью, но могут быть не такими точными, как поголовный обход населения. Предполагается, что даже несмотря на глобальный учёт административных данных, полная замена личных встреч с переписчиками может привести к снижению точности получаемой информации. Всё дело в том, что перепись населения содержит вопросы, ответы на которые невозможно узнать из государственных реестров. Примеры таких вопросов включают сведения о национальной принадлежности, углублённые данные о миграции и даже вопросы о рождаемости. В предыдущих переписях населения административные данные использовались только в тех случаях, когда получить информацию при личной встрече оказывалось невозможно. Похоже, в 2030 году личная встреча будет планироваться только в том случае, если данные из административных реестров либо будут отсутствовать, либо окажутся неполными.

#демография #перепись населения
+
Написать комментарий (0)
Дмитрий Белоусов совместно с другими учеными ЦМАКП предложил новые меры поддержки рождаемости
IT-ипотеку продлили до 2030 года
Мишустин назначил ответственных за выполнение национальных целей России
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ВВС Германии вынужденно подняли в небо истребители из-за 5 боевых самолётов ВКС РФ
2
Hamster Kombat показал пользователям, сколько монет они смогут вывести
5
МИД Великобритании сообщил о диалоге с США по поводу разрешения на удары Storm Shadow вглубь РФ
+
Курс токена Hamster Kombat (HMSTR) достиг $0,01
8
Генсек ООН призвал к реформе Совета Безопасности организации и предупредил о рисках множащихся кризисов
1
В России реализован самый масштабный проект создания источника возобновляемой энергии
2
Составлен топ-5 самых надежных китайских двигателей
4
Покупку Intel компанией Qualcomm с высокой вероятностью заблокирует Китай
3
Новый смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro сможет 24 часа пролежать под водой
2
Unity представила новый движок 6 в демоверсии New Time Ghost
1
На ТМЗ наладят выпуск современных рядных шестицилиндровых двигателей
+
TNI: При виде Су-35С американские самолёты пятого поколения вынуждены отступать
4
Стоимость токена Hamster Kombat составила 0,01 доллара
2
iPhone 16 Pro Max занял четвёртое место в тестах камеры DxOMark
1
Ryzen AI Max+ 395 будет иметь 16 ядер CPU, 40 ядер GPU и выделять до 96 ГБ видеопамяти для iGPU
10
Intel привлекла $8,5 млрд инвестиций за последнюю неделю, поскольку Qualcomm готовится к поглощению
7
Незадолго до анонса RTX 5090 нынешняя RTX 4090 продаётся по стоимости целого игрового ПК
4
Улучшенный генератор кадров AFMF 2 повысил fps для AMD Radeon 890M в полтора-два раза
+
Следующие флагманские смартфоны Samsung могут перейти на использование процессоров MediaTek
1
Народный SSD Kingston NV3 почти на 50% обошел NV2 и достиг уровня топового WD Black SN850X
5

Популярные статьи

Авторы Hamster Kombat вынудят платить геймеров за перевод токенов на кошельки
13
Где скачать и как играть в EA SPORTS FC 25 без защиты Denuvo
8
Итоги гоночного уик-энда 21- 22 сентября
3
В скором времени в России появится новый отечественный конкурент КамАЗа
1
Ремонтируем колесо мыши Lenovo Legion M600 в домашних условиях
12
Новый вид оружия и старый терроризм - как гражданские технологии становятся смертельными
16
Не только God of War: Ragnarök — девять лучших игр разных жанров про викингов на ПК
3
GeForce RTX 3060 vs God of War Ragnarök – какую видеокарту купить для эксклюзива с PlayStation 5
3
Почему выходит так много "ненужных" ремастеров для PlayStation 5 pro
3

Сейчас обсуждают

Виталий Виталий
13:57
Даже не читая статью и просто взглянув на имя автора, могу рассказать сразу её содержание: все системы Linux по умолчанию дерьмо, Windows - forever, но есть одна популярная среди автора статьи говносб...
Проверяю так называемый дистрибутив Linux для игр Nobara 40 - cнова пытаюсь установить на ПК
century84
13:55
Чё-то как то забывают про ядерное оружие у РФ. И то что его гарантированно применят.
Премьер Дании заявила о необходимости разрешить ВСУ бить западными ракетами вглубь территории РФ
nonses84
13:52
Да они хотят спионерить наши технологии, что там не понятно. Или научить свои самолёты быть менее видимыми для с400. Про доступ к ним специалистов, врут 100500%. Как только окажутся на базе , их там н...
США и Турция обсуждают передачу российской ЗРС С-400 под условный контроль американцев
FelsheR-Vzvz
13:46
404 глупость безразмерна. Они там такие по полям сражений ходить будут и наблюдать, трупы из техники и завалов выковыривать и в кучку собирать, да галочки в блокноте ставить? Их потом какой сторонний ...
Финляндия и Эстония готовятся закрыть Финский залив для кораблей России в случае угрозы
si-cat
13:45
Любая ферма влёгкую отслеживается по потреблению и верёвке, уходящей в никуда 🤣🤣🤣
В Дагестане обнаружили хорошо замаскированную подземную майнинг-ферму для добычи криптовалюты
Рома Сафин
13:42
Заработала на пенсию
88-летняя стримерша, получившая прозвище «Бабушка Скайрима», объявила о завершении карьеры
[mike]
13:41
Почитал комментарии. Особенно восхитили фанаты flac'а через TWS. В-общем, это как любителя Jameson'а со льдом и колой угостить 16-летним Lagavulin'ом. Результат будет тот же.
Кто же прав — виниловые или цифровые аудиофилы, а может последователи Котельникова
swr5
13:38
А МАЗ-ы Белоруссия для кого клепает?
В скором времени в России появится новый отечественный конкурент КамАЗа
Несбыточная Мечта Шешенбека
13:37
о как тебя сплющило, и в бан улетел
Финляндия и Эстония готовятся закрыть Финский залив для кораблей России в случае угрозы
[mike]
13:34
При упомянутой частоте тока накала он никак не влияет на эмиссию, Чисто в силу массы нити и катода. К тому же "ламповый" звук обеспечивают практически все сегодняшние высококачественные усилители на п...
Кто же прав — виниловые или цифровые аудиофилы, а может последователи Котельникова
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем