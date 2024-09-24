Эксперты видят в таком формате значительные недостатки перед обычной переписью населения

Многие эксперты отмечают, что даже развитые страны не в состоянии назвать точного количества местных жителей. Даже в Европе, где действуют довольно строгие законы, из-за обилия беженцев вопрос переписи населения становится всё более актуальным. Например, ранее в Германии всего 1-2% населения не имели медицинской страховки, тогда как сегодня процент стал намного выше. В крупных городах появились армии бездомных, что вызывает недовольство местных жителей. Тысячи или даже десятки тысяч людей нигде не зарегистрированы, но на решение проблемы у властей нет денег. Подобные группировки становятся рассадниками организованной преступности, ну а всё это уже давно стало реальностью в США.

Официально в Америке не больше 650 тысяч бездомных, но только за 2023 год границу пересекло несколько миллионов беженцев. Где эти люди живут, и чем занимаются, не знает никто, а в итоге реальное количество жителей в стране явно выше, чем принято считать. Актуальна эта проблема и в России. Крупные города становятся магнитом для выходцев из стран бывшего СССР, ну а многие не только не знают, но и не хотят знать русского языка. Всё это говорит о важности проведения переписи населения. В 2021 году для фиксации жителей страны широко использовались цифровые способы. Напомним, тогда власти закупили 360 тысяч планшетов, потратив на перепись огромные средства. Уже тогда граждане могли заполнить форму в автоматическом режиме на портале госуслуг, но воспользовались такой возможностью всего 25 миллионов человек. Внести всех людей в реестр просто невозможно. Например, кто-то на момент переписи выехал из страны, тогда как другие не захотели открыть дверь или отказались от сотрудничества. Около 9 миллионов людей внесли в реестр на основании административных данных из других источников, а в целом перепись выявила множество проблем.

Похоже, в 2030 власти намерены снова провести Всероссийскую перепись населения, но на этот раз она будет только в цифровом формате. Таким образом можно сэкономить средства, потраченные на закупку планшетов и оплату специалистов. Главной особенностью переписи 2030 года станет активное использование административных данных из Единого федерального информационного регистра. Актуальные данные в автоматическом порядке будут внесены в списки жителей России. Такой шаг пойдёт на пользу не только государственным органам, но и самим жителям страны, поскольку в этом случае заполнение анкеты на сайте госуслуг значительно сократится по времени. Человеку потребуется указать только актуальную информацию, либо подтвердить правильность заполненных компьютером данных. Благодаря этому количество специалистов, занимающихся интервьюированием, сократится в 2 раза по сравнению с 2021 годом.

Отмечается, что населению предоставят так называемую «гарантию самоопределения». Проще говоря, любой человек сможет корректировать внесённые компьютером данные, что сделает процесс гибким и сможет дать более точную картину количества живущих в стране людей. Особое внимание уделяется тому, что новый формат работы с переписными листами и административными данными будет использоваться не только в рамках самой переписи, но и при регулярных обследованиях домашних хозяйств. В частности, предполагается, что к 2030 году значительная часть опросных листов для таких обследований будет заполняться автоматически с использованием информации из различных государственных реестров. Цифровизация общества началась уже давно, ну а портал госуслуг представляет удобный инструмент для фиксации демографических изменений в стране. В настоящее время больше 100 миллионов жителей РФ имеют активные аккаунты на данном портале, а это позволит сократить время проведения переписи и повысить её точность.

Эксперты полагают, что цифровые методы обладают высокой перспективностью, но могут быть не такими точными, как поголовный обход населения. Предполагается, что даже несмотря на глобальный учёт административных данных, полная замена личных встреч с переписчиками может привести к снижению точности получаемой информации. Всё дело в том, что перепись населения содержит вопросы, ответы на которые невозможно узнать из государственных реестров. Примеры таких вопросов включают сведения о национальной принадлежности, углублённые данные о миграции и даже вопросы о рождаемости. В предыдущих переписях населения административные данные использовались только в тех случаях, когда получить информацию при личной встрече оказывалось невозможно. Похоже, в 2030 году личная встреча будет планироваться только в том случае, если данные из административных реестров либо будут отсутствовать, либо окажутся неполными.