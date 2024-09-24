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Bublik1
В России создали и уже протестировали дрон, способный с помощью ИИ составлять карты минных полей
«Минскан» считается перспективным, но информации о массовом призводстве пока нет

По данным экспертов, сегодня на Донбассе находится огромное количество минных полей. Установкой занимается как российская, так и украинская сторона, а главная задача заключается в попытке не допустить быстрого прорыва. Даже если небольшая команда сапёров умудряется снять часть мин, то значительные силы через брешь пройти не успевают. Во время так называемого контрнаступления ВСУ мы видели, как десятки единиц техники шли на прорыв минных полей, получая несовместимые с работоспособностью механизмов повреждения. Армия РФ имеет в своём распоряжении систему дистанционного минирования «Земледелие», эффективность которой была доказана летом 2023 года. Тогда украинская сторона едва успевала снять несколько линий минных полей, как ночью на том же участке удалённо устанавливались новые заграждения. Военкоры писали, что нередко группы ВСУ вынуждены были отступать, ну а ночью позади них уже были размещены новые минные поля. 

Ну а поскольку обе армии то и дело на определённых участках наступают, то требуется не только минировать, но и разминировать. Работа сапёра считается сложной и крайне опасной, а многие эксперты полагают, что со временем на место человека придут умные механизмы. Похоже, попытки задействовать для разминирования дроны уже проводятся. Как стало известно, инженеры МГТУ имени Баумана разработали уникальный беспилотник, способный в автоматическом режиме вести анализ мин на большой территории. Направлять такое устройство в зону проведения СВО пока не будет, а вот помощь сапёрам на освобождённых участках «Минскан» может. Разработчики называют своё детище автоматизированной гуманитарной системой разминирования и предлагают использовать её в тех регионах, где армия РФ полностью контролирует ситуацию и не встречает сопротивления. Обычно разминирование деревень и других населённых пунктов требует много времени наличия высококлассных специалистов, но в данном случае «Минскан» возьмёт на себя всю работу. 

Особый упор делается на том, что гуманитарное разминирование проводится особенно тщательно. В освобождённые территории возвращаются местные жители, ну а со временем здесь снова начнут работать школы и другие учреждения. Это значит, что мин не должно быть, ну а новый дрон способен справляться с поставленными задачами намного лучше человека. Устройство построено на беспилотнике гексакоптерного типа, а сканирование местности осуществляется при помощи георадара. Работает всё это следующим образом: «Минскан» поднимается на высоту нескольких метров и тщательно сканирует область поиска. В этот момент он создаёт карту местности, а за счёт технологий автоматизации процесс движется в восемь раз быстрее, чем такую же карту рисует человек. Особенно важно, что в этот момент жизнь человека не подвергается рискам, ну а после создания карты дрон отправляет данные сапёрам, которые получат точные сведения об опасностях на местности.

Ключевой особенностью беспилотника считается использование в создании карты нейросети. Во время сканирования фиксируется не только сама мина, но и глубина её залегания, что позволяет существенно упростить работу сапёров. По данным разработчиков, «Минскан» уже прошёл испытания и хорошо себя зарекомендовал. В режиме сканирования он может находиться в воздухе до 40 минут, выполняя задачи в широком температурном спектре от минус 40 до плюс 40 градусов Цельсия. Точных данных о том, когда начнётся массовое производство, пока нет. Можно предположить, что дрон заинтересует Министерство обороны или частных подрядчиков. Это позволит сформировать первую партию, от эффективности которой и зависит дальнейшая судьба перспективного беспилотника. 

#сво #военные технологии #дроны #беспилотники #«минскан»
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