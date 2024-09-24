Новость застала многих рядовых жителей США врасплох

Не секрет, что любые санкции со стороны США имеют под собой не только политические, но и экономические основания. В Белом доме много говорят о демократии, но когда дело доходит до американских интересов, то пространные беседы сменяются максимально жёсткой позицией. Национальная безопасность – это отличный повод для самых агрессивных действий, ну а происходящее сегодня в очередной раз доказывает правомерность подобных утверждений. Уничтожив Северные потоки и заставив Европу отказаться от трубного газа из России, янки ту же заняли освободившуюся нишу, зарабатывая огромные деньги на экспорте СПГ. В результате энергоносители стали слишком дорогими, что сказалось на конкурентоспособности европейских компаний. Крупный бизнес сворачивает целые заводы и говорит о необходимости релокации в США. Пока Германия терпит убытки и выплачивает пособия 30 000 уволенным сотрудникам Volkswagen, американцы предоставят немецкой корпорации место для строительства завода и дешёвое электричество. Вот только налоги новая фабрика Volkswagen уже будет платить в бюджет США.

Янки не терпят конкурентов, ну а особенно их раздражает, когда иностранные компании ещё и отлично себя чувствуют на их собственном рынке. Экономические репрессии против зарубежных брендов непопулярны среди народа, поэтому попытки избавиться от конкурентов всегда привязывают к тем или иным политическим событиям. Пожалуй, украинский конфликт стали идеальным сценарием для выдворения «Лаборатории Касперского». В Вашингтоне давно точат зуб на российскую компанию, но до недавнего времени не могли придумать, в чём же им русских обвинить. Что же, ранее в Белом доме запретили местному бизнесу закупать у «Лаборатории Касперского» любые продукты и получать услуги, ну а недавно объявили российскую компанию угрозой национальной безопасности. Было решено запретить «Лаборатории Касперского» вести деятельность в США, ну а сегодня мы видим последствия принятых решений.

Как стало известно, несколько дней назад все копии российского антивирусного программного обеспечения были в автоматическом порядке заменены на UltraAV. Скорее всего, подмену заметила небольшая часть пользователей, тогда как многие только со временем узнают, что вместо привычного антивируса на ПК стоит ПО другой компании. Замена прошла в автоматическом режиме, а сегодня таким образом обновляется оставшееся количество компьютеров. Точных данных относительно того, какая часть операционных систем в США ещё использует российский антивирус, в сети нет. В любом случае переход стартовал, а значит популярное ПО окончательно покидает пределы американской земли. За разработку UltraAV отвечает компания Pango Group. Представители бренда заявили, что предоставят всем пользователям высокую защиту и продолжат рассылать обновления безопасности в привычном режиме. По данным местных источников, не все пользователи довольны такой заменой. Доверие к продукции «Лаборатории Касперского» было значительно выше, чем к неизвестному антивирусу, но выбора у жителей США всё равно нет. Скачать российский антивирус можно только при помощи VPN, но получать обновления такой продукт всё равно не будет.

На сайте Pango Group отмечается, что речь идёт об американском продукте, который обеспечивает высокую надёжность. На UltraAV не действуют санкции, но на самом деле у рядовых пользователей всё равно никто ничего спрашивать не собирался. В сети пишут, что в UltraAV найдена цифровая подпись Max Secure Software India Pvt. Ltd. Это известная индийская компания, поэтому не исключено, что корни у Pango Group не совсем американские. Разработчик также утверждает, что полный переход затянется до конца сентября, а пользователи получат доступ ко всем функциям, которые они ранее купили. Например, к UltraVPN, обеспечивающем высокий уровень защищённости и отличную скорость передачи данных. Судя по всему, автоматическая замена доступна только владельцам настольных компьютеров с операционной системой Windows. А вот тем, кто купил продукцию «Лаборатории Касперского» на macOS и Android придётся не так легко. В ближайшие дни им придёт письмо с инструкциями, позволяющими перейти на новое программное обеспечение в несколько кликов. Все премиальные подписки сохранятся, а если ничего не менять в настройках, то автоматическое продление и списание средств позволит и дальше не беспокоиться о вредоносных объектах.

Очевидно, что в игру с санкциями можно играть вдвоём. В последние несколько лет в России наблюдается активная разработка аналогов зарубежного программного обеспечения. Десятки компаний предлагают перспективные продукты, но до полного отказа от американских технологий ещё далеко. Особенно сложно со смартфонами, поскольку миллионы пользователей привыкли к Android и iOS. Бизнес медленно переходит на отечественный настольные операционные системы, ну а пока ни одна компания в мире не способна представить аналог американских ОС, способный стать основной для десятков и сотен миллионов смартфонов по всей планете. Добавим, что в США около миллиона систем были защищены продуктами российского производства, но сегодня большая их часть уже переведена на продукцию Pango Group.