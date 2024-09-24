Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
В США «Антивирус Касперского» самоустранился, а на его место пришёл никому не известный UltraAV
Новость застала многих рядовых жителей США врасплох

Не секрет, что любые санкции со стороны США имеют под собой не только политические, но и экономические основания. В Белом доме много говорят о демократии, но когда дело доходит до американских интересов, то пространные беседы сменяются максимально жёсткой позицией. Национальная безопасность – это отличный повод для самых агрессивных действий, ну а происходящее сегодня в очередной раз доказывает правомерность подобных утверждений. Уничтожив Северные потоки и заставив Европу отказаться от трубного газа из России, янки ту же заняли освободившуюся нишу, зарабатывая огромные деньги на экспорте СПГ. В результате энергоносители стали слишком дорогими, что сказалось на конкурентоспособности европейских компаний. Крупный бизнес сворачивает целые заводы и говорит о необходимости релокации в США. Пока Германия терпит убытки и выплачивает пособия 30 000 уволенным сотрудникам Volkswagen, американцы предоставят немецкой корпорации место для строительства завода и дешёвое электричество. Вот только налоги новая фабрика Volkswagen уже будет платить в бюджет США. 

Янки не терпят конкурентов, ну а особенно их раздражает, когда иностранные компании ещё и отлично себя чувствуют на их собственном рынке. Экономические репрессии против зарубежных брендов непопулярны среди народа, поэтому попытки избавиться от конкурентов всегда привязывают к тем или иным политическим событиям. Пожалуй, украинский конфликт стали идеальным сценарием для выдворения «Лаборатории Касперского». В Вашингтоне давно точат зуб на российскую компанию, но до недавнего времени не могли придумать, в чём же им русских обвинить. Что же, ранее в Белом доме запретили местному бизнесу закупать у «Лаборатории Касперского» любые продукты и получать услуги, ну а недавно объявили российскую компанию угрозой национальной безопасности. Было решено запретить «Лаборатории Касперского» вести деятельность в США, ну а сегодня мы видим последствия принятых решений. 

Как стало известно, несколько дней назад все копии российского антивирусного программного обеспечения были в автоматическом порядке заменены на UltraAV. Скорее всего, подмену заметила небольшая часть пользователей, тогда как многие только со временем узнают, что вместо привычного антивируса на ПК стоит ПО другой компании. Замена прошла в автоматическом режиме, а сегодня таким образом обновляется оставшееся количество компьютеров. Точных данных относительно того, какая часть операционных систем в США ещё использует российский антивирус, в сети нет. В любом случае переход стартовал, а значит популярное ПО окончательно покидает пределы американской земли. За разработку UltraAV отвечает компания Pango Group. Представители бренда заявили, что предоставят всем пользователям высокую защиту и продолжат рассылать обновления безопасности в привычном режиме. По данным местных источников, не все пользователи довольны такой заменой. Доверие к продукции «Лаборатории Касперского» было значительно выше, чем к неизвестному антивирусу, но выбора у жителей США всё равно нет. Скачать российский антивирус можно только при помощи VPN, но получать обновления такой продукт всё равно не будет. 

На сайте Pango Group отмечается, что речь идёт об американском продукте, который обеспечивает высокую надёжность. На UltraAV не действуют санкции, но на самом деле у рядовых пользователей всё равно никто ничего спрашивать не собирался. В сети пишут, что в UltraAV найдена цифровая подпись Max Secure Software India Pvt. Ltd. Это известная индийская компания, поэтому не исключено, что корни у Pango Group не совсем американские. Разработчик также утверждает, что полный переход затянется до конца сентября, а пользователи получат доступ ко всем функциям, которые они ранее купили. Например, к UltraVPN, обеспечивающем высокий уровень защищённости и отличную скорость передачи данных. Судя по всему, автоматическая замена доступна только владельцам настольных компьютеров с операционной системой Windows. А вот тем, кто купил продукцию «Лаборатории Касперского» на macOS и Android придётся не так легко. В ближайшие дни им придёт письмо с инструкциями, позволяющими перейти на новое программное обеспечение в несколько кликов. Все премиальные подписки сохранятся, а если ничего не менять в настройках, то автоматическое продление и списание средств позволит и дальше не беспокоиться о вредоносных объектах. 

Очевидно, что в игру с санкциями можно играть вдвоём. В последние несколько лет в России наблюдается активная разработка аналогов зарубежного программного обеспечения. Десятки компаний предлагают перспективные продукты, но до полного отказа от американских технологий ещё далеко. Особенно сложно со смартфонами, поскольку миллионы пользователей привыкли к Android и iOS. Бизнес медленно переходит на отечественный настольные операционные системы, ну а пока ни одна компания в мире не способна представить аналог американских ОС, способный стать основной для десятков и сотен миллионов смартфонов по всей планете. Добавим, что в США около миллиона систем были защищены продуктами российского производства, но сегодня большая их часть уже переведена на продукцию Pango Group.

#санкции #антивирус касперского #ultraav
+
Написать комментарий (0)
На «Автоторе» нашли брошенные некомплектные кроссоверы Kia
Reuters: SEC требуют санкций против Илона Маска из-за неявки в суд по делу Twitter
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ВВС Германии вынужденно подняли в небо истребители из-за 5 боевых самолётов ВКС РФ
2
Hamster Kombat показал пользователям, сколько монет они смогут вывести
5
МИД Великобритании сообщил о диалоге с США по поводу разрешения на удары Storm Shadow вглубь РФ
+
Курс токена Hamster Kombat (HMSTR) достиг $0,01
5
Генсек ООН призвал к реформе Совета Безопасности организации и предупредил о рисках множащихся кризисов
1
В России реализован самый масштабный проект создания источника возобновляемой энергии
1
Составлен топ-5 самых надежных китайских двигателей
4
Покупку Intel компанией Qualcomm с высокой вероятностью заблокирует Китай
3
Новый смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro сможет 24 часа пролежать под водой
2
Unity представила новый движок 6 в демоверсии New Time Ghost
1
На ТМЗ наладят выпуск современных рядных шестицилиндровых двигателей
+
iPhone 16 Pro Max занял четвёртое место в тестах камеры DxOMark
1
Стоимость токена Hamster Kombat составила 0,01 доллара
1
Ryzen AI Max+ 395 будет иметь 16 ядер CPU, 40 ядер GPU и выделять до 96 ГБ видеопамяти для iGPU
10
Улучшенный генератор кадров AFMF 2 повысил fps для AMD Radeon 890M в полтора-два раза
+
Незадолго до анонса RTX 5090 нынешняя RTX 4090 продаётся по стоимости целого игрового ПК
3
Народный SSD Kingston NV3 почти на 50% обошел NV2 и достиг уровня топового WD Black SN850X
5
Intel привлекла $8,5 млрд инвестиций за последнюю неделю, поскольку Qualcomm готовится к поглощению
6
Цены на процессоры Intel Core Ultra 200 «Arrow Lake» раскрыты перед запуском
12
Байден ещё не принял решение об ударах оружием США вглубь РФ
2

Популярные статьи

Где скачать и как играть в EA SPORTS FC 25 без защиты Denuvo
8
Авторы Hamster Kombat вынудят платить геймеров за перевод токенов на кошельки
11
Итоги гоночного уик-энда 21- 22 сентября
3
Как авторы тестов видеокарт манипулируют цифрами, и что делать, если эксперты не честны на руку
220
Сентябрьская презентация State of Play станет главным игровым событием 2024 года
3
Ремонтируем колесо мыши Lenovo Legion M600 в домашних условиях
12
Новый вид оружия и старый терроризм - как гражданские технологии становятся смертельными
14
Не только God of War: Ragnarök — девять лучших игр разных жанров про викингов на ПК
3
В скором времени в России появится новый отечественный конкурент КамАЗа
+

Сейчас обсуждают

Александр
09:40
Хохлы вроде парася, а правит ими чайка.)))
Зеленский во время посещения оружейной фабрики в США попросил ещё больше боеприпасов для ВСУ
FelsheR-Vzvz
09:39
Пиз-дешь, идет!
Видеокарты с 4 ГБ VRAM утратили актуальность — игровые новинки на них уже не запускаются
FelsheR-Vzvz
09:37
Шишан как с девственностью, где фотоотчет по девкам?
Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
Дмитрий
09:35
да новый сокет.
Процессоры Intel Core Ultra 200 поступили в продажу в Канаде по цене от 315 долларов
FelsheR-Vzvz
09:34
Игра оптимизирована. Действительно, пользователя блогеры и пр. писатели разводят на железо. На максималках без лучей и пр. отлично в 2к бегает на 4060ти. Всяких 3060 тоже имхо хватит в ф/кюхд. Правда ...
Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
Несбыточная Мечта Шешенбека
09:34
Что значит часть. Всё вернётся в Великую Империю.
Президент Чехии призвал Киев смириться с тем, что часть территорий останется у России
Павел Чиркин
09:32
Это из разряда, Зачем покупать хорошую машину если можно купить мотоблок и кататься
Игровая консоль Supersega для запуска игр систем Sega получила предварительный ценник
Эдуард Кузнецов
09:31
Куда не плюнь, в рекламу этого круглого щербатого и горбатого уродца (я про телефон) попадёш.))
iPhone 16 Pro Max получил некоторые улучшения касательно прочности конструкции
Eisbrecher
09:31
>>У Core i9-13900KS в том же тесте в среднем 40 256 Vsamples, у Core i9-14900KS - 36 924 Vsamples. В смысле, топ 13 серии на 10% быстрее топа 14 серии? У них там 14900 уже деграднувший чтоли?
Core Ultra 9 285K набрал 44 883 балла в тесте V-Ray
Несбыточная Мечта Шешенбека
09:31
Обратно в Россию?
Нетаньяху обратился к народу Ливана с призывом покинуть «опасные зоны» на юге страны
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем