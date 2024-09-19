Проект находится на начальной стадии реализации, но уже вызывает опасения у мировой общественности

Происходящие взрывы в Ливане поставили перед человечеством массу вопросов. Эксперты полагают, что рации и пейджеры были заминированы ещё на этапе производства, а всё это явно тянет на нарушение ключевых уставов ООН. Если предположить, что нечто подобное бы сделали китайские или российские спецслужбы, то США и Европа тут же объявили о новых санкциях, но Израиль остаётся главным союзником Вашингтона в регионе, а значит никаких претензий в адрес Тель-Авива на международном уровне не будет. А между тем идею использовать пользовательскую электронику в качестве оружия могут подхватить не только спецслужбы других стран, но и настоящие террористы. Эксперты пишут, что установить в аккумулятор крошечный взрывной блок не составит труда, ну а подрыв его можно осуществить удалённо, что поставит под угрозу миллионы гаджетов по всей планете.

На этом фоне начались разговоры о безопасности продукции Apple. В теории, никаких проблем нет, но никто не мешает яблочникам установить в аккумулятор несколько грамм взрывчатки и подключить к нужному чипу. Если батарея приходит в негодность, то её утилизируют, ну а это значит, что даже энтузиасты крайне редко заглядывают внутрь аккумуляторов. Европейские элиты помалкивают, ну а происходящее вызывает тревогу у думающей части человечества. Если власти США захотят повторить опыт Израиля в более серьёзных масштабах, то в конечном итоге сотни миллионов смартфонов и других гаджетов будут превращены в оружие. Наш мир и без того сложно назвать безопасным, но ящик Пандоры уже открыт, а значит опасностей станет ещё больше. Как бы там ни было, но сегодня мы видим крушение единых правил, на которых выстраивались международные отношения. Как оказалось, правила работают только тогда, когда служат интересам своих создателей. Американские элиты всё реже вспоминают о демократии, ну а во Франции решили нарушить ещё один принцип, который признан основополагающим и пока соблюдается всеми странами. Речь идёт о размещении оружия в космосе, что прямо противоречит уставу ООН и многочисленным актам, подписанным, в том числе и европейскими странами.

По словам начальник штаба военно-воздушных и космических сил Франции, требуется обеспечить новый уровень безопасности на орбите, поскольку там слишком много спутников, многие из которых могут использоваться в военных целях. Стефан Милль называет действия Парижа активной обороной, но всё это является открытым использованием оружия в космосе. Минобороны Франции рассказывает о неких вызовах, вынуждающих запустить программу TOUTATIS. С 2019 Париж реализует программу YODA, предполагающую вывод наноспутников на орбиту Земли, занимающихся мониторингом потенциально опасных объектов. Кроме того, спутники ещё и должны подавлять любые враждебные устройства на орбите, но на этот раз французы зашли намного дальше установки радиоэлектронных помех. Сообщается о нескольких новых проектах, в число которых входит BLOOMLASE. Это мощный лазер, который будет ослеплять спутники потенциальных противников с земли. Следом за этим такую же систему выведут и на орбиту в рамках проекта FLAMHE, ну а это прямое размещение оружия в космосе.

Проект TOUTATIS ставить главной целью изучение всех находящихся на орбите объектов, а также проверку характеристик и выявление потенциально опасных спутников. Если Макрону покажется, что какой-то объект представляет для него опасность, то спутник выведут из строя. До реализации программы ещё далеко, а действующий президент Франции не застанет её реализацию. И всё же, планы выглядят угрожающе, ведь пока ещё никто в открытую не заявлял, что начнёт сбивать спутники противника в космосе. США и Россия проводили показательные стрельбы, доказав такую возможность, но эксперты пришли к выводам, что несколько десятков подрывов поставят работу околоземных систем на грань выживания. Каждый подрыв спутника противника приводит к появлению сотен осколков. В какой-то момент количество космического мусора станет таким огромным, что запустит цепную реакцию. Спутники начнут разрушаться без влияния из вне, а всё это сделает нашу орбиту недоступной для использования несколько сотен лет. Последствия ощутит каждый человек, ведь в результате перестанут работать мобильные карты, а полёты самолётов и вовсе придётся заморозить. О развитии умных технологий управления транспортными средствами придётся забыть, а следом обрушится и часть мирового интернета. Ничего хорошего подобные инициативы не несут, но отдельные политики не осознают последствий принимаемых решений. Любое действие обязательно вызывает противодействие. Взрывы в Ливане стали опасным прецедентом, ведь теперь все осознают, как легко и непринуждённо смартфон, пейджер, рация или другой цифровой гаджет превращается в оружие. Выведение подобных средств в космос вызывает опасения у экспертов, но инструментов контроля у остальной относительно разумной части человечества за подобными проявлениями не существует.