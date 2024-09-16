Главная причина в росте ставки утилизационного сбора

Сегодня российский рынок замер в ожидании подорожания новых легковых автомобилей. Несмотря на просьбы экспертов и общественных деятелей, власти не стали отказываться от повышения ставки утилизационного сбора. Предполагается, что такой шаг окажет остро негативное влияние на всю автомобильную отрасль России, снизив покупательскую способность населения. Даже сегодня только небольшой процент жителей страны может себе позволить машину, ну а после повышения ставки всё станет намного хуже. Эксперты не берутся предсказать, как сильно упадёт рынок легковых автомобилей. Не исключено, что даже уровень 2022 года окажется недостижимым, поскольку за самый бюджетный автомобиль с объёмом двигателя до 2 литров придётся отдать 556 тысяч рублей утилизационного сбора. За внедорожник с двигателем до 3 литров ставка вырастет до 1.56 миллиона рублей, а значит считающиеся сегодня недорогими машины резко перейдут в ранг середняков. А ведь есть ещё налоги и другие надбавки, превращающие легковушку из средства для передвижения в роскошь.

Получить первые данные о состоянии российского рынка мы сможем только к середине ноября, ну а продажи в четвёртом квартале определят стратегию китайских поставщиков на 2025 год. В последнее время многие компании активно инвестировали средства в российский рынок, но падение продаж способно охладить пыл китайских экспортёров. Предполагается, что особенно сильно законодательная мера ударит по российским производителям. Многие из них руководствуются долговременной стратегией, в рамках которой надеются освоить производство тех или иных компонентов на отечественных мощностях. Если продажи автомобилей окажутся заметно ниже прогнозов, то выпуск запчастей внутри России станет нерентабельным, ну а всё это заморозит подобные инициативы на несколько лет. Есть мнение, что власти планируют повысить отчисления в бюджет за счёт повышения ставки утилизационного сбора, но если продажи легковых автомобилей упадут на 30% и более, то недополученная прибыль в виде налогов перевесит прибыль от утилизационного сбора. На этом фоне эксперты ожидают роста продаж подержанных автомобилей, но и здесь не всё так очевидно, как может показаться.

Судя по всему, купить недорогой легковой автомобиль с пробегом совсем скоро станет невозможно. Даже сегодня цены на подобные транспортные средства ощутимо выше европейских, ну а подорожание новых легковых автомобилей приведёт к аналогичным последствиям и на вторичном рынке. Особенно это касается европейских брендов, которые покинули российский рынок в 2022 году. Не исключено, что стоимость некоторых моделей увеличится на 30-40%, а темпы роста будут значительно превосходить таковые для рынка новых транспортных средств. В последние годы новых машин производства США, Японии и Европы стало значительно меньше, ну а это толкает и без того не самые низкие цены вверх. На самом деле хороших предложений не приходится ждать даже от китайцев. На вторичном рынке по большей части можно встретить машины из Поднебесной, выпущенные 7-10 лет назад, ну а уровень качества там ощутимо уступает новинкам последних лет. Владельцы машин, купленных 3-5 лет назад, как правило, не будут от них избавляться, ну а низкий спрос на новинки приведёт на вторичный рынок много новых покупателей. Люди, которые не могут себе позволить новое транспортное средство, предпочтут купить подержанную машину, а в итоге даже аналитики не способны сказать, сколько будут в конце 2024 просить за ту или иную модель.

Эксперты пишут, что в такой сложной ситуации, когда покупателей слишком много, стоит ожидать появления на рынке большого количества мошенников. Именно поэтому не следует покупать машину с рук без консультации со специалистом. На первый взгляд салон и состояние автомобиля могут быть в норме, но на самом деле проблем по технической части может быть огромное количество. Даже в обычное время количество мошенников здесь никогда не было низким, ну а повышенный спрос создаёт идеальные условия для тех, кто хочет продать старый неликвид с большой прибылью. Рекомендаций по отдельным компонентам машины слишком много, чтобы их можно было уместить в наш материал, поэтому читайте по каждой модели в отдельности. Риски подстерегают повсюду, но так уж вышло, что государство не стремится создать условия для роста автомобильного рынка, усложняя и без того не самую стабильную ситуацию. Россия в общем по показателю покупательской способности находится выше Германии, вот только каждый работающий немец может себе позволить личный автомобиль, тогда как жители РФ часто не могут претендовать даже на подержанную легковушку.