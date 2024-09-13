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Bublik1
В РФ наблюдается рост заработных плат – водителям платят на 64% больше, чем в начале 2024 года
К сожалению, рост выплат не равномерен, а значит многие жители страны пока улучшений не почувствовали

Многие аналитики отмечают, что СВО стало важным переломным моментом, оказавшим значительное влияние на рост заработной платы рядовых граждан. Причина в том, что сегодня на боевом дежурстве находится огромное количество людей, заработные платы которых превышают средние показатели по стране в несколько раз. Сами бойцы тратить деньги не могут, но семьи военнослужащих улучшили своё экономическое положение. Пока СВО продолжается, положение меняется довольно медленно, но аналитики задаются вопросом: захотят ли люди, которые сегодня зарабатывают 210 000 рублей в месяц (минимальная ставка), получать в два раза меньше на гражданке? Вопрос пока остаётся без ответа, ну а эксперты отмечают стабильный рост заработных плат в России. Аналитики отмечают, что выплаты сильно отличаются от региона и зависят от занимаемой должности. Согласно последним данным, в последние месяцы наблюдается рост зарплат у водителей, специалистов технической поддержки и промоутеров до 64%. 

К примеру, средние выплаты водителям составляют 125 400 рублей, тогда как в начале 2024 работодатели платили всего 76 400 рублей. промоутерам платят 58 тысяч (было 35 600), ну а специалистам технической поддержки готовы платить 52 400 (48% рост с 35 400). Не все люди получают высокие заработные платы, а многое зависит от востребованности той или иной профессии. В крупных городах растёт спрос на курьеров, занимающихся доставкой продуктов питания. Несмотря на активное расширение базы роботизированных доставщиков, людей здесь требуется всё больше, а заработные платы стабильно увеличиваются. Заметен также рост выплат руководителей отдела аналитики и бортпроводников. Эти специалисты стали получать на 40% больше, но пока не дотягивают до темпов роста водителей. На фоне промышленного роста наблюдается востребованность рабочих профессий. Во многих регионах фиксируется дефицит фрезеровщиков и шлифовщиков, а в результате высококвалифицированные специалисты могут претендовать на действительно высокие выплаты. Отмечается спрос и на другие рабочие специальности, хотя в некоторых областях растут выплаты даже рядовым менеджерам. Аналитики приходят к выводу, что рост заработных плат стал новой тенденцией для российской экономики и в большинстве случаев превышает уровень инфляции. 

Согласно прогнозам экспертов, инфляция в 2024 составит 7.3%, но в 2025 начнёт заметно снижаться, опустившись до 4.8%. Учитывая, что многие люди стали получать на 30-50% больше, чем в начале года, то возможности для накопления становятся выше. Также растёт покупательская способность населения. К сожалению, не обходится без негативных сопутствующих факторов. Высокая покупательская способность оказывает давление на рынок, что приводит к росту инфляции. В рамках санкций товары то и дело становятся дороже, а некоторые позиции получают ценовую прибавку регулярно. Особенно это заметно на рынке компьютерных комплектующих и электроники. В конце августа федеральные торговые сети зафиксировали стоимость на целый ряд категорий, но несколько дней назад акция завершилась. Видеокарты, которые до этого стоили до 50 тысяч рублей, продаются за 55 000 и выше, а по некоторым категориям предложения стали дороже на 20 и более процентов. 

Аналитики отмечают, что увеличения заработных плат не обходится без подорожания базовых продуктов. В качестве примера можно привести США, где булка хлеба стоит 5 долларов, а небольшой шоколадный батончик продаётся не дешевле 4 долларов. Поскольку значительная часть населения получает высокие по российским меркам заработные платы, то позволить себе всё это рядовые американцы могут без труда. На первый план здесь выходит индекс покупательской способности, который и считается одним из основных факторов, свидетельствующих о здоровье экономики. Россия по этому показателю находится в числе лидеров, ну а постоянное увеличение заработных плат позитивно сказывается на благосостоянии рядовых граждан. Часто всё не так радужно, как пишут аналитики, но ожидать быстрых изменений не приходится. Эксперты отмечают, что средняя заработная плата в России по итогам первого полугодия достигла 83 600 рублей, что на 18.1% выше, чем было в конце июня 2023. Таким образом некоторые специалисты начала получать намного больше, тогда как другие продолжают довольствоваться минимальным ростом заработных плат. 

#экономика #зарплата #экономика рф
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