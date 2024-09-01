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Bublik1
Командование ВСУ: Армия РФ начала применять реактивные дроны «Герань» без боевой части и оптики
Новый дрон похож на обычный беспилотник дальнего действия, но применяется в качестве ложной цели

Несмотря на то, что сегодня в СВО используются десятки эффективных беспилотных аппаратов, заменить «Герань» никто не берётся. Дрон-камикадзе способен пройти расстояние до 1000 километров, нанося удары по самым чувствительным для украинской армии военным объектам. Подобные аппараты часто участвуют в так называемых комбинированных атаках, когда по целям выпускаются не только беспилотники, но и различные ракеты. Всё это сильно усложняет работу украинской ПВО, снижая эффективность обороны на том или ином направлении. Обе стороны активно развиваются, а в последнее время украинские бойцы стали замечать странные Герани, отличить которые от обычных визуально невозможно.

Дроны выполнены в корпусе «Герань-3», но не имеют боевой части и оптики. При этом они передвигаются с очень высокой скоростью и называются реактивными. Сбить такой беспилотник очень сложно, а недавно один такой объект поразила зенитная ракета ВСУ. Утверждается, что речь идёт о так называемой обманке. Беспилотник дешёвый и не может нанести значительного урона тому или иному объекту, поскольку лишён боевой части. Благодаря этому он способен развивать высокую скорость и сильно напрягает системы ПВО ВСУ. Поскольку отличить дрон от обычного нет никакой возможности, то украинским военнослужащим приходится тратить на него дорогостоящие ракеты. ПВО разряжается, летящие следом беспилотники и ракеты бьют по целям, не встречая значительного сопротивления. Что делать в такой ситуации, командование ВСУ пока не знает. Остаётся только просить у союзников ещё больше ракет, которые извлекаются из стремительно пустеющих складов.

Напомним, в начале 2024 сообщалось о том, что российские специалисты ведут работу над сверхбюджетным реактивным дроном «Ястреб», созданным на базе обычной «Герани». Идея заключалась в том, чтобы снять с обычного беспилотника все ненужные и дорогостоящие части, включая оптику, сделав его максимально быстрым. В итоге скорость дрона может достигать 700 км/ч, а сам он способен пролететь до 350 километров. Испытания должны были завершиться в первом полугодии, значит сегодня мы видим, как первые серийные БПЛА активно разряжают украинскую ПВО. Разработчики изначально ставили перед собой цель создать дрон для отвлечения противоракетных систем противника, экспериментируя с различными типами двигателей. Утверждалось, что с обычным мотором скорость достигает 300 км/ч, что довольно неплохо, позволяя снизить затраты на производство и повысить эффективность ракетных ударов. 

Представители ВСУ пишут, что ранее таких дронов не замечали, а значит речь действительно может идти об указанном выше «Ястребе». Украинская сторона разочарованно сообщает, что на обычный кусок летающего пластика пришлось тратить целую ракету, которая могла быть использована более эффективно. Эксперты отмечают, что в последнее время возможности украинской ПВО значительно снизились, а весомый вклад в это дело внесли обычные «Герани», которые медленно, но уверенно находят установки противника не только на юге и востоке страны, но и в западных и северных областях. Вполне возможно, что деградация ПВО ВСУ пойдёт ещё быстрее за счёт применения ложных целей в массовых комбинированных атаках. 

#беспилотники #дроны-камикадзе #герань
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