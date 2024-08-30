На этот раз победа осталась за американскими дельцами, но аудитория Fmovies продолжит благополучно смотреть фильмы на других ресурсах

По данным многочисленных исследователей, распространение пиратского контента не оказывает существенного влияния на доходы крупных держателей авторских прав. Доказано, что при наличии свободного времени и денег люди с большим интересом отправятся на просмотр фильма в кинотеатр, чем будут смотреть его в плохом качестве и с ужасным переводом через компьютер. Точно такая же ситуация с компьютерными играми. Геймерам намного проще иметь аккаунт в одном или нескольких игровых магазинах, получая возможность возвращаться к прохождению тех или иных проектов без необходимости поиска сомнительных раздач на торрентах. Это же актуально для музыки и электронных книг, а в целом проблема заключается исключительно в экономическом факторе. Как только жители той или иной страны получают возможность оплачивать покупку видеоигр и походы в кинотеатры, то тут же становятся законопослушными гражданами и редко обращаются на пиратские ресурсы.

Это значит, что правообладатели должны проводить разумную финансовую политику, позволяя жителям бедных стран получать доступ к контенту без переплат. Увы, но вместо этого эти ребята тратят огромные суммы на борьбу с пиратами. Чаще всего подобные действия ни к чему не приводят, но иногда удаётся поймать крупную рыбу. Как стало известно, недавно правительство Вьетнама совместно с организацией ACE смогло уничтожить самую крупную сеть онлайн-кинотеатров на планете. Речь идёт об организации Alliance for Creativity and Entertainment, в которую входят все крупные студии Голливуда, пытающиеся зарабатывать там, где денег никогда не было и не будет. Общими усилиями была закрыта сеть онлайн-кинотеатров Fmovies. До недавнего времени платформа привлекала несколько миллиардов уникальных пользователей в месяц, но совершенно неожиданно прекратила своё существование. Fmovies была открыта в 2016 году и за несколько лет стала самой крупной пиратской платформой в мире. Обычно правообладатели стараются не афишировать своих врагов, но в 2023 решили продемонстрировать в Конгрессе, что любой владелец смартфона с подключением к интернету может за считанные секунды перейти на нужный сайт и посмотреть любой интересующий его фильм, включая находящиеся в активной продаже блокбастеры последних лет.

Первые признаки проблем у Fmovies появились в конце июня 2024 года, когда сайт внезапно прекратил обновление контента. Через несколько недель платформа полностью остановила работу без каких-либо объяснений. За этим последовала череда закрытий, связанных с Fmovies стриминговых ресурсов, посетители которых поначалу перенаправлялись на другие пиратские сайты. Со временем так называемые зеркала стали таять на глазах, ну а в итоге на одном из последних работающих сайтов даже появилась прощальная надпись, в рамках которой владельцы площадки благодарили зрителей и просили в будущем платить за контент. Что любопытно, текст полностью совпадал с тем, что был опубликован на ещё одном пиратском ресурсе 6 лет назад перед его закрытием. Можно предположить, что оба онлайн-кинотеатра принадлежали одним и тем же людям, а эксперты полагают, что борьба с пиратами в любом случае не будет эффективной. Оказывая давление на власти Вьетнама, Голливуду удалось закрыть крупную площадку, но посетители уже нашли новое прибежище. Десятки других платформ живы и будут становиться всё популярнее.

Пока же негативные последствия на себе ощутили любители японского аниме, которые годами посещали площадку AniWave. Иногда здесь замечали до 170 миллионов посетителей в месяц, ну а содержать такие ресурсы затратно и не всегда выгодно. Представители ACE гордо рассказали о победе над пиратской сетью 29 августа, отметив участие полиции Вьетнама. Представители американской ассоциации заявляют о победе каждого человека, который так или иначе причастен к созданию фильмов, но забывают добавить, что платить больше денег актёрам, сценаристам и другим сотрудникам никто не планирует. Проще говоря, если посетители пиратских сайтов и решат платить за контент, то деньги всё равно осядут в карманах миллиардеров. Как свидетельствует опыт прошлых лет, большая часть посетителей Fmovies продолжит в том же духе, ну а в результате пиратский контент продолжит процветать, вызывая изжогу и американских миллиардеров.