По данным многочисленных исследователей, распространение пиратского контента не оказывает существенного влияния на доходы крупных держателей авторских прав. Доказано, что при наличии свободного времени и денег люди с большим интересом отправятся на просмотр фильма в кинотеатр, чем будут смотреть его в плохом качестве и с ужасным переводом через компьютер. Точно такая же ситуация с компьютерными играми. Геймерам намного проще иметь аккаунт в одном или нескольких игровых магазинах, получая возможность возвращаться к прохождению тех или иных проектов без необходимости поиска сомнительных раздач на торрентах. Это же актуально для музыки и электронных книг, а в целом проблема заключается исключительно в экономическом факторе. Как только жители той или иной страны получают возможность оплачивать покупку видеоигр и походы в кинотеатры, то тут же становятся законопослушными гражданами и редко обращаются на пиратские ресурсы.
Это значит, что правообладатели должны проводить разумную финансовую политику, позволяя жителям бедных стран получать доступ к контенту без переплат. Увы, но вместо этого эти ребята тратят огромные суммы на борьбу с пиратами. Чаще всего подобные действия ни к чему не приводят, но иногда удаётся поймать крупную рыбу. Как стало известно, недавно правительство Вьетнама совместно с организацией ACE смогло уничтожить самую крупную сеть онлайн-кинотеатров на планете. Речь идёт об организации Alliance for Creativity and Entertainment, в которую входят все крупные студии Голливуда, пытающиеся зарабатывать там, где денег никогда не было и не будет. Общими усилиями была закрыта сеть онлайн-кинотеатров Fmovies. До недавнего времени платформа привлекала несколько миллиардов уникальных пользователей в месяц, но совершенно неожиданно прекратила своё существование. Fmovies была открыта в 2016 году и за несколько лет стала самой крупной пиратской платформой в мире. Обычно правообладатели стараются не афишировать своих врагов, но в 2023 решили продемонстрировать в Конгрессе, что любой владелец смартфона с подключением к интернету может за считанные секунды перейти на нужный сайт и посмотреть любой интересующий его фильм, включая находящиеся в активной продаже блокбастеры последних лет.
Первые признаки проблем у Fmovies появились в конце июня 2024 года, когда сайт внезапно прекратил обновление контента. Через несколько недель платформа полностью остановила работу без каких-либо объяснений. За этим последовала череда закрытий, связанных с Fmovies стриминговых ресурсов, посетители которых поначалу перенаправлялись на другие пиратские сайты. Со временем так называемые зеркала стали таять на глазах, ну а в итоге на одном из последних работающих сайтов даже появилась прощальная надпись, в рамках которой владельцы площадки благодарили зрителей и просили в будущем платить за контент. Что любопытно, текст полностью совпадал с тем, что был опубликован на ещё одном пиратском ресурсе 6 лет назад перед его закрытием. Можно предположить, что оба онлайн-кинотеатра принадлежали одним и тем же людям, а эксперты полагают, что борьба с пиратами в любом случае не будет эффективной. Оказывая давление на власти Вьетнама, Голливуду удалось закрыть крупную площадку, но посетители уже нашли новое прибежище. Десятки других платформ живы и будут становиться всё популярнее.
Пока же негативные последствия на себе ощутили любители японского аниме, которые годами посещали площадку AniWave. Иногда здесь замечали до 170 миллионов посетителей в месяц, ну а содержать такие ресурсы затратно и не всегда выгодно. Представители ACE гордо рассказали о победе над пиратской сетью 29 августа, отметив участие полиции Вьетнама. Представители американской ассоциации заявляют о победе каждого человека, который так или иначе причастен к созданию фильмов, но забывают добавить, что платить больше денег актёрам, сценаристам и другим сотрудникам никто не планирует. Проще говоря, если посетители пиратских сайтов и решат платить за контент, то деньги всё равно осядут в карманах миллиардеров. Как свидетельствует опыт прошлых лет, большая часть посетителей Fmovies продолжит в том же духе, ну а в результате пиратский контент продолжит процветать, вызывая изжогу и американских миллиардеров.