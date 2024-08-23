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Bublik1
Reuters: Китай научился обходить санкции США, легко получая доступ к американским технологиям
Оказывается, для доступа к высокопроизводительным графическим ускорителям NVIDIA, всё это не обязательно покупать

Многие аналитики полагают, что политика санкций со стороны США прежде всего наносит ущерб крупным технологическим компаниям, рынок сбыта которых страдает от попыток дядюшки Сэма надавить на Пекин. Американские импортёры вынуждены закупать более дорогую технику из Европы и не получают помощи от властей несмотря на растущие издержки. Ну а такой технологический гигант, как NVIDIA, вынужден перестраивать цепочки поставок, не имея возможности продавать свою продукцию на всех доступных рынках. Власти США полагают, что ограничения снизят технологический потенциал КРН, но всё говорит о том, что санкции вообще не эффективны. Прежде всего ограничения вынудили китайские компании разрабатывать собственные аналоги американской продукции. В будущем это приведёт к значительным финансовым потерям для целого ряда международных компаний, но проблема не только в этом. 

По данным Reuters, сегодня США терпят сразу два поражения. Оказывается, наблюдается не только стремительный рост китайского полупроводникового сегмента, но и массовый обход санкций, запрещающих поставки высокопроизводительных графических ускорителей в Поднебесную. Американские журналисты выяснили, что происходит это самыми различными способами. Например, через посредников в Китай завозятся даже графические чипы H100, хотя их ввоз и запрещён по решению из Белого дома. Представители NVIDIA уверяют, что заблокировали официальные поставки, но не могут контролировать весь рынок сбыта. Находятся лица, которые готовы рисковать своей репутацией для извлечения прибыли, но таковых находят и наказывают. При этом представители NVIDIA не готовы назвать имени хотя бы одного посредника, который был замечен в отправке высокопроизводительных графических ускорителей в КНР в обход санкций. 

Но проблема не только в том, что китайские компании получают физический доступ к подобным решениям, ведь куда больше авторов Reuters волнуют облачные технологии. И вот здесь выясняется, что китайские компании массово используют мощности Amazon, AWS и других крупных владельцев дата-центров, обходя санкции поразительно просто. Представители этих и других компаний заявляют, что знают всех своих клиентов и строго следуют санкциям. Выявляются подозрительные точки доступа, а также проводятся расследования, но у Reuters есть прямо противоположные сведения. Авторы американского издания уверяют, что Китайские компании научились обходить санкции, получая доступ к алгоритмам для обучения ИИ через подставных лиц и посредников. Всё это стоит денег, но так или иначе позволяет Китаю не отставать от США в сфере освоения технологий. При этом китайцам даже не нужно закупать графические ускорители, завозить их с рисками, а после обслуживать, тратя на закупку компонентов значительные средства. 

Вычислительные мощности предоставляются за разумную плату и уже полностью настроены для работы. В Amazon не готовы комментировать происходящее, но недавно удалили целую серию рекламных постов, размещённых в Китае. Эксперты отмечают, что часть услуг американских дата-центров официально недоступны в Китае, но способы обхода позволяют игнорировать такие ограничения. При этом, если китайская компания имеет штаб-квартиру за пределами Поднебесной, то ограничивать её вообще не нужно. На страницах Reuters пишут, что это далеко не все способы обхода санкций, называя действующий подход неэффективным. Предлагается полностью запретить экспорт всей полупроводниковой продукции в КНР. Похоже, журналисты забыли спросить, что по этому поводу думает Дженсен Хуанг. В 2023 году 40% всей продукции NVIDIA было поставлено в Китай. Если предположить, что всё это останется гнить на складах по всему миру, то потери у американского производителя будут огромными. Это отразится на количестве выплачиваемых налогов в бюджет и вынудит уволить десятки тысяч сотрудников. Вместо того чтобы читать Reuters, люди будут мучительно искать работу, но такие последствия журналисты просчитать пока не могут. 

#nvidia #политика #полупроводники #санкции #сша против китая
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