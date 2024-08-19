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Bublik1
Антарктида стремительно поднимается, что может привести к затоплению части Европы и США
Если человечество не прекратит генерировать колоссальные объёмы парниковых газов, то сотни миллионов людей вынуждены будут мигрировать вглубь континентов

Антарктида, обычно воспринимаемая как неподвижная ледяная пустыня, на самом деле представляет собой континент, имеющий важное значение для мирового океана и содержащий огромные запасы питьевой воды. По мнению исследователей, Антарктида стремительно меняется, а виной всему повышение температуры воздуха. Всё просто, ведь ледяная шапка начинает таить, ну это приводит к необратимым последствиям. Сегодня континент больше похож на сплющенную губку, но, благодаря потеплению, он медленно всплывает на поверхность, сбрасывая с себя всё больше льда. Оказывается, с каждым годом процесс становится всё более заметен, а это приведёт к самым неприятным последствиям для многих обитаемых регионов на Земле. Поскольку поднимающийся континент становится выше, то это приведёт к повышению уровня мирового океана. Исследователи полагают, что мы в состоянии замедлить таяние ледников, а многое зависит от того, как быстро человечество снизит количество выбросов парниковых газов в атмосферу.

По словам гляциолога из Университета Макгилла Натальи Гомес, последствия таяния антарктических льдов имеют глобальный масштаб, особенно для прибрежных районов. Сегодня там проживают сотни миллионов людей, но уже в ближайшие 50 лет часть моря и океаны могут поглотить сушу, что приведёт к самой массовой миграции в истории человечества. Опасения выдвигают и финансовые эксперты. Так, если Антарктида продолжит также активно сбрасывать лёд и подниматься над мировым океаном, то потенциальный ущерб будет исчисляться триллионами долларов. Новые исследования мантии Земли под антарктическим ледяным щитом показали, что в некоторых регионах эта часть континента особенно мягкая, что приводит к быстрому подъёму суши. Сейсмические данные показали, что подъём континента начался относительно недавно и длится несколько десятилетий. По сути, мы видим самые стремительные и очень быстрые изменения формы земной коры, ведь обычно такие процессы длятся тысячелетиями, позволяя прибрежным видам приспособиться, редко приводя к природным катастрофам. 

В ходе 3D-моделирования учёным удалось выявить несколько вероятных сценариев развития событий. Так, если количество выбросов и глобальное потепление удастся ограничить, уровень моря может подняться на 1.7 метра к 2500 году. Но если выбросы парниковых газов не будут сокращаться, то уровень моря может вырасти почти на 20 метров. Случится это в ближайшие столетия или даже раньше, а значит огромные территории на нашей планете окажутся затоплены. Стоит учитывать, что прибрежные регионы по всему миру уже сталкиваются с последствиями глобального потепления. Такие острова, как Кирибати, находятся на первой линии обороны. Жителям острова Южная Тарава, где большая часть суши находится всего в нескольких метрах над уровнем моря, приходится каждый день бороться с наступающим океаном. Учёные отмечают, что нужны более точные прогнозы, а значит в ближайшие годы будет предпринята попытка создания компьютерных моделей дальнейшего таяния ледников Антарктиды.

#наука #интересное #исследования #природа #глобальное потепление
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