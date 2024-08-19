Антарктида, обычно воспринимаемая как неподвижная ледяная пустыня, на самом деле представляет собой континент, имеющий важное значение для мирового океана и содержащий огромные запасы питьевой воды. По мнению исследователей, Антарктида стремительно меняется, а виной всему повышение температуры воздуха. Всё просто, ведь ледяная шапка начинает таить, ну это приводит к необратимым последствиям. Сегодня континент больше похож на сплющенную губку, но, благодаря потеплению, он медленно всплывает на поверхность, сбрасывая с себя всё больше льда. Оказывается, с каждым годом процесс становится всё более заметен, а это приведёт к самым неприятным последствиям для многих обитаемых регионов на Земле. Поскольку поднимающийся континент становится выше, то это приведёт к повышению уровня мирового океана. Исследователи полагают, что мы в состоянии замедлить таяние ледников, а многое зависит от того, как быстро человечество снизит количество выбросов парниковых газов в атмосферу.
По словам гляциолога из Университета Макгилла Натальи Гомес, последствия таяния антарктических льдов имеют глобальный масштаб, особенно для прибрежных районов. Сегодня там проживают сотни миллионов людей, но уже в ближайшие 50 лет часть моря и океаны могут поглотить сушу, что приведёт к самой массовой миграции в истории человечества. Опасения выдвигают и финансовые эксперты. Так, если Антарктида продолжит также активно сбрасывать лёд и подниматься над мировым океаном, то потенциальный ущерб будет исчисляться триллионами долларов. Новые исследования мантии Земли под антарктическим ледяным щитом показали, что в некоторых регионах эта часть континента особенно мягкая, что приводит к быстрому подъёму суши. Сейсмические данные показали, что подъём континента начался относительно недавно и длится несколько десятилетий. По сути, мы видим самые стремительные и очень быстрые изменения формы земной коры, ведь обычно такие процессы длятся тысячелетиями, позволяя прибрежным видам приспособиться, редко приводя к природным катастрофам.
В ходе 3D-моделирования учёным удалось выявить несколько вероятных сценариев развития событий. Так, если количество выбросов и глобальное потепление удастся ограничить, уровень моря может подняться на 1.7 метра к 2500 году. Но если выбросы парниковых газов не будут сокращаться, то уровень моря может вырасти почти на 20 метров. Случится это в ближайшие столетия или даже раньше, а значит огромные территории на нашей планете окажутся затоплены. Стоит учитывать, что прибрежные регионы по всему миру уже сталкиваются с последствиями глобального потепления. Такие острова, как Кирибати, находятся на первой линии обороны. Жителям острова Южная Тарава, где большая часть суши находится всего в нескольких метрах над уровнем моря, приходится каждый день бороться с наступающим океаном. Учёные отмечают, что нужны более точные прогнозы, а значит в ближайшие годы будет предпринята попытка создания компьютерных моделей дальнейшего таяния ледников Антарктиды.