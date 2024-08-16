Первые 50 ударных дронов уже поступили в СВО

В последнее время беспилотники становятся одной из ключевых движущих сил украинского конфликта. В разведке широко применяются дроны, способные провести в воздухе несколько часов, но даже небольшие аппараты играют важную роль в выявлении движущихся колонн и ДРГ противника. Дроны-камикадзе жгут технику и уничтожают живую силу, но всё активнее захватывают небо ударные беспилотники. Главная особенность подобных устройств заключается в том, что они могут вернуться на базу после выполнения поставленных задач. Большая часть подобных аппаратов способна переносить всего один снаряд, но у ВСУ есть «Баба-яга», обладающая более внушительными характеристиками.

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Первоначально беспилотник проектировался для сельскохозяйственных работ (орошения полей и борьбы с вредителями), но уже какое-то время его применяют для сугубо военных целей. Российские военкоры то и дело рапортуют об уничтожении подобных ударных дронов, но «Баба-яга» продолжает присутствовать на самых разных направлениях. В связи с активной работой подобных беспилотников, российские инженеры разрабатывают средства противодействия. Это могут быть небольшие устройства, обладающие низкой заметностью и высокой скоростью передвижения. Идти на таран не всегда логично, поскольку прямой удар может не привести к падению украинского дрона. Именно поэтому российские БПЛА оснащают металлическими сетками, приводящими к выводу пропеллеров «Бабы-яги» из строя. Долгое время российских аналогов украинского дрона не было, но сегодня стало известно о новой разработке инженеров компании «Гроза».

Сообщается о выпуске ударного дрона гексакоптерного типа, получившего название «Ночная ведьма». Представители компании отмечают, что БПЛА создавался по аналогии с украинским беспилотником, но обладает более продвинутыми характеристиками. Российский ударный дрон может использоваться в условиях боевых действий, а также доставлять грузы бойцам на линии соприкосновения. Он получил радиоприёмник, способный передавать сигналы на нестандартных частотах и использует широкополосную связь. Видео передаётся на расстоянии до 50 километров, а максимальная скорость полёта не превышает 60 км/ч с полезной нагрузкой весом 20 килограмм. «Ночная ведьма» отлично ориентируется в темноте и уже хорошо зарекомендовала себя во время реального применения в СВО. Первые 50 аппаратов отправлены российским бойцам, позволяя усилить группировку на одном из направлений. Представители разработчика отмечают, что сборка занимает порядка двух дней, а сегодня по большей части используются импортные комплектующие. Процесс импортозамещения уже стартовал, а со временем «Ночная ведьма» получит больше отечественных комплектующих.

Добавим, что низкая скорость в данном случае играет против ударных беспилотников. За счёт медлительности и шумности украинская «Баба-яга» становится заметна с большого расстояния. Разработчики не уточняют, какой двигатель используется в «Ночной ведьме», а значит делать выводы о высокой заметности российского беспилотника пока слишком рано. Больше информации на этот счёт станет известно после того, как подобные аппараты начнут демонстрировать успехи в СВО.