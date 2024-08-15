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Bublik1
ТОС-3 «Дракон» начал поступать в зону СВО, а ТОС-1А «Солнцепёк» установили на шасси танка Т-80
Всё это значительно увеличит эффективность применения подобных комплексов в рамках СВО

Тяжёлые огнемётные системы (ТОС), находящиеся на вооружении российской армии, считаются одними из самых мощных неядерных средств поражения в мире. Подобные средства не имеют аналогов в вооружённых силах других стран, обладая уникальными тактико-техническими характеристиками. Впервые применение подобных комплексов в СВО было замечено ещё в 2022 году, а эксперты пишут о высокой эффективности подобного вида оружия. Известно, что в области поражения может уничтожаться до 100% живой силы предполагаемого противника. Кроме того, выводятся из строя и детонируют другие средства вооружения, а спрятаться от термобарического оружия удаётся только в глубоко изолированном убежище. 

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По словам специалистов, главная проблема подобных комплексов заключалась в небольшой дальности. Например, ТОС-1 «Буратино» имеет дальность поражения до шести километров. Это вынуждало российские артиллерийские расчёты быстро сворачивать позиции и перемещаться на другое направление. ВСУ с помощью дронов отслеживали системы ТОС, поскольку считали их наиболее опасными. Более продвинутая ТОС-2 «Тосочка» получила увеличенный радиус поражения, нанося удары на расстояние до девяти километров. Даже после этого установка обладает высокой уязвимостью от контрбатарейного огня и плохо защищена от беспилотных летательных аппаратов. С целью повысить защищённость ТОС было принято решение оснащать расчёты средствами радиоэлектронной борьбы и защитными экранами против дронов. 

Это снизило шанс на ответный удар, но только с приходом ТОС-3 «Дракон» ситуация может кардинально измениться. Сообщается, что в СВО начали прибывать опытные образцы самой новой системы ТОС, обладающей более продвинутыми характеристиками по сравнению с ранее поступившими на вооружение модификациями. Точные тактико-технические характеристики новых российских установок держатся в секрете. Именно поэтому об особенностях управления ничего не сообщается, а вот дальность полёта снаряда стал главной фишкой ТОС-3 «Дракон». Военкоры утверждают, что термобарические ракеты нового поколения ТБС-М3, используемые в этой системе, могут поражать цели на расстоянии около до 20 километров. Кроме того, российские инженеры продолжают работу над улучшением ходовых характеристик подобных систем. ТОС-3 получила новую пусковую установку с 15 направляющими, что снизило вес машины без ущерба для её боевой эффективности. Благодаря более мощным термобарическим боеприпасам, ТОС-3 «Дракон» способен поражать ещё большую площадь. 

Для сравнения, ТОС-1А «Солнцепёк» оснащался 24 ракетами и накрывал площадь до четырёх гектаров. ТОС-2 «Тосочка» имел всего 18 направляющих, но накрывал 6 гектаров. Показатели ТОС-3 «Дракон» ещё более внушительные, но точных данных на этот счёт пока нет. Как стало известно, российские инженеры работают не только над дальностью ТОС. В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2024» в подмосковной Кубинке была представлена обновлённая ТОС-1А «Солнцепёк», базирующаяся на шасси от танка Т-80. При этом производитель уже подписал контракт с Минобороны РФ и будет заниматься поставками таких машин для нужд российской армии. Главное преимущество обновлённой ТОС-1А заключается в новой платформе с газотурбинным двигателем ГТД-1250, мощностью 1250 лошадиных сил. Этот двигатель позволяет 46-тонной машине двигаться по пересечённой местности с высокой скоростью, сравнимой с гражданским автомобилем. Кроме того, увеличивается манёвренность установки, что позволяет ей быстрее уходить от ответного огня. Всё это сделает ТОС-1А «Солнцепёк» ещё более опасной, позволяя наносить удары по всей линии соприкосновения. 

#сво #военные технологии #тос-3 «дракон» #тос-1а «солнцепёк»
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