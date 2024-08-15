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Bublik1
В Курской области поражен Challenger 2 ВСУ – танк не видели на линии соприкосновения с весны 2024
На видео зафиксирован момент попадания дрона-камикадзе и детонации боекомплекта

Даже сегодня точных данных о том, кто планировал вторжение в Курскую область нет. Журналисты полагают, что не обошлось без Пентагона и европейских кураторов, но представители американской армии подобные заявления отвергают. Также известно, что в Курской области замечены наёмники, но ответы на эти и многие другие вопросы ещё только предстоит получить. Не вызывает сомнения тот факт, что атака преследовала всего две цели: изменить расстановку сил в СВО и получить выгодную переговорную позицию. Для этого группировка численностью до 10 тысяч человек должна была проломить оборону армии РФ на данном направлении и взять под контроль атомную электростанцию. 

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По мнению экспертов, ссылающихся на военкоров и высшее руководство армии РФ, попытка оказалась неудачной. Спустя более чем неделю после вторжения даже зарубежные издания полны пессимистичных предположений. По мнению авторов Politico, ВСУ в Курской области ждёт полный провал. Вместо того чтобы заставить Россию перебросить силы с Донбасса, Киев сегодня вынужден передислоцировать резервы на Курское направление. Если этого не сделать, то удержать занятые позиции не выйдет, что вынуждает Зеленского сжигать резервы в бессмысленных атаках. На страницах Politico пишут, что несмотря на попытки Киева представить операцию успешной, российская армия продолжает наступление, а атака на Курскую область только усилила поддержку армии со стороны российского общества и увеличила количество желающих вступить в ряды контрактников. Потери ВСУ огромны, а операция может привести к обрушению позиций на нескольких направлениях. 

Похоже, Киев вынужден бросать в бой всё больше резервов, полагаясь на подразделения, находившиеся в неприкосновенном запасе. Так, на днях в Курской области был уничтожен Challenger 2. Уже несколько месяцев британские танки не появлялись на линии соприкосновения, а переброска техники с Донбасса говорит о действительно плачевном состоянии. Сегодня командование ВСУ пытается удержать позиции любой ценой, рассказывая прессе невероятные истории виртуальных успехов. В прессе писали, что после целого ряда потерь британская сторона запретила вводить в бой Challenger 2, потребовав от Зеленского перевести их в тыл. Судя по всему, танки использовались в качестве снайперских орудий, размещённых на расстоянии многих километров от предполагаемых целей. Ниже вы можете посмотреть видео, на котором хорошо виден момент детонации боекомплекта. 

Эксперты полагают, что переброска Challenger 2 в Курскую область свидетельствует о том, что ВСУ испытывают дефицит техники. Удержание линии соприкосновения обходится дорого, а со временем расклад сил будет продолжать меняться. По словам российских военкоров, за счёт использования мобильных групп и возможности подвода резервов украинская армия всё ещё обладает инициативой на нескольких направлениях. Поскольку на данном участке действует несколько эффективных российских подразделений, то потенциал ВСУ снижается, о чём и пишут указанные выше авторы издания Politico.


#сво #challenger 2
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