Всего на орбиту могло попасть до 900 объектов различного размера

В настоящее время лидером по числу запущенных на орбиту спутников является Илон Маск. В рамках программы Starlink миллиардер уже отправил в космос почти 2 тысячи устройств, из которых в настоящее время в рабочем состоянии находится более 1600 единиц. Согласно ранее озвученным планам, группировка должна насчитывать около 10 000 единиц, но её развёртывание займёт много лет. Стоит учитывать, что подобные объекты имеют сильно ограниченный ресурс, а значит требуется постоянно наращивать темпы, поскольку всё больше спутников будет приходить в негодность. Проблема ещё пока не начала оказывать на бизнес Илона Маска негативного влияния, но рынок спутниковой связи кажется привлекательным и уже вызвал интерес у целого ряда стран.

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Активно наращивает группировку Россия. В настоящее время выводятся спутники, которые будут обеспечивать связью оборонный сектор и другие государственные службы, тогда как обслуживание нужд рядовых граждан переносится на несколько лет. Не планируют отказываться от космической программы и в Китае. Как стало известно, далеко не все запуски оказываются успешными, а некоторые и вовсе грозят поставить под большой вопрос дальнейшее освоение космоса. Сообщается, что 6 августа Китай успешно отправил на орбиту первую партию спутникового интернета «Цяньфань». Запуск был осуществлён с космодрома Тайюань с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-6А». Название спутниковой группировки в переводе с китайского означает «Тысяча парусов». Китайские власти не скрывают, что позиционируют свою систему в качестве прямого конкурента Starlink и планируют со временем увеличить число объектов до 15 тысяч. Все они будут располагаться на низкой орбите, что позволит обеспечить высокоскоростной интернет с низкой задержкой даже в самых отдалённых уголках Земли.

Одна из ключевых задач заключается в намерении оснастить автомобили компактными спутниковыми терминалами, что позволит обеспечить доступ к интернету без зависимости от традиционных сотовых сетей. Несмотря на то, что запуск считается успешным, не обошлось без неприятного инцидента, вызвавшего серьёзную обеспокоенность среди экспертов по всему миру. Причина в том, что во время вывода 18 спутников была зафиксирована внештатная ситуация, в рамках которой одна из ступеней ракеты-носителя взорвалась на высоте 810 километров. Это не помешало вывести на орбиту полезную нагрузку, но теперь вместе с 18-ю новыми спутниками там появилось ещё и облако мусора. По данным специалистов NASA, облако мусора состоит из 300 обломков, но эксперты не исключают, что на самом деле внутри находится до 900 отдельных частей. Уточняется, что со временем части второй ступени продолжат сталкиваться, а это приведёт к их измельчению и выталкиванию за пределы основной группировки. В результате возможно появление неконтролируемых и крайне опасных объектов, существование которых способно отразиться на реализации программ Starlink и Цяньфань». Поскольку все объекты находятся на низкой орбите, то опасности большей части российских спутников они не несут и пока не могут навредить МКС.

Эксперты полагают, что пройдут десятилетия, прежде чем все осколки сгорят в верхних слоях атмосферы. Менее оптимистичные прогнозы указывают на столетия, ну а подобные инциденты сильно осложняют освоение космоса. Долгое время обломки будут представлять опасность для других спутников, находящихся на низкой орбите. По оценкам аналитической компании Slingshot Aerospace, китайский космический мусор станет настоящим вызовом для всех аппаратов на околоземной орбите. Отдельно утверждается, что инцидент с ракетой «Чанчжэн-6А» стал пятым по значимости космическим событием с точки зрения количества образовавшихся обломков. Этот случай вновь поднимает вопрос о космическом мусоре, который уже давно вызывает тревогу в международном сообществе. Освоение космоса без ошибок невозможно, но в некоторых случаях последствия могут оказаться катастрофическими. В итоге специалисты не исключают возникновение так называемой реакции Кесслера, когда неконтролируемое увеличение космического мусора делает орбиту практически непригодной для использования.

Ракета «Чанчжэн-6А», на которой был осуществлён запуск «Цяньфань», представляет собой новую модификацию более лёгкой ракеты «Чанчжэн-6», использующую для работы керосин и жидкий кислород. Несмотря на то, что ракета совсем новая, она уже показала себя не с лучшей стороны. Так, в ноябре 2022 года её верхняя ступень разрушилась на орбите, создав облако из 500 обломков. Другие запуски этой ракеты также сопровождались выбросом фрагментов, хотя и в меньших количествах, недостаточных для создания серьёзных новостных поводов. В более широком контексте китайская космическая программа уже сталкивалась с критикой за низкие стандарты безопасности. Например, в 2007 году Китай провёл испытания противоспутниковой ракеты, которая уничтожила старый спутник и создала крупнейшее в истории облако космического мусора, состоящее из 150 тысяч фрагментов. В последние годы маршевая ступень тяжёлой ракеты «Чанчжэн-5B» четыре раза неконтролируемо сходила с орбиты, падая в случайных местах на Земле. Эти инциденты не привели к человеческим жертвам, но вызвали беспокойство международного сообщества. К сожалению, пока человечество не придумало ни одного реалистичного способа выведения с орбиты космического мусора. Если человечество продолжить засорять околоземную орбиту, то сложно станет не только запускать, но и поддерживать спутники в рабочем состоянии, что окажет негативное влияние на работу наземных систем связи и поставит под большой вопрос освоение космоса.